Le patearon la grúa en un control de alcoholemia, sacó un arma y terminaron todos presos

El conductor de la camioneta de remolque fue detenido junto a dos hombres por amenazas mutuas a partir de un conflicto en un operativo de tránsito

25 de noviembre 2025 · 08:17hs
Las tres personas quedaron demoradas luego del conflicto por el control de alcoholemia.

Foto: Google Street View.

Las tres personas quedaron demoradas luego del conflicto por el control de alcoholemia.

La Policía de Santa Fe arrestó a tres personas este lunes por un incidente inusual durante un control de alcoholemia. El primer reporte oficial indica que dos hombres patearon una grúa y en respuesta a la agresión el chofer de la grúa sacó un arma, en un episodio ocurrido en Pueblo Esther.

El procedimiento de rutina tuvo un final llamativo a última hora de la tarde en el sur del departamento Rosario. Tanto el encargado del remolque como quienes iban en el automóvil interceptado terminaron demorados en la subcomisaría 15ª por el altercado.

Según la versión preliminar, el conductor que trabajaba con los agentes de tránsito no tenía un arma de fuego sino una réplica. A pesar de esta distinción, el personal de las fuerzas de seguridad provinciales decidió detenerlo, al igual que a los ocupantes del coche involucrado en el control.

Un test de alcoholemia que salió mal

La policía arrestó a Luis P. alrededor de las 19.30 en el cruce de la ruta provincial 21 y San Juan, a pocas cuadras del parque Vernazza. Fuentes oficiales detallaron que el hombre de 51 años era el responsable de manejar la grúa para remitir un automóvil particular tras un operativo de rutina.

Pistola réplica

La primera denuncia señala que los agentes de tránsito habían interceptado a dos hombres que no tenían licencia de conducir. Además de esta falta, ambos se negaron a realizar el test de alcoholemia.

>> Leer más: Primer operativo de alcoholemia en el río Paraná: controles sin sanciones en el debut

Claude L. tiene 30 años y fue detenido junto a Andrés P. (36) porque no sólo incumplieron las leyes de tránsito. También se enfrentaron al personal a cargo del control y patearon la grúa porque no querían que su vehículo fuera a parar al corralón.

Ante esta acción, Luis P. sacó una réplica de arma de fuego. Una vez que lo arrestaron, los agentes le secuestraron una pistola disuasiva Vesta que puede utilizarse con postas de goma u otros proyectiles de baja letalidad.

