Elecciones 2025: qué se vota este domingo 26 de octubre y quiénes son los candidatos en Santa Fe

Por tercera vez en el año, los rosarinos deberán acudir a las urnas. Qué se elige y cómo consultar el padrón electoral

22 de octubre 2025 · 15:18hs
Por primera vez a nivel nacional

Por primera vez a nivel nacional, en las elecciones legislativas de este domingo se utilizará la Boleta Única de Papel

Este año, el calendario electoral es intenso. En 2025, los rosarinos ya fueron a votar dos veces -Paso de concejales y convencionales constituyentes en abril y generales de concejales en junio-. Todavía resta acudir a las urnas una vez más: este domingo 26 de octubre se celebran las elecciones legislativas nacionales.

Serán los primeros comicios en los que se utiliza la Boleta Única de Papel en todos los distintos electorales del país, un mecanismo de votación ya aceitado en la provincia de Santa Fe. A nivel nacional, se renuevan 127 bancas en Diputados y 24 puestos en el Senado. Vale recordar que la Cámara baja se renueva por mitades -siendo 257 legisladores en total-, mientras que la Cámara alta lo hace de a tercios -72 senadores en total-.

En Santa Fe, solamente se votará la categoría de Diputados nacionales. Solo en 8 distritos electorales se elegirán también senadores. Se trata de Ciudad de Buenos Aires, Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.

Cuántas bancas elige Santa Fe y los que no renuevan

En particular, Santa Fe renovará 9 lugares en la Cámara de Diputados. No le toca renovar bancas en el Senado, porque se realiza a partir de un sistema de tercios.

Hasta el momento, de esas nueves bancas, tres pertenecen al PRO, dos a Unión por la Patria, uno a Unidos y otro a Encuentro Federal. Los otros dos puestos son de los bloques de Democracia para Siempre y Defendamos Santa Fe.

Entonces, en diciembre vence el mandato de los peronistas Roberto Mirabella, Magalí Mastaler y Eduardo Toniolli; Germana Figueroa Casas y Luciano Laspina, del PRO; los radicales Mario Barletta y Melina Giorgi; la socialista Mónica Fein y Gabriel Chumpitaz, que rompió con el macrismo y armó el bloque Futuro y Libertad.

Solo dos de los nueve diputados que finalizan su mandato buscarán renovar sus lugares: Gabriel Chumpitaz y Melina Giorgi. Por su lado, Chumpitaz se distanció del PRO y competirá con su propio sello: Compromiso Federal. Si logra entrar, será un batacazo.

Por su parte, la radical Giorgi figura tercera en la lista de Unidos, atrás de Pablo Farías y la vicegobernadora Gisela Scaglia, quien está a la cabeza.

Los candidatos de los tres espacios más competitivos

Son 16 las listas que competirán este 26 de octubre en las elecciones legislativas nacionales. En particular, son tres los espacios políticos que concentran la mayor parte de la atención: Unidos, del gobernador Maximiliano Pullaro, Fuerza Patria, el peronismo re-bautizado y La Libertad Avanza, sello nacional que se presentará en la provincia.

En la lista del gobernador ocupará el primer lugar Gisela Scaglia, vicegobernadora de la provincia y dirigente del PRO. Segundo, el socialista Pablo Farías, exministro de Gobierno de Miguel Lifschitz, expresidente de la Cámara de Diputados, jefe del bloque de Unidos en la Cámara baja y convencional constituyente. Tercera, la diputada nacional Melina Giorgi, radical y del espacio de Pullaro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GiScaglia/status/1957216151991194068?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1957216151991194068%7Ctwgr%5Ed0c33832dec80e45614918e26ba8a9daa482a786%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lacapital.com.ar%2Fpolitica%2Felecciones-quienes-encabezan-las-16-listas-que-se-anotaron-santa-fe-n10213558.html&partner=&hide_thread=false

Luego se ubican referentes de otros partidos del oficialismo santafesino: Rogelio Biazzi (Elijo Creer, javkinismo), Natalia Corona (PDP), Fabián Peralta (GEN), Nadia Doria (UNO), Jorge Paladini (Hacemos) y Betina Florito (Encuentro Republicano Federal).

