Milei en Rosario: fuerte respaldo a sus candidatos de Santa Fe y del resto del país

Junto a parte de su gabinete y postulantes de LLA, el presidente cerrará este jueves la campaña nacional en el parque de España. Habrá una contramarcha a una cuadra del acto libertario

Las escalinatas del parque de España serán utilizadas como gradas por los asistentes al acto que encabezará Javier Milei.

El presidente Javier Milei desembarcará este jueves en Rosario en modo cierre de campaña nacional y con el objetivo de brindarles un fuerte espaldarazo a los candidatos de La Libertad Avanza (LLA) de Santa Fe y otros distritos para las elecciones legislativas del domingo próximo. En el partido violeta especulan con un acto “masivo” en el parque de España abonado por militantes locales y provenientes de distintos puntos del país.

Además del lógico respaldo a los distintos postulantes de LLA (en la provincia Agustín Pellegrini encabeza la lista de diputados nacionales), la llegada del jefe del Estado a la ciudad barrunta la expectativa libertaria de que Santa Fe aporte un caudal de votos clave para consolidar la presencia del espacio en el Congreso.

Junto al primer mandatario, participarán de la convocatoria su hermana, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei ; la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich (aspirante a senadora por Caba), y otros integrantes del gabinete, a la par de candidatos de los restantes distritos. En La Libertad Avanza pretenden cosechar tres o cuatro de las nueve bancas que Santa Fe pondrá en juego en los inminentes comicios.

Al acto, programado a las 19, se sumarán la jefa de LLA en la provincia, la diputada nacional Romina Diez , y Las Fuerzas del Cielo, lideradas por el influencer conocido como el Gordo Dan .

Rosario fue punto de partida. En 2021 nos reunimos por primera vez, cuando todo era apenas una idea, una convicción y un sueño compartido. Hoy, cuatro años después, volvemos al mismo lugar, pero con una fuerza que se hizo movimiento, y un movimiento que se convirtió en historia.… pic.twitter.com/0qxVUeBuoJ

El escenario, según pudo saber La Capital, apuntará hacia las escalinatas del parque de España, que serán utilizadas como gradas por los asistentes, a escasos metros del río Paraná. También está previsto que Milei mantenga un encuentro privado con los candidatos y la dirigencia de de LLA de la provincia.

La seguridad del presidente

Casa Militar -encargada de garantizar la seguridad del presidente- organizó un importante operativo, que tendrá en sus manos el primer anillo que resguardará al fundador de La Libertad Avanza.

El segundo anillo les corresponderá a las fuerzas nacionales (Policía Federal, Gendarmería o Prefectura), mientras que el tercero contará con el apoyo de la Policía de Santa Fe.

Milei regresa al territorio santafesino luego de su reciente paso por la capital provincial, que incluyó una caminata frustrada como consecuencia de una movilización en su contra.

Lo cierto es que Rosario siempre estuvo cerca del jefe del Estado: en febrero de 2021, como parte del tridente de Avanza Libertad junto a José Luis Espert y Luis Rosales, Milei había encabezado un acto en las escalinatas del parque de España.

Posteriormente, en noviembre de 2023, en el sprint final del balotaje frente al peronista Sergio Massa, protagonizó una caravana multitudinaria que culminó con un discurso a metros del Monumento a la Bandera.

La contramarcha en Rosario

El cierre de campaña libertario, además de coincidir con el de Provincias Unidas en Rosario (en el Bioceres Arena, a la misma hora), tendrá su contramarcha: organizaciones políticas, sociales y gremios repudiarán la presencia de Milei en la ciudad, al que declararán “persona no grata”.

La concentración, prevista para las 17.30, será en Mitre y Tucumán, para luego movilizar hasta la plaza Guernica, en Salta y Mitre, a una cuadra del lugar elegido para la convocatoria mileísta.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CTARosario/status/1980630652312777063&partner=&hide_thread=false MILEI: PERSONA NO GRATA EN ROSARIO

El Presidente y sus acólitos del odio vienen a Rosario a cerrar una campaña electoral signada por el narcoescándalo.

Organizaciones sindicales, sociales, políticas y estudiantiles de Rosario concentramos el 23/10, 17.30hs en Mitre y Tucumán. pic.twitter.com/Uf6HmBXWhk — CTA Regional Rosario (@CTARosario) October 21, 2025

Se trata de los mismos sectores que marcharon en los anteriores desembarcos de Milei en Rosario, como en agosto pasado, cuando el presidente participó del 141º aniversario de la Bolsa de Comercio (BCR).

En ese sentido, el intendente Pablo Javkin instó a evitar enfrentamientos durante la visita del primer mandatario. “Que no nos traigan la violencia de Buenos Aires”, aseveró de cara al acto de LLA y la contramarcha en repudio a Milei.