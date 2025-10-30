La Capital | La Región | Villa Gobernador Gálvez

Villa Gobernador Gálvez habla de salud mental y profundiza políticas públicas de abordaje

En los últimos años el municipio incorporó profesionales a los Centros de Salud y puso en marcha dispositivos territoriales

30 de octubre 2025 · 19:06hs
Villa Gobernador Gálvez: “A toda la ciudadanía

Villa Gobernador Gálvez: “A toda la ciudadanía, les decimos que, si sienten cualquier tipo de malestar o angustia, no están solos"

En los últimos años, la Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez incorporó profesionales a los Centros de Salud; puso en marcha nuevos dispositivos territoriales para niños, jóvenes y adultos; inauguró La Casa Terapéutica, del equipo matricial, para abordar situaciones de consumo problemático; conformó un equipo para la prevención del suicidio que trabaja junto a las escuelas y en efectores de salud; y articula acciones conjuntas con universidades y colegios de profesionales.

   En el marco de la Ley Nacional de Salud Mental, la Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez fortalece políticas públicas para abordar la temática mediante dispositivos, programas, iniciativas e incorporación de profesionales.

"Es fundamental generar espacios que promuevan la salud mental"

  “Creemos fundamental generar espacios que prevengan y promuevan la salud mental”, resaltó la secretaria de Salud y Ambiente, psicóloga Alejandra Ratti, mientras que valoró: “Desde el municipio desarrollamos acciones sostenidas en políticas públicas que buscan fortalecer un sistema de salud que aborda la salud mental con base en la comunidad y que busca llegar a toda la población”.

  Como puntapié inicial para abordar la problemática, la Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez tomó la decisión política de fortalecer los equipos del rea de Salud Mental, y en ese sentido, en los dos últimos años duplicó los profesionales que se encuentran trabajando en los centros de salud, ante la demanda creciente de la población y las estrategias para abordar las diferentes problemáticas.

  Al mismo tiempo, se firmaron convenios con la Universidad Nacional de Rosario y los colegios profesionales de Medicina y Psicología para realizar capacitaciones y encuentros de actualización de las prácticas durante todo el año.

  En cuanto al trabajo territorial, la secretaria de Salud indicó que “actualmente el municipio cuenta con 12 dispositivos pensados desde el trabajo territorial, orientados a dar respuestas de manera comunitaria”.

  “Desde enero de 2024 la ciudad cuenta con La Casa Terapéutica, un espacio de atención a situaciones de consumo problemático donde se ofrece primera escucha, asesoramiento legal, atención y derivación en casos que sean más complejos. Este espacio recibe más de ocho admisiones/primeras entrevistas por día y más de 25 personas actualmente están haciendo tratamiento en este lugar”, subrayó Ratti.

  Uno de los ejes para prevenir y promover la Salud Mental es abordarlo desde las infancias y juventudes; por eso, desde 2023 se desarrollan en los centros municipales de salud La Ribera, Mortelari, San Martín, Constancio Vigil, y Evita espacios de cuidado integral de niñas, niños y adolescentes en situaciones de vulnerabilidad, con el objetivo de generar mejores abordajes de la salud mental integral de infancias y juventudes. En esa línea, mediante el programa “Juegoteca” de la Dirección Provincial de Salud Mental, se inauguraron espacios con material didáctico para generar la promoción y prevención de la salud integral de niños y niñas a través del juego.

  “También pusimos en marcha el Núcleo de Atención Multidisciplinaria a las Infancias? (NAMI) pensado para chicos de 4 a 11 años. El equipo proporciona las propias terapias profesionales y, además, funcionan como nexo entre Centros de Salud de referencia, escuelas, y otros dispositivos existentes a los que concurran las infancias abordadas, en apoyo con las familias. El NAMI comenzó a funcionar en junio de 2025 y actualmente trabaja con la máxima capacidad de usuarios que permite el espacio que es de 20 niños y niñas”, señaló Ratti.

