Elecciones: los resultados obligan a un recambio de bancas en el Concejo rosarino y la Legislatura

Cinco funcionarios asumirán el 10 de diciembre próximo sus nuevos mandatos y dejarán vacantes sus roles tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo

Tres de los nueve legisladores electos por la provincia deberán renunciar a sus cargos en el pago chico para dar lugar a nuevos cuadros.

Los resultados de las elecciones a diputado nacional habilitaron en Santa Fe varios cambios en la conformación de la Legislatura provincial y el Concejo Municipal de Rosario. Tres de los nueve legisladores electos por la provincia deberán renunciar a sus cargos en el pago chico para dar lugar a nuevos cuadros. Y dos concejales electos de Santa Fe y Rosario abandonarán sus puestos.

El escrutinio provisorio del domingo pasado determinó que los escaños en juego en Santa Fe se repartan para las tres fuerzas más votadas . La Libertad Avanza (LLA), primera en el conteo, consiguió cuatro bancas en Diputados de la Nación. Fuerza Patria (FP), que se ubicó segunda en votos, se quedó con tres y Provincias Unidas (PU), un peldaño más abajo, con dos.

Por el reparto de lugares dentro de las listas, se esperaba que quienes se encontraban en los primeros escalafones dieran el salto a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba) para tomar lugar en la Cámara Baja. La vicegobernadora Gisela Scaglia y el diputado provincial Pablo Farías encabezaban la lista impulsada por el jefe de la Casa Gris, Maximiliano Pullaro , y se descontaba que cambiarían de jurisdicción. Caren Tepp , concejala rosarina, quedó al frente de la lista peronista y su ingreso al Congreso también estaba previsto en las proyecciones previas.

Cuando se produce un caso de baja en un cuerpo legislativo, ya sea por renuncia, muerte o juicio político, el espacio vacante corresponde al primer suplente disponible del mismo espacio . Pero, además, en Santa Fe rige la ley de paridad de género , que establece que la banca del renunciante debe ser ocupada por una persona del mismo género. Todas las sustituciones se realizan por el tiempo restante del plazo para el que fueron electos los candidatos salientes. En las tres situaciones se trata de dos años.

>>Leer más: Elecciones: cómo justificar tu ausencia si no fuiste a votar este domingo

Un antecedente similar se dio en la previa a la reciente elección. Frente a la renuncia de José Luis Espert a su candidatura a diputado nacional, LLA solicitó a la Justicia que su lugar lo ocupe el siguiente varón en la lista, Diego Santilli. Tras idas y vueltas, la Corte Suprema de la Nación determinó que Santilli encabece y todos los hombres suban un peldaño en la nómina.

La renuncia de Scaglia, un caso con pocos antecedentes

La presidenta del PRO de Santa Fe dejará su cargo como vicegobernadora antes del 10 de diciembre. El cargo quedará vacante, pero será cubierto de hecho por el presidente provisional del Senado provincial, Felipe Michlig.

La Constitución santafesina establece (artículo 101) que “el vicegobernador reemplaza al gobernador en caso de muerte, destitución, renuncia o inhabilidad física o mental sobreviniente de éste, por el resto del período legal; y en caso de enfermedad, ausencia o suspensión en tanto el impedimento no cese”.

En el artículo siguiente se menciona: “En caso de muerte, destitución, renuncia o inhabilidad física o mental sobreviniente del vicegobernador en ejercicio del Ejecutivo, lo sustituye el presidente provisional del Senado mientras se procede a nueva elección, la que no puede recaer en este último, para completar período. El vice en ejercicio es igualmente reemplazado por el presidente provisional del Senado en caso de enfermedad, ausencia o suspensión, mientras no cese el impedimento”.

MP1.jpg Gisela Scaglia, Maximiliano Pullaro y Felipe Michlig. Foto: Héctor Río / La Capital.

Es decir: Michlig presidirá el Senado, tarea habitual del vicegobernador, y reemplazará a Pullaro en su rol de gobernador frente a una eventual ausencia del mandatario santafesino.

Será la primera vez desde el retorno de la democracia en la que un vicegobernador renunciará a su cargo. El único caso comparable es el de Antonio Vanrell. El vice de Víctor Reviglio fue destituido en 1990, mediante un juicio político, por irregularidades administrativas ligadas a la compra de juguetes truchos. Aquella vez, su cargo como presidente de la Cámara Alta quedó en manos de Augusto Fischer, senador del departamento Belgrano.

Las autoridades de la Legislatura provincial se eligen anualmente por los propios integrantes de los cuerpos. Michlig, experimentado senador del departamento San Cristóbal, ocupa el rol de presidente desde diciembre de 2023. También estuvo al mando de la Convención Constituyente de este año. Nada hace pensar que será removido de su rol de titular del cuerpo en los dos años que le restan de mandato. Es considerado por muchos como el “padre político” de Pullaro.

