El tiempo en Rosario: jueves con bastantes nubes y 19º de máxima

El fin de semana habrá un aumento de la temperatura y el lunes podría alcanzar los 29º

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este jueves en Rosario una temperatura máxima de 19º en una jornada con muchas nubes, en la previa de un repunte en las condiciones que podrían llevar los termómetros hasta los 29º.

La madrugada del jueves llega con vientos leves del noreste cambiando a moderados, con un registro de 9º y cielo parcialmente nublado cambiando a mayormente nublado en la mañana, ya con las marcas llegando a 16º. Para la tarde se espera que continúe mayormente nublado con una máxima de 19º bajando a 16º en la noche.

El viernes arrancaría una marcada mejora en las condiciones, con cielo entre algo y parcialmente nublado, una máxima de 24º y una mínima todavía baja, en torno a los 8º.

Para el sábado anticipan temperaturas entre 26º y 14º, con cielo parcialmente nublado.

El domingo seguirían los registros en alza, con 27º de máxima y 13º de mínima, aunque con algunas posibilidades de chaparrones.

Pese a las precipitaciones, el lunes estaría más caluroso: pronostican 29º de máxima, 15º de mínima y cielo algo nublado.

El martes sí habría un descenso de la temperatura, con 21º de máxima, posibles lluvias aisladas desde la tarde y fuertes ráfagas de viento durante toda la jornada.