  A la vez, enumeró el trabajo articulado que se viene haciendo junto a Centros de Día, Clubes de Tareas y diferentes dispositivos municipales destinado a niños, niñas, juventudes y adolescentes.

Prevención del suicidio

Desde 2024, la Municipalidad conformó el Equipo territorial para la prevención del suicidio que tiene como objetivo fundamental fortalecer el trabajo de prevención con los jóvenes en territorio, sumando esfuerzos a la tarea sostenida en los Centros de Salud Municipales y ofrece acompañamiento y asesoramiento a equipos, grupos de referentes y trabajadores de espacios de la comunidad que trabajan con juventudes.

  Durante este año comenzó a trabajar el dispositivo “Sin Tabúes” en el marco del programa “La Muni en tu escuela” con dinámicas de tres jornadas por institución; en esta oportunidad se trabajó junto a las escuelas N364 “Soldado Aguirre” y N485 “Vicecomodoro Marambio”, abordando a más de 200 adolescentes.

  En cuanto al tema, la psicóloga María Belén Barone, coordinadora del rea de Salud Mental, deja abierta las puertas para quien necesite y quiera sumarse a los espacios de atención y abordaje que hay disponibles: “Reafirmamos la creencia en la importancia de la construcción conjunta de las soluciones posibles a los problemas. Tenemos la necesidad de tomar en serio la emergencia de los problemas de salud mental en la población, cuyo registro indica un crecimiento en los últimos años, y de comprometerse en articular esfuerzos desde todos los sectores para sostener, cuidar y asistir a quienes lo necesiten”. “A toda la ciudadanía, les decimos que, si sienten cualquier tipo de malestar o angustia, no están solos. Si necesitan ayuda, no duden en acercarse a los Centros de Salud Municipales para que juntos encontremos la mejor forma de acompañarlos”, finalizó

Noticias relacionadas
Regional Amateur.  El equipo de Villa Gobernador Gálvez comandado por Chirola Ledesma y Pirulo Rivarola se alzó con un gran triunfo en Álvarez.    

Regional Amateur: Coronel Aguirre ganó y arrancó derecho en el torneo de AFA

Mujeres de San Jerónimo Sud vivieron un calvario tras la difusión de material pornográfico editado. Este miércoles el culpable fue condenado. 

San Jerónimo Sud: difundió material pornográfico editado con caras de vecinas

Santa Fe. La Libertad Avanza se impuso sorpresivamente en la provincia, a tono con la elección nacional.

Santa Fe se vistió de violeta en la elección legislativa y redefinió su escenario político

encontraron un cachorro de zorro en funes y se lo devolvieron a su madre

Encontraron un cachorro de zorro en Funes y se lo devolvieron a su madre

Ver comentarios

Las más leídas

El presidente dejó afuera del encuentro en la Rosada a cuatro gobernadores

El presidente dejó afuera del encuentro en la Rosada a cuatro gobernadores

Abrió la multitienda Mall China que ocupa todo el subsuelo de La Favorita

Abrió la multitienda Mall China que ocupa todo el subsuelo de La Favorita

Lucas Bernardi apostaría en Newells por un mix equilibrado entre pibes de la casa y la base anterior

Lucas Bernardi apostaría en Newell's por un mix equilibrado entre pibes de la casa y la base anterior

Cuántos millones de dólares como mínimo recibirá Central por el simple ingreso a la Copa Libertadores

Cuántos millones de dólares como mínimo recibirá Central por el simple ingreso a la Copa Libertadores

Lo último

Milei aseguró que hay consenso absoluto para avanzar en una reforma laboral

Milei aseguró que "hay consenso absoluto" para avanzar en una reforma laboral

Guiño de Pullaro a las reformas de Milei: Apostamos a que a la Argentina le vaya bien

Guiño de Pullaro a las reformas de Milei: "Apostamos a que a la Argentina le vaya bien"

