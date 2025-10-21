La Capital | Ovación | Central

Central: qué idea de equipo tiene Ariel Holan para el medio partido del viernes ante Sarmiento

El DT canalla aguardará para ver cómo están los futbolistas desde lo físico, pero su plan es no tocar demasiado porque lo que hay en juego son tres puntos clave

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

21 de octubre 2025 · 14:40hs
Ariel Holan no es de cambiar mucho de un partido a otro. Está analizando el mejor Central para el viernes en Junín.

Marcelo Bustamante / La Capital

Ariel Holan no es de cambiar mucho de un partido a otro. Está analizando el mejor Central para el viernes en Junín.

Central se juega una parada brava en cancha de Junín, donde su único desafío será poder romper el cero y traerse a Rosario otros tres puntos clave. Y para eso trabaja Ariel Holan, quien tiene en mente poner lo mejor que tiene.

Después de lo que fue el ajustado pero justo triunfo contra Platense, en Central inmediatamente se pusieron a pensar en esos 45 minutos pendientes que tiene el equipo ante Sarmiento, en los que puede estirar aún más la diferencia en la tabla anual con sus más inmediatos perseguidores.

Holan sabe de la importancia de esos puntos que hay en juego y por eso la idea de poner en cancha el mejor equipo posible, que no distaría demasiado del que salió a jugar el pasado domingo en el Gigante.

Holan debe decidir si vuelve Broun o sigue Werner

Una de las principales incógnitas, al menos hacia afuera, está en la presencia de Jorge Broun o la continuidad de Axel Werner. A priori, Fatura debiera recuperar su lugar en el equipo titular.

Fatu
Jorge Broun, capitán de Central, se quedó afuera del último partido por una molestia.

