La Capital | Política | Caren Tepp

"No pudimos, pero sepan que no están solos", le dijo Caren Tepp al peronismo

La militancia reunida en Distrito Sie7e llegó con optimismo pero los números fueron un baldazo de agua fría. "Vamos a volver", cantaron

26 de octubre 2025 · 21:37hs
No pudimos, pero sepan que no están solos, le dijo Caren Tepp al peronismo

No pudimos, pero sepan que no están solos, le dijo Caren Tepp al peronismo

Marcelo Bustamante / La Capital

"No pudimos darles el alivio que necesitaban pero sepan que no están solos", sostuvo desde el escenario Caren Tepp, ahora diputada electa de Fuerza Patria. La militancia le respondió cantando "vamos a volver". El peronismo se había reunido en Distrito Sie7e con optimismo hasta que los primeros números que llegaban fueron un baldazo de agua fría a las ilusiones. La candidata le habló a su gente cuando aparecían los primeros guarismo oficiales, con una victoria de La Libertad Avanza por más de diez puntos sobre el PJ.

"A todos aquellos y aquellas que la están pasando mal y que necesitaban esta noche sentir un alivio, todavía no les podemos dar ese alivio y eso nos duele profundamente. Pero les queremos decir a los que confiaron en nosotros que tengan la seguridad que a esta fuerza política un porcentaje no la hace dudar", sostuvo Tepp.

Y aseveró: "No están solos, santafesinos y santafesinas. Todavía no les pudimos dar este alivio pero sepan que no están solos".

2025-10-26 bunker pj

La militancia peronista había llenado de color Distrito Sie7e pero los números que empezaron a circular mostraron un retroceso con respecto a los últimos comicios a intendente, cuando Juan Monteverde estuvo cerca de arrebatarle la reelección a Javkin. “Evidentemente hay gente que sigue apostando a este modelo de Milei”, se lamentaba un militante, aunque con el consuelo de haber corrido de la discusión al oficialismo provincial de Maximiliano Pullaro.

Los números oficiales extendieron las malas noticias en el búnker del PJ: La Libertad Avanza había logrado algo más del 40 % y conseguía cuatro bancas en Diputados, mientras Fuerza Patria debía conformarse con tres escaños y un lejanos 28 %. Muchos militantes recordaron la elección de Albor Cantard en 2017, cuando encabezó la lista a diputados nacionales por Santa Fe.

Un golpe para Pullaro

Tepp no dejó pasar por alto el tercer puesto de Provincias Unidas, con un 18 %. "Que tome nota el gobernador Pullaro de cuáles son las consecuencias de no haber defendido a los santafesinos en estos dos años, como lo tendría que haber hecho si realmente era un opositor a este gobierno".

La diputada electa prometió "estar no solamente en el Congreso sino también en cada barrio, en cada pueblo, en cada fábrica, defendiéndolos", y lamentó no haber podido "darle una victoria y abrazar desde Santa Fe a la compañera Cristina" Fernández de Kirchner.

Tepp agradeció que le abrieran "los brazos del movimiento que les dio los años más felices al pueblo argentino, y que lo va a volver a hacer, no tengo dudas"

"La campaña terminó, pero va a continuar nuestro proyecto y nuestra convicción de poder construir un proyecto alternativo que nos saque de esta pesadilla", indicó, pero advirtió: "Para que eso sea posible hay una condición previa, y es que sigan confiando en que vamos a construir esa alternativa. No bajemos los brazos, sigamos firmes por nuestros sueños".

Y concluyó: "No tengo dudas de que en dos años le vamos a poder dar el alivio a nuestro pueblo y un horizonte de esperanza".

