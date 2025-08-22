Encontraron al exdirector de Discapacidad nacional y le secuestraron el celular

Diego Spagnuolo, el extitular de la Andis, fue interceptado en Pilar en el marco de 15 allanamientos ordenados por la Justicia, tras los audios donde habla del pedido de coimas

En el marco de los 15 allanamientos que la Justicia ordenó por las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) , la policía interceptó a Diego Spagnuolo en la vía pública para secuestrarle el celular. El exfuncionario no opuso resistencia y entregó su móvil, que ahora será examinado por los peritos.

Spagnuolo estaba en el partido bonaerense de Pilar y era buscado por orden del juez Sebastián Casanello, que ordenó los allanamientos por la causa que se investiga la causa de coimas expuestas por el propio abogado y que salpicaba a Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem. Entre los procedimientos hubo actuaciones en dos sedes de Andis y domicilios particulares como en lugares de trabajo de Diego Spagnuolo, Jonathan Emanuel Kovalivker y Eduardo Kovalivker, este último presidente de la droguería Suizo Argentina S.A.

Fuentes judiciales indicaron que el allanamiento a la vivienda de Spagnuolo quedó trunco ya que el abogado se había mudado hace poco tiempo. En este marco, vecinos indicaron el paradero y hasta allí se dirigió la policía.

Los uniformados interceptaron a Spagnuolo en la vía pública y le secuestraron el celular por orden de la Justicia. No obstante, el abogado no fue detenido ya que aún no pesa una orden de captura sobre él . “Entregó su celular de inmediato y sin ningún problema”, según publicó, citando a una fuente del operativo, el periodista Manu Jove en su cuenta de X, que además agregó que el exdirector de Andis no tuvo contactos con el gobierno desde que fue desplazado de su función.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/manujove/status/1958939767858434507&partner=&hide_thread=false Diego Spagnuolo manejaba por las calles internas de un country de Pilar cuando lo encontraron. “Entregó su celular de inmediato y sin ningún problema”, aseguran. Ese dato preocupó a muchos. Nadie del Gobierno pudo contactarlo en las últimas 36 horas. — Manu Jove (@manujove) August 22, 2025

Allanaron la Agencia Nacional de Discapacidad

Luego de los escandalosos audios en los que un funcionario del gobierno nacional expusiera el pedido de coimas a laboratorios y salpicara a Karina Milei, la Justicia decidió allanar 15 establecimientos, entre ellos la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Sin embargo, hasta ahora no se ordenaron detenciones.

El fiscal Franco Picardi es el encargado de la investigación y quien estuvo presente en los procedimientos ordenados por el juez federal Sebastián Casanello. Además del edificio donde funciona Andis, la policía intervino en domicilios particulares y en la droguería Suizo Argentina S.A., señalada como posible involucrada en las operaciones de corrupción investigadas.

Qué decían los audios

Fue Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y que sería abogado del presidente Javier Milei, quien mediante audios expuso las irregularidades del organismo que conducía. “A mí me pusieron un tipo que maneja todo lo que es la caja mía. Es un delincuente que estaba en la gestión de Macri... Van a pedirle guita a los prestadores. La gente de la Suizo llama a los proveedores y les dice ‘escúchame, no va más el 5, vas a tener que poner el 8 (lo que cobran de medicamentos), lo traés a la Suizo y nosotros lo subimos a Presidencia. A Karina (Milei) le debe llegar el 3 o el 4. Calculo que le debe llegar el 3 porque seguramente le digan que tienen el 5, que el 1% se lo lleva la operatoria, el otro 1% es para mí y Karina se lleva el 3”.

Además, en el audio difundido, que dura más de siete minutos, también se apunta contra Eduardo “Lule” Menem, asesor presidencial y hombre clave en el armado político de La Libertad Avanza.

Sin desmentir los audios ni ofrecer respuestas sobre los dichos de Spagnuolo, el miércoles por la noche el gobierno nacional desplazó de su cargo a Spagnuolo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Voceria_Ar/status/1958365807492136974&partner=&hide_thread=false Frente a los hechos de público conocimiento y ante la evidente utilización política de la oposición en año electoral, el Presidente de la Nación ha decidido, de manera preventiva, la remoción del cargo del Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego… — Vocería Presidencial (@Voceria_Ar) August 21, 2025

Procedimientos

La orden dictada por Casanello se efectivizó este viernrs tanto en domicilios particulares como en lugares de trabajo de Diego Spagnuolo, Jonathan Emanuel Kovalivker y Eduardo Kovalivker, este último presidente de la droguería Suizo Argentina S.A.

Según el informe oficial, durante los procedimientos se logró el secuestro de material de interés para la causa: documentación contable, soportes informáticos, teléfonos celulares, agendas personales y otros elementos que guardan relación directa con la hipótesis investigativa. Cada uno de los lugares intervenidos contó con la colaboración de las personas presentes por lo que no se vivieron momentos de tensión.

En la Agencia Nacional de Discapacidad, situada en el barrio porteño de Monserrat, no se llevaron nada de interés para la causa, mientras que en la sede de barrio Belgrano encontraron seis solicitudes de gestión de pagos total, 42 fojas y una foja de pagos a la empresa Suizo Argentina por $10.828.052.146.

Por su parte, en el Laboratorio Droguería Suizo Argentina se secuestraron 15 cajas con documentación de interés para la causa y un pendrive. También hubo allanamientos en Nordelta, en una vivienda se secuestraron más de 260 mil dólares y 7 millones de pesos, un celular y un pasaporte. En otra, no había moradores.

Según informaron fuentes judiciales, todavía no hay pedido de detención para ninguno de los investigados.