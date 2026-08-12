Squash: el rosarino Massimo Ferrini será el embajador de la provincia

El jugador representará a Santa Fe en cuatro torneos trascendentes de squash en lo que queda del año

En los últimos tiempos, el squash rosarino no tuvo un jugador de nivel para los torneos nacionales. De hecho, el último representante de nivel había sido Pablo Rocha, pero como el tiempo pasa para todos él no pudo escapar a esa regla.

El squash es un deporte muy particular y en Rosario no es masivo, no tuvo el boom del pádel: todavía no explotó. En 2026 quedan por disputarse todavía cuatro torneos a nivel nacional: en Tucumán, entre el 13 y el 17 de agosto; y luego vendrán los de Salta en septiembre, Mar del Plata en octubre y en noviembre se bajará el telón de la actividad con el Torneo de la República, en Mendoza.

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El rosarino Massimo Ferrini va a representar a Santa Fe en esos cuatro torneos, luego de que la Secretaría de Deportes de la provincia, acompañó económicamente este proyecto para que esto pueda ser posible, en otro ejemplo de que la articulación entre lo público y lo privado da frutos.

La idea es apuntalar el crecimiento del deporte en Rosario y en la región, ya que teniendo un representante en el círculo mayor puede servir de modelo sobre todo para los más chicos.

Massimo Ferrini tiene toda una escuela encima. A fin del 2025, volvió a aparecer en escena y tras una evaluación de la Federación Santafesina de Squash, con la supervisión de Deportes Federados de la Provincia de Santa Fe, comenzó los entrenamientos que lentamente van teniendo resultados. Hoy, quien es el coordinador de la escuela de Squash, Diego Rúas, lo entrena en forma personal.

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La Escuelita de Pueyrredón

Massimo tiene 24 años y la primera vez que jugó squash tenía once, en los primeros años de la Escuelita Pueyrredón. Por diferentes motivos tuvo bastantes intervalos en su carrera, pero hace aproximadamente un año encaró la actividad de manera ininterrumpida.

Todo empezó aquel día que, revolviendo una habitación, encontró una raqueta que era diferente a las demás. Se la mostró a su padre, quien le explicó de qué se trataba y luego de un par de llamadas terminó volviendo a jugar con un amigo. Massimo lo acompañó para ver cómo jugaban.

En esos años, empezaba a funcionar la escuelita de menores los días sábados y Massimo de a poco empezó a familiarizarse, a jugar cada vez más y a sumergirse en el deporte.

Al año de jugar, disputó su primer Nacional y jugó en el Circuito Argentino donde cosechó varios amigos. Luego la actividad entró en un impasse.

Con 19 años volvió a darle continuidad. Entrenó con Robertino Pezzota, el mejor jugador de la Argentina, quien le elevó la vara y Massimo pudo mostrar con él un muy buen nivel técnico. El nivel de Pezzota lo llevó a Europa y se alejaron. Al romperse la dupla, Massimo decidió dejar hasta que fue convocado nuevamente. Volvió a abrir las puertas de vidrio y lo hizo con más entusiasmo que nunca para tratar de ir subiendo la vara. La idea, según contó, es tener este año de prueba. 2027 pasar a una primera de ámbito nacional, para poder mezclarse luego con los profesionales.

La brecha

Hoy existe una brecha entre el primer nivel nacional y el primer nivel rosarino, que Massimo intentará equiparar. La consideración es que él no está lejos de eso, le falta competencia, por eso estos cuatros torneos son fundamentales para el proyecto.

Esos pocos escalones no son difíciles con la técnica que él tiene. Hay cosas que influyen mucho en este deporte: el cuerpo, la cabeza y la técnica. Si él logra alinearlas, el proceso para llegar a ser profesional va a ser corto.

Realiza un trabajo físico intenso cinco días a la semana y en dos su descanso es activo para darle recuperación al cuerpo. Técnicamente comparte cancha con jugadores de la talla de Pablo Rocha, Fabrizio Preto y otros jugadores de primera que van rotando para lograr que vaya cambiando las estrategias y darle mayor rodaje.