En el peronismo se vivió un ambiente de suspenso hasta el cierre de listas. Aunque se pensaba que podría encabezar Eduardo Toniolli, finalmente la concejala rosarina Caren Tepp (Ciudad Futura) irá en el primer lugar . La secundará Agustín Rossi, un histórico del kirchnerismo: fue jefe del bloque del Frente para la Victoria y de Unidad Ciudadana, ministro de Defensa, jefe de Gabinete y candidato a vicepresidente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/carentepp/status/1957458662076612671&partner=&hide_thread=false

En tercer lugar irá Alejandrina Borgatta, concejala de La Cámpora de Villa Constitución y el cuarto puesto es para el exdiputado provincial Oscar Cachi Martínez, del Frente Renovador.

Más abajo aparecen la concejala rosarina Fernanda Gigliani (Iniciativa Popular), el intendente de Pérez, Pablo Corsalini (Vamos), la exconcejala rosarina Silvana Teisa (vinculada a la UOM y al sector del senador nacional y constituyente Marcelo Lewandowski), Roque Ojeda (del gremio de la Sanidad) y Evelyn Roa (Principios y Valores, el partido de Guillermo Moreno).

En La Libertad Avanza al final el primer lugar de la lista lo ocupará Agustín Pellegrini. Es uno de los principales hombres de confianza de la diputada nacional Romina Diez, amiga personal de los hermanos Milei y presidenta del partido en la provincia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/romidiezok/status/1957167125933543739?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1957167125933543739%7Ctwgr%5Ed0c33832dec80e45614918e26ba8a9daa482a786%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lacapital.com.ar%2Fpolitica%2Felecciones-quienes-encabezan-las-16-listas-que-se-anotaron-santa-fe-n10213558.html&partner=&hide_thread=false

Lo acompañan la titular de la Región Centro de la Anses, Yamile Tomassoni, y Juan Pablo Montegro, quien cumple la misma función en la Región Litoral en el organismo encargado de la seguridad social.

En el cuarto puesto aparece Valentina Ravera, de la juventud libertaria, y en el quinto un representante del PRO bullrichista: Germán Pugnaloni, director nacional de Prevención del Delito del Ministerio de Seguridad. La lista se completa con Ludmila Radolovich, Matias Tomassi, Silvia Nardin y Fabricio Dellasanta.

Otros candidatos

En principio desde más atrás, también compiten por una banca en la Cámara de Diputados de la Nación el diputado provincial Carlos del Frade (Frente Amplio por la Soberanía), la exdiputada provincial Agustina Donnet (Igualdad, el espacio de Rubén Giustiniani), el docente y militante de Amsafe Franco Casasola (Frente de Izquierda), el diputado nacional Gabriel Chumpitaz (Compromiso Federal) y el abogado Eugenio Malaponte (Coalición Cívica).

Completan la oferta electoral César Rojas (Movimiento al Socialismo), Marilín Gómez (Política Obrera), Juan Carlos Blanco (Movimiento Independiente Renovador), Pamela Perino (Partido Fe), Eze Torres (Nuevas Ideas), Raimar Ataide Da Costa (Partido Autonomista), José Gaspar Lattuca (Defendamos Santa Fe) y Luciano Rossi (Republicanos Unidos)

Dónde voto

El trámite para conocer dónde se vota es fácil, rápido y digital. Solo hay que ingresar a la página web oficial de la Cámara Nacional Electoral.

El sistema online para saber en qué escuela toca votar es sencillo. Hay que ingresar el número de DNI, elegir el distrito y verificar que quien consulta sea una persona a través del ingreso de cuatro números proporcionados por la plataforma.

A partir de la carga de estos datos en el formulario, la plataforma ofrece la dirección del establecimiento, el número de mesa y la ubicación en la lista de electores.