>> Leer más: Caren Tepp: "Hoy tenemos que decir si estamos de acuerdo con el gobierno o hay que fortalecer a la oposición"

>> Leer más: La Justicia falló a favor de Caren Tepp y ordenó eliminar mensajes falsos replicados por Milei

Cómo llegó Caren Tepp a este domingo electoral

Caren Tepp llegó a este domingo electoral tras una campaña intensa y de fuerte impronta territorial. La dirigente de Ciudad Futura encabezó la lista de Fuerza Patria, una coalición de raíz peronista que buscó reconstruir desde Santa Fe un espacio progresista con anclaje federal y énfasis en la cercanía con los votantes.

Durante los últimos dos meses, Tepp recorrió los 19 departamentos santafesinos y multiplicó las asambleas abiertas, encuentros con productores, gremios y movimientos sociales. Su estrategia apostó a desmarcarse de la lógica tradicional de las estructuras partidarias y a plantear un mensaje de “renovación con contenido”.

La candidata fue respaldada por referentes históricos del peronismo provincial, aunque mantuvo un perfil propio, más vinculado a las experiencias locales de gestión de Ciudad Futura. En su discurso final en Rosario, llamó a “volver a construir esperanza desde abajo” y a consolidar una alternativa que recupere el sentido social de la política.

En la recta final, Tepp se posicionó como una figura capaz de tender puentes dentro de un peronismo fragmentado, con un mensaje que combinó crítica al oficialismo libertario y distancia del viejo esquema bipartidista.

Noticias relacionadas
El presidente Javier Milei cerrará la campaña electoral en Rosario.

Milei en Rosario: Caren Tepp llamó a expresar el descontento pacíficamente en las urnas

Pullaro y Scaglia en una recorrida. El cierre de campaña de Provincias Unidas será en el Bioceres de Rosario. 

Sprint final de campaña: cierres en Rosario, mensajes y ánimos de cara al domingo

En redes sociales circularon mensajes falsos con la intención de perjudicar electoralmente a Caren Tepp.

La Justicia falló a favor de Caren Tepp y ordenó eliminar mensajes falsos replicados por Milei

Caren Tepp encabeza la lista de Fuerza Patria para el 26 de octubre

Caren Tepp a Adorni: "Dejen las batallas imaginarias y de pedirle sacrificios a los que ya no dan más"

Ver comentarios

Las más leídas

Rosario ya tiene siete barrios que se perfilan como polos gastronómicos

Rosario ya tiene siete barrios que se perfilan como polos gastronómicos

Cerraron los comicios y empieza el suspenso: expectativa por un resultado que redefinirá el mapa político del país

Cerraron los comicios y empieza el suspenso: expectativa por un resultado que redefinirá el mapa político del país

La Libertad Avanza ganó en 16 de los 19 departamentos de Santa Fe: qué pasó en Rosario

La Libertad Avanza ganó en 16 de los 19 departamentos de Santa Fe: qué pasó en Rosario

Contundente triunfo de La Libertad Avanza: ganó la provincia de Buenos Aires y obtuvo más del 40% de los votos en todo el país

Contundente triunfo de La Libertad Avanza: ganó la provincia de Buenos Aires y obtuvo más del 40% de los votos en todo el país

Lo último

Otra victoria de LLA: en Entre Ríos el oficialismo se impuso con el 52% de los votos

Otra victoria de LLA: en Entre Ríos el oficialismo se impuso con el 52% de los votos

Romina Diez: No hay escenario de tercios, La Libertad Avanza es la alternativa

Romina Diez: "No hay escenario de tercios, La Libertad Avanza es la alternativa"

Milei celebró el triunfo y convocó a los gobernadores a debatir reformas

Milei celebró el triunfo y convocó a los gobernadores a debatir reformas

Elecciones legislativas: con el 40% de los votos, La Libertad Avanza tiñó de violeta a Santa Fe

Pasadas las 21 se publicaron los resultados del escrutinio provisorio. Fuerza Patria quedó en segundo lugar y Provincias Unidas en tercero

Elecciones legislativas: con el 40% de los votos, La Libertad Avanza tiñó de violeta a Santa Fe
La Libertad Avanza ganó en 16 de los 19 departamentos de Santa Fe: qué pasó en Rosario
Política