Lanús es finalista de la Sudamericana y jugará por el título contra el Mineiro

Lanús es finalista de la Sudamericana y jugará por el título contra el Mineiro

Guiño de Pullaro a las reformas de Milei: "Apostamos a que a la Argentina le vaya bien"

El gobernador calificó el encuentro en la Casa Rosada como "muy cordial". Dijo que evaluarán los proyectos y, si están de acuerdo, van a acompañar
Guiño de Pullaro a las reformas de Milei: Apostamos a que a la Argentina le vaya bien

Por Mariano D'Arrigo
Milei recibió a gobernadores y les pidió apoyo para las reformas
Política

Milei recibió a gobernadores y les pidió apoyo para las reformas

El presidente dejó afuera del encuentro en la Rosada a cuatro gobernadores
Política

El presidente dejó afuera del encuentro en la Rosada a cuatro gobernadores

San Jerónimo Sud: difundió material pornográfico editado con caras de vecinas

Por Mila Kobryn
La Región

San Jerónimo Sud: difundió material pornográfico editado con caras de vecinas

Crimen en zona sur: una víctima sin identificar y precariedad habitacional

Por Martín Stoianovich

Policiales

Crimen en zona sur: una víctima sin identificar y precariedad habitacional

Abrió la multitienda Mall China que ocupa todo el subsuelo de La Favorita

Por María Laura Neffen
Negocios

Abrió la multitienda Mall China que ocupa todo el subsuelo de La Favorita

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El presidente dejó afuera del encuentro en la Rosada a cuatro gobernadores

El presidente dejó afuera del encuentro en la Rosada a cuatro gobernadores

Abrió la multitienda Mall China que ocupa todo el subsuelo de La Favorita

Abrió la multitienda Mall China que ocupa todo el subsuelo de La Favorita

Lucas Bernardi apostaría en Newells por un mix equilibrado entre pibes de la casa y la base anterior

Lucas Bernardi apostaría en Newell's por un mix equilibrado entre pibes de la casa y la base anterior

Cuántos millones de dólares como mínimo recibirá Central por el simple ingreso a la Copa Libertadores

Cuántos millones de dólares como mínimo recibirá Central por el simple ingreso a la Copa Libertadores

Newells vs Unión: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Newell's vs Unión: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Ovación
Leones FC puso primera con el primer amistoso ante Central Córdoba

Por Juan Iturrez
Ovación

Leones FC puso primera con el primer amistoso ante Central Córdoba

Leones FC puso primera con el primer amistoso ante Central Córdoba

Leones FC puso primera con el primer amistoso ante Central Córdoba

Lucas Hoyos reapareció en Newells luego de 11 meses, pero no en primera sino en reserva

Lucas Hoyos reapareció en Newell's luego de 11 meses, pero no en primera sino en reserva

Tras el bochorno del árbitro con Racing, el ideal para la final es Pablo Echavarría

Tras el bochorno del árbitro con Racing, el ideal para la final es Pablo Echavarría

Policiales
Puerto San Martín: derriban dos inmuebles que funcionaban como kioscos de drogas
Policiales

Puerto San Martín: derriban dos inmuebles que funcionaban como kioscos de drogas

Crimen en zona sur: una víctima sin identificar y precariedad habitacional

Crimen en zona sur: una víctima sin identificar y precariedad habitacional

Piden perpetua para asesino que escondió el cuerpo de su pareja en un ropero

Piden perpetua para asesino que escondió el cuerpo de su pareja en un ropero

Quedó en libertad la pareja del hombre asesinado en barrio República de la Sexta

Quedó en libertad la pareja del hombre asesinado en barrio República de la Sexta

La Ciudad
Feria del Libro de Rosario: cuáles fueron los títulos más vendidos y las sorpresas

Por Isabella Di Pollina
La Ciudad

Feria del Libro de Rosario: cuáles fueron los títulos más vendidos y las sorpresas

En Rosario, proponen sancionar a los concejales que falten a las reuniones de comisión

En Rosario, proponen sancionar a los concejales que falten a las reuniones de comisión

Reabre el cupo para participar como Jurado Vecinal: cómo anotarse

Reabre el cupo para participar como Jurado Vecinal: cómo anotarse

Sueldos tech en Rosario: ¿cuánto pagan las empresas tecnológicas líderes?

