Fue una de las figuras en un gran año del Charrúa en la Primera C y puede dar el gran salto

Tomás Ramírez fue uno de los jugadores más destacados en un muy buen equipo del Charrúa. Ahora se acerca a un grande de la Primera Nacional

Facundo Marín y Tomás Ramírez, dos figuras en un muy buen año de Central Córdoba que no seguirán en el charrúa.

Central Córdoba tuvo un gran año, aunque no haya podido coronarlo con el ascenso a la Primera B Metropolitana. El charrúa fue protagonista en su categoría y recién quedó afuera en el Reducido por el segundo ascenso, pero el gran golpe lo dio en la Copa Argentina.

Nunca antes un equipo de la cuarta categoría había llegado tan lejos en este certamen. El Matador le ganó a Sarmiento de Junín y Gimnasia, dos equipos de primera división, y recién perdió en los octavos de final ante el equipo que después se coronaría campeón: Independiente Rivadavia.

Conformado por un buen plantel, el equipo de Daniel Teglia y Diego Acoglanis se destacó por sus buenos rendimientos, un poder de gol atípico para la Primera C y jugadores talentosos que rindieron en un altísimo nivel.

Es el caso de Facundo Marín y Tomás Ramírez. El primero tuvo un gran año y fue la gran figura del equipo, mientras que el entrerriano de Victoria arrancó muy bien y luego se desinfló, pero siempre fue clave para el equipo. Además, ambos se destacaron en el Charrúa por su pegada en las jugadas de pelota parada.

No era difícil imaginar que a Central Córdoba le resultaría difícil retenerlos. Marín ya anunció que no seguirá en el equipo de Tablada y ahora se sabe que Ramírez está muy cerca de cambiar de equipo. Según distintas fuentes, el volante ofensivo podría seguir su carrera en Deportivo Morón, que juega en la Primera Nacional.

Sería un gran salto en su carrera

Si el pase se confirma, Ramírez habrá dado un gran salto en su carrera, ya que pasaría a jugar en la segunda categoría del fútbol argentino viniendo de la cuarta. Y además irá a un club que fue protagonista del ascenso este año, ya que aspiraba al ascenso y recién quedó eliminado en las semifinales del reducido por el segundo lugar en la primera división, que finalmente conquistó Estudiantes de Río Cuarto.

En Morón afirman que la incorporación de Ramírez es un sueño personal del entrenador del equipo, Walter Otta, un experimentado técnico del ascenso que hace un par de temporadas llegó a jugar la final con Estudiantes de Caseros y este año hizo un campañón en el Gallito del oeste del conurbano bonaerense.