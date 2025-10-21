Central: qué idea de equipo tiene Ariel Holan para el medio partido del viernes ante Sarmiento

El DT canalla aguardará para ver cómo están los futbolistas desde lo físico, pero su plan es no tocar demasiado porque lo que hay en juego son tres puntos clave

Ariel Holan no es de cambiar mucho de un partido a otro. Está analizando el mejor Central para el viernes en Junín.

Central se juega una parada brava en cancha de Junín, donde su único desafío será poder romper el cero y traerse a Rosario otros tres puntos clave. Y para eso trabaja Ariel Holan , quien tiene en mente poner lo mejor que tiene .

Después de lo que fue el ajustado pero justo triunfo contra Platense, en Central inmediatamente se pusieron a pensar en esos 45 minutos pendientes que tiene el equipo ante Sarmiento, en los que puede estirar aún más la diferencia en la tabla anual con sus más inmediatos perseguidores.

Holan sabe de la importancia de esos puntos que hay en juego y por eso la idea de poner en cancha el mejor equipo posible, que no distaría demasiado del que salió a jugar el pasado domingo en el Gigante.

Una de las principales incógnitas, al menos hacia afuera, está en la presencia de Jorge Broun o la continuidad de Axel Werner . A priori, Fatura debiera recuperar su lugar en el equipo titular .

Fatu Jorge Broun, capitán de Central, se quedó afuera del último partido por una molestia. Celina Mutti Lovera / La Capital

Lo único que puede alterar eso es que Broun no esté totalmente recuperado de la sobrecarga en los isquiotibiales que sufrió frente a Vélez, pero no es un dato menor que en el último partido igualmente haya ido al banco.

Si en esa ocasión se sentó al lado del entrenador como la única alternativa a Werner, se entiende que después de algunos días más de trabajo ya estaría en condiciones de reaparecer.

Después, no hay muchos puestos en los que se podrían imaginarse cambios. Es que todos vienen de un rendimiento parejo y teniendo en cuenta el resultado, Holan intentará mantener.

Atención sobre Enzo Giménez

Por allí habría que prestarle atención a Enzo Giménez, quien viene actuando casi como un extremo (igualmente siempre colabora en el retroceso y la contención). Enzo Copetti puede ser una alternativa viable, pero no hay ningún indicio todavía de que el entrenador vaya a tocar algo.

EnzoCML Di María y Enzo Giménez se están entendiendo bien. En La Plata hubo córner de Fideo y gol del paraguayo. Celina Mutti Lovera / La Capital

El plantel volvió a los entrenamientos este lunes y tiene unos cuantos días por delante para recuperarse de lo que fue el gran desgaste que hizo desde lo físico contra Platense. Seguramente el primer análisis que haga Holan tenga que ver justamente con el cansancio o con la aparición de alguna molestia en alguno de los futbolistas titulares.

Si Holan decide hacer un retoque en el arco, pero apostar por los otros diez, el Canalla saldrá a jugar en el Eva Perón de Junín con: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Juan Cruz Komar y Agustín Sández; Franco Ibarra e Ignacio Malcorra; Enzo Giménez, Ángel Di María y Jaminton Campaz; Alejo Veliz.