Sueldos tech en Rosario: ¿cuánto pagan las empresas tecnológicas líderes?

Javkin habló sobre el desvío de fondos para la campaña de Fuerza Patria
Política

Javkin habló sobre el desvío de fondos para la campaña de Fuerza Patria

Banco de horas: cómo funciona y cómo podría afectar a los trabajadores
Política

"Banco de horas": cómo funciona y cómo podría afectar a los trabajadores

Por sus vínculos con el agresor sexual Epstein, Andrés ya no será príncipe
Información General

Por sus vínculos con el agresor sexual Epstein, Andrés ya no será príncipe

Quedó en libertad la pareja del hombre asesinado en barrio República de la Sexta
POLICIALES

Quedó en libertad la pareja del hombre asesinado en barrio República de la Sexta

Reabre el cupo para participar como Jurado Vecinal: cómo anotarse
La Ciudad

Reabre el cupo para participar como Jurado Vecinal: cómo anotarse

Los enroques entre funcionarios y legisladores tras las elecciones

Por Álvaro Maté
Política

Los "enroques" entre funcionarios y legisladores tras las elecciones

La EPE alertó por una estafa que circula en redes sociales con falsos descuentos
La Ciudad

La EPE alertó por una estafa que circula en redes sociales con falsos descuentos

La AAT repudió los dichos de Julia Mengolini: Para ser tenista hay que ser tonto
Información General

La AAT repudió los dichos de Julia Mengolini: "Para ser tenista hay que ser tonto"

Cambios en el gabinete: ya se confirmaron los reemplazos de Bullrich y Adorni
Política

Cambios en el gabinete: ya se confirmaron los reemplazos de Bullrich y Adorni

Cómo es el registro de las empleadas domésticas: los pasos a seguir en Arca
Información General

Cómo es el registro de las empleadas domésticas: los pasos a seguir en Arca

Provincias Unidas denunció a Fuerza Patria por manejo fraudulento en la campaña
Política

Provincias Unidas denunció a Fuerza Patria por manejo fraudulento en la campaña

Hallan a un hombre muerto con un golpe en la cabeza en una vivienda de la zona oeste
POLICIALES

Hallan a un hombre muerto con un golpe en la cabeza en una vivienda de la zona oeste

Una mujer murió y otras dos personas resultaron heridas en confuso tiroteo
POLICIALES

Una mujer murió y otras dos personas resultaron heridas en confuso tiroteo

Qué dijo Sturzenegger sobre la posibilidad de ampliar la jornada laboral
Política

Qué dijo Sturzenegger sobre la posibilidad de ampliar la jornada laboral

Discapacidad: consideran insuficiente el aumento otorgado por el gobierno
La Ciudad

Discapacidad: consideran "insuficiente" el aumento otorgado por el gobierno

Pullaro y sus pares de Provincias Unidas se reúnen hoy con Milei en Casa Rosada

Por Javier Felcaro
Política

Pullaro y sus pares de Provincias Unidas se reúnen hoy con Milei en Casa Rosada

Investigación por fentanilo contaminado: Nos permite visibilizar historias

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Investigación por fentanilo contaminado: "Nos permite visibilizar historias"

Arrancó el debate por la autonomía municipal en el Concejo

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Arrancó el debate por la autonomía municipal en el Concejo

Quini 6: de cuánto es el pozo vacante millonario luego del sorteo de este miércoles
Información General

Quini 6: de cuánto es el pozo vacante millonario luego del sorteo de este miércoles

Atención jubilados: Ansés atrasó los pagos para noviembre
Información General

Atención jubilados: Ansés atrasó los pagos para noviembre