Javier Milei echó al titular de la Agencia de Discapacidad tras la difusión de audios con denuncias por corrupción

La vocería presidencial comunicó la novedad después de la medianoche. En los audios se detallan una serie de coimas a laboratorio desde el estado.

En medio del escándalo por los audios que denuncian una presunta red de corrupción en la compra de medicamentos, el presidente Javier Milei despidió en la madrugada de este jueves a Diego Spagnuolo, el titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis)) y uno de los principales funcionarios implicados en las grabaciones.

En un comunicado de la Vocería Presidencial se calificó la remoción como una medida "preventiva" y se la justificó "frente a los hechos de público conocimiento y ante la evidente utilización política de la oposición en año electoral".

Tras la destitución de Spagnuolo, el Gobierno anunció que el organismo quedará bajo la órbita del Ministerio de Salud mientras se designa un nuevo responsable para garantizar la continuidad de su funcionamiento.

Tras el escándalo, cómo funcionará la Agencia de Discapacidad

Las fuentes oficiales indicaron que se informará "en las próximas horas" el nombre de la persona que quedará a cargo de la Andis como interventor. El fin de la intervención, según el comunicado oficial, es "garantizar su normal y correcto funcionamiento".

La decisión de despedir a Spagnuolo se tomó horas después de que la oposición en la Cámara de Diputados, con Esteban Paulón y Leandro Santoro a la cabeza, presentara pedidos de interpelación y cuestiones de privilegio en su contra por el contenido de los audios difundidos en distintos medios de comunicación.