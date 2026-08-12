El TC Pick Up llega por primera vez al autódromo de Rosario El viernes 14 de agosto el público podrá disfrutar toda la adrenalina de las TC Pick Up en el Parque Urquiza, que el fin de semana corren en Rosario 12 de agosto 2026 · 20:06hs

La categoría de camionetas de la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC) reunirá a destacados protagonistas en Rosario.

Este viernes 14 de agosto el público podrá disfrutar toda la adrenalina de las TC Pick Up en el Parque Urquiza, en el marco de la llegada de esta categoría a Rosario. Porque aquí se realizará la séptima fecha del TC Pick Up, la última edición de la etapa regular para definir a los 12 clasificados a la Copa Coronación Shell V-Power. Y el 15 y 16 de agosto, la ciudad se encargará de recibir por primera vez a las camionetas en el Autódromo Municipal Juan Manuel Fangio, en avenida Jorge Newbery 8498.

La categoría de camionetas de la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC) reunirá a destacados protagonistas del Turismo Carretera junto a jóvenes talentos que buscarán imponerse en los 4.000 metros del desafiante circuito rosarino, ofreciendo un fin de semana cargado de velocidad y grandes competencias.

Pilotos de la talla de Mariano Werner, Agustín Canapino, Tobías Martínez, Facundo Ardusso, entre otros, compiten con los imponentes prototipos representando a las principales pickups del mercado argentino. Marcas como Ford, Toyota, Chevrolet, Volkswagen, Foton, Fiat y Dodge participan en cada fecha en manos de estos destacados pilotos nacionales.

La Copa Bora, en Rosario Además, la programación se completará con la presencia de la Copa Bora, una categoría que aportará un atractivo extra para vivir tres jornadas a puro automovilismo. Será una oportunidad única para disfrutar por primera vez de las TC Pick Up en Rosario y seguir consolidando al autódromo de la ciudad.