Esta vez la reserva de Central no pudo y cayó como local frente a San Lorenzo

Al equipo canalla le rompieron una racha de diez partidos sin derrotas. Igual hace un par de fechas que ya está clasificado a los octavos de final

Guillermo Ferretti

Guillermo Ferretti

22 de octubre 2025 · 17:46hs
Central venía dulce en el torneo

Central venía dulce en el torneo, pero después de diez fechas le tocó perder.

Perdió la reserva de Central. Como había ocurrido en la semifinal del último torneo Apertura, San Lorenzo volvió a ser el verdugo de los auriazules en Arroyo Seco. En el marco de la penúltima fecha del Clausura, el Ciclón se impuso 2 a 1, con un golazo de chilena de Alan Salas, uno de sus hombres de punta, y otro de Valentín Escalante. Mientras que el lateral Lorenzo Moscoloni, cerca del final, anotó el descuento para el Canalla.

Tras la derrota, los dirigidos por Mario Pobersnik pusieron en riesgo el liderazgo del grupo B. Es que River tiene la posibilidad de pasarlo si es que vence a Ferro Carril Oeste.

Con la caída ante el Ciclón también se cortó una racha de 10 juegos sin derrotas que ostentaba la reserva de Central que, de todos modos, antes de disputar este encuentro ya estaba matemáticamente clasificado para jugar los playoffs de este Clausura.

Entre los que estuvieron desde el arranque en la formación inicial que propuso Pobersnik, sumaron minutos el extremo Giovanni Cantizano y el delantero Fabricio Oviedo. Ambos vienen ocupando un lugar en el banco de primera división en los últimos partidos. Y hasta les tocó entrar en el cierre del último juego, ante Platense en Arroyito.

>>Leer más: Central: qué tan parecido, en números, es este Clausura a ese gran torneo Apertura que hizo

Central lo buscó rápido

No se jugaban dos minutos y Central ya había generado dos chances de gol claras. Una de ellas, la segunda, fue un cabezazo del lateral Elías Verón, a la salida de un tiro de esquina, que se estrelló en el travesaño. El rebote le quedó a Oviedo, pero el goleador histórico de las divisiones menores de Central no lo pudo aprovechar de la mejor manera.

Reser2
La reserva de Central ya le apunta con todo a los octavos de final del torneo Proyección.

La reserva de Central ya le apunta con todo a los octavos de final del torneo Proyección.

Después de ese arranque con jugadas de riesgo, el partido se hizo más parejo y disputado. Ninguno logró imponer condiciones. Recién en el cierre del primer tiempo llegó San Lorenzo. Fue con un cabezazo de Alan Salas que exigió una gran atajada del arquero Fernández, que desvió la pelota al tiro de esquina. Antes del final de la etapa, Central también tuvo lo suyo. Desde otra pelota parada, un cabezazo de Raffin pegó en el poste.

En el segundo tiempo, en la primera llegada a fondo, San Lorenzo encontró su gol. Fue a los 8 minutos, cuando Alan Salas, de chilena, capitalizó un centro desde la derecha para abrir el marcador. Esta vez, el arquero Fernández no pudo hacer nada.

>>Leer más: Alejo Veliz, el nueve que sigue poniendo el hombro y cada vez anda más de diez en Central

El equipo se fue al ataque

Con Central volcado al ataque en la búsqueda del empate, el visitante encontró espacios para el contraataque. Y en un remate de media distancia de Blanco, San Lorenzo casi concreta el segundo. Una tremenda atajada de Fernández, que desvió la pelota al córner, evitó la caída segura de su valla.

Mateo Clemente, el arquero del Ciclón, no quiso ser menos que Fernández. Y sobre los 20 minutos tapó un mano a mano ante Cantizano, la más clara que tuvo Central para alcanzar el empate.

Las ilusiones auriazules de igualar el marcador se empezaron de diluir a los 37 minutos, cuando Valentín Escalante definió mano a mano con precisión una contra ante un indefenso Fernández. Pero un minuto más tarde Central se volvió a poner a tiro de empate con un golazo de Lorenzo Moscoloni desde afuera del área. Pero no alcanzó, y el partido finalizó en derrota auriazul.

Los once del Canalla

La reserva de Central formó con: Damián Fernández; Elías Verón, Tomás Muia, Luca Raffin y Lorenzo Moscoloni (87' Cristian Bonesso); Marcelo Cabrera, Samuel Beltrán (ET Nahuel Arce) y Mateo Serra (66' Joaquín Espina); Facundo Piozzi, Fabricio Oviedo (66' Thiago Ponce) y Giovanni Cantizano (66' Ignacio Moreno).

Los que se quedaron en el banco sin ingresar fueron: Leonardo Sosa; Santiago Burgos, Leonardo Ríos, Franco Castorani, Marco Vicente, Paolo Giaccone y Leonel Antunez.

Rocío Robles, la rosarina que conquistó a Adrián Suar: del carnaval de barrio a la TV y su amor por Central

Rocío Robles, la rosarina que conquistó a Adrián Suar: del carnaval de barrio a la TV y su amor por Central

Alejo Veliz fue el autor del tanto con el que Central derrotó a Platense en el Gigante.

Central: qué tan parecido, en números, es este Clausura a ese gran torneo Apertura que hizo

Ariel Holan no es de cambiar mucho de un partido a otro. Está analizando el mejor Central para el viernes en Junín.

Qué idea de equipo tiene en mente Ariel Holan para el medio partido del viernes ante Sarmiento

El chico nació en Villa Constitución y se instaló en la pensión de Central, desde donde empezó a crecer. Fue una pieza clave en un título importante para el club.

Central: Valentín Becerra, el chico de la 5ª de AFA campeona que cada día crece más

Esta vez la reserva de Central no pudo y cayó como local frente a San Lorenzo

Guillermo Ferretti
Esta vez la reserva de Central no pudo y cayó como local frente a San Lorenzo

Angelini: "El asesino de Lucas fue detenido once veces, pero el garantismo judicial lo dejó en la calle hasta que mató"

Crimen de Lucas Cicarelli: de la irrupción de un "loco con mucho odio" a la caída por la barranca

"Vi cómo lo tiraron por la barranca": habló la novia del joven asesinado en la costa central

Homicidio en la costa central: un acusado quedó preso y el otro fue declarado inimputable

Por Matías Petisce
Padece síndrome de West, tenía pocas chances de vivir y ahora necesita ayuda para viajar a México

Redes, algoritmos y política: cómo se informan los jóvenes rosarinos sobre las elecciones