Socialista por socialista

Farías también armará sus valijas y se marchará con destino a la capital del país para integrar el Congreso. Tras muchos años desempeñándose en la política provincial, tanto en el Legislativo como en el Ejecutivo, y habiendo formado parte de la Convención reformadora, el diputado santafesino deberá renunciar a su banca antes del 10 de diciembre para dejar lugar al primer suplente varón disponible en la lista de Unidos de 2023: Fabián Cejas.

Delante de Cejas estaban, en calidad de recambios, Germán Scavuzzo, Daiana Gallo y Analía Chumpitaz. Pero, como ya hubo una renuncia en el cuerpo, la de Fabián Bastia para ocupar el cargo de ministro de Gobierno provincial, y estando en vigencia la ley de paridad de género, el reemplazo le corresponde al cuarto lugar.

image El socialista Pablo Farías desembarcará en Diputados de la Nación. Foto: Archivo / La Capital.

De ese modo, se da una sustitución socialista por socialista que no altera la composición de los bloques en la Cámara baja. En Unidos aseguran que esa modificación fue estipulada al momento de definirse las candidaturas a diputado nacional.

Cejas trabaja desde 2019 junto a Joaquín "Popi" Blanco, quien preside el bloque del socialismo en Diputados. El futuro legislador cuenta entre sus logros el haber sido el primer presidente comunal no peronista de Correa desde el retorno de la democracia. Ocupó el cargo entre 2009 y 2019, lo cual le valió convertirse en un referente territorial dentro del departamento Iriondo, donde además compitió en primarias para el cargo de senador.

Además de trabajar como asesor legislativo, el exrevisor de cuentas de Correa se desempeña como docente de tecnología y tuvo un paso por empresas de mueblería, metalúrgica, vidrio y carpintería de aluminio.

Una maestra al Concejo

Tepp, diputada nacional electa por FP, dejará su cargo como presidenta del bloque de Ciudad Futura en el Concejo rosarino. La edila abandonará el Palacio Vasallo tras diez años. La elección de 2023 le permitió acceder a su tercer mandato consecutivo.

En esos comicios, el partido rosarino obtuvo dos bancas. El tercer lugar en la lista estuvo asignado a Agustina Gareis, a quien le corresponde relevar a Tepp por dos años.

Gareis es dirigente de Amsafé, el gremio a cargo de la representación de los docentes de establecimientos públicos de la provincia. Pertenece a la rama sindical más afín al peronismo, aunque también compuesta por socialistas e independientes, y que se ubica nacionalmente dentro de la Ctera y la Central de Trabajadores Argentinos (CTA).

tepp1 Caren Tepp encabezó la nómina de postulantes a diputado por Santa Fe de Fuerza Patria. Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital.

Según pudo saber La Capital, Gareis es docente del nivel primario en una escuela pública del centro de Rosario y participa del gremio desde esa institución. Aún no se manifestó públicamente sobre su futuro en el Concejo, pese a que se daba por seguro que le correspondería una banca tras la renuncia obligada de Tepp.

Si termina asumiendo el lugar correspondiente, Gareis podrá elegir entre unirse al bloque de Ciudad Futura, que contará con tres integrantes a partir de ese momento, o conformar un monobloque para visibilizar el reclamo docente. También podría adherir a algún otro espacio progresista, pero ningún edil habló de esa posibilidad.

>>Leer más: Elecciones en Rosario: cómo se repartieron los votos por barrios y seccionales

Ciudad Futura publicitó la inclusión de Gareis en 2023 con el eslogan “Una maestra al Concejo”. En su momento, Juan Monteverde dijo que la definición obedecía a la necesidad de abrir los lugares en las listas a extrapartidarios. En campaña, el entonces candidato a intendente dijo: “Nadie conoce mejor los problemas y las soluciones que quienes las habitan todos los días, como Agustina”.

Otras dos renuncias confirmadas de antemano

Dos funcionarios más cambiarán sus lugares de trabajo. Pero, a diferencia de los casos mencionados anteriormente, sus traslados se darán del Ejecutivo al Legislativo. En ninguno de estos casos se especificó quiénes serán sus reemplazantes.

Carolina Labayru dejará su puesto en la Secretaría de Cercanía y Gestión Ciudadana de la Municipalidad de Rosario para integrar el Concejo. Tras seis años en ese cargo y dieciséis cumpliendo tareas en el Ejecutivo, la arquitecta del partido del intendente Pablo Javkin será una de las nuevas caras del Palacio Vasallo.

Sergio “Checho” Basile hará lo propio en la capital provincial. El radical abandonará la gestión del gobernador Pullaro para retornar al Concejo santafesino. Ya ocupó una banca (de 2015 a 2019) por el extinto Frente Progresista Cívico y Social y actualmente es secretario de Desarrollo Territorial.