La Libertad Avanza ganó en 16 de los 19 departamentos de Santa Fe: qué pasó en Rosario

Agustín Pellegrini: Los santafesinos volvieron a acompañar el modelo del presidente Milei
Política

Agustín Pellegrini: "Los santafesinos volvieron a acompañar el modelo del presidente Milei"

Pullaro y el resultado de Provincias Unidas: Fue una elección muy difícil

Pullaro y el resultado de Provincias Unidas: "Fue una elección muy difícil"

No pudimos, pero sepan que no están solos, le dijo Caren Tepp al peronismo
Política

"No pudimos, pero sepan que no están solos", le dijo Caren Tepp al peronismo

Quiénes son los nueve diputados nacionales electos por Santa Fe
Política

Quiénes son los nueve diputados nacionales electos por Santa Fe

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Rosario ya tiene siete barrios que se perfilan como polos gastronómicos

Rosario ya tiene siete barrios que se perfilan como polos gastronómicos

Cerraron los comicios y empieza el suspenso: expectativa por un resultado que redefinirá el mapa político del país

Cerraron los comicios y empieza el suspenso: expectativa por un resultado que redefinirá el mapa político del país

La Libertad Avanza ganó en 16 de los 19 departamentos de Santa Fe: qué pasó en Rosario

La Libertad Avanza ganó en 16 de los 19 departamentos de Santa Fe: qué pasó en Rosario

Contundente triunfo de La Libertad Avanza: ganó la provincia de Buenos Aires y obtuvo más del 40% de los votos en todo el país

Contundente triunfo de La Libertad Avanza: ganó la provincia de Buenos Aires y obtuvo más del 40% de los votos en todo el país

Elecciones legislativas: La Libertad Avanza gana en Santa Fe, según datos del gobierno provincial

Elecciones legislativas: La Libertad Avanza gana en Santa Fe, según datos del gobierno provincial

Ovación
Un VSC insólito le impidió a Franco Colapinto volver a superar a Pierre Gasly en el final de México

Por Gustavo Conti
Ovación

Un VSC insólito le impidió a Franco Colapinto volver a superar a Pierre Gasly en el final de México

Un VSC insólito le impidió a Franco Colapinto volver a superar a Pierre Gasly en el final de México

Un VSC insólito le impidió a Franco Colapinto volver a superar a Pierre Gasly en el final de México

Central transita su mejor año en la historia jugando en condición de visitante

Central transita su mejor año en la historia jugando en condición de visitante

Rugby: con el ascenso al Top 14 de la Urba, Atlético del Rosario reafirmó su identidad

Rugby: con el ascenso al Top 14 de la Urba, Atlético del Rosario reafirmó su identidad

Policiales
Seis detenidos con droga en un allanamiento en barrio Empalme Graneros
Policiales

Seis detenidos con droga en un allanamiento en barrio Empalme Graneros

Zona oeste: se peleó con su novio, lo acuchilló y la detuvieron con casi un kilo de cocaína

Zona oeste: se peleó con su novio, lo acuchilló y la detuvieron con casi un kilo de cocaína

Zona sur: incautan decenas de dosis de cocaína listas para ser comercializadas

Zona sur: incautan decenas de dosis de cocaína listas para ser comercializadas

Imputaron a un joven de Roldán que golpeó a un chico en la puerta de la escuela

Imputaron a un joven de Roldán que golpeó a un chico en la puerta de la escuela

La Ciudad
La UNR ofrece 206 plazas en sus residencias para los estudiantes del interior: cómo anotarse
La Ciudad

La UNR ofrece 206 plazas en sus residencias para los estudiantes del interior: cómo anotarse

Maestras jardineras, una vocación no siempre suficiente para elegir la carrera

Maestras jardineras, una vocación no siempre suficiente para elegir la carrera

Sexualidad y pareja: cuando el deseo está atado a la crisis económica

Sexualidad y pareja: cuando el deseo está atado a la crisis económica

Rosario ya tiene siete barrios que se perfilan como polos gastronómicos

Rosario ya tiene siete barrios que se perfilan como polos gastronómicos

Perlitas de las elecciones: la diputada que llegó sin DNI, el voto de Mirtha y un Spiderman en Santa Fe
Información General

Perlitas de las elecciones: la diputada que llegó sin DNI, el voto de Mirtha y un Spiderman en Santa Fe

Elecciones: baja participación electoral, poco voto joven y jornada tranquila en Santa Fe
Política

Elecciones: baja participación electoral, poco voto joven y jornada tranquila en Santa Fe

Tragedia en Misiones: nueve muertos tras la caída de un micro a un arroyo en la ruta 14
Información General

Tragedia en Misiones: nueve muertos tras la caída de un micro a un arroyo en la ruta 14

La UNR ofrece 206 plazas en sus residencias para los estudiantes del interior: cómo anotarse
La Ciudad

La UNR ofrece 206 plazas en sus residencias para los estudiantes del interior: cómo anotarse

Seis detenidos con droga en un allanamiento en barrio Empalme Graneros
Policiales

Seis detenidos con droga en un allanamiento en barrio Empalme Graneros

Javkin valoró la Boleta Única en todo el país: Más transparente, ágil y termina con las trampas
Política

Javkin valoró la Boleta Única en todo el país: "Más transparente, ágil y termina con las trampas"

La madre de Javier Milei casi se queda sin votar por un insólito motivo
politica

La madre de Javier Milei casi se queda sin votar por un insólito motivo

Diputados: cuánto arriesga cada fuerza y la polarización que viene
Política

Diputados: cuánto arriesga cada fuerza y la polarización que viene

Llegan nuevos nombres al Senado y se retiran varios históricos
Política

Llegan nuevos nombres al Senado y se retiran varios históricos

El detrás de escena: cómo se gestó la entrevista de Nicki Nicole en la escuela Pestalozzi

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

El detrás de escena: cómo se gestó la entrevista de Nicki Nicole en la escuela Pestalozzi

El tiempo en Rosario: domingo templado y despejado como anticipo de una semana otoñal
La Ciudad

El tiempo en Rosario: domingo templado y despejado como anticipo de una semana otoñal

Pablo Javkin invitó al papa León XIV a que visite Rosario
La Ciudad

Pablo Javkin invitó al papa León XIV a que visite Rosario

Se terminó el misterio: el bar de Urquiza y Maipú reabrirá como Pasaporte x Justo

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Se terminó el misterio: el bar de Urquiza y Maipú reabrirá como "Pasaporte x Justo"

Zona oeste: se peleó con su novio, lo acuchilló y la detuvieron con casi un kilo de cocaína
Policiales

Zona oeste: se peleó con su novio, lo acuchilló y la detuvieron con casi un kilo de cocaína

Scrabble, un deporte de la mente que cuenta con un tricampeón mundial residente en Rosario

Por Matías Petisce
La Ciudad

Scrabble, un "deporte de la mente" que cuenta con un tricampeón mundial residente en Rosario

Zona sur: incautan decenas de dosis de cocaína listas para ser comercializadas
Policiales

Zona sur: incautan decenas de dosis de cocaína listas para ser comercializadas

Imputaron a un joven de Roldán que golpeó a un chico en la puerta de la escuela
Policiales

Imputaron a un joven de Roldán que golpeó a un chico en la puerta de la escuela

Tras el temporal, las ramas y los árboles caídos lideraron los reclamos
La Ciudad

Tras el temporal, las ramas y los árboles caídos lideraron los reclamos

La recesión llegó a los eventos de fin de año: caída interanual de un 30% y menú low cost

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

La recesión llegó a los eventos de fin de año: caída interanual de un 30% y menú low cost

Balacera contra el Heca: incautan celulares y ropa en allanamientos en zona oeste
Policiales

Balacera contra el Heca: incautan celulares y ropa en allanamientos en zona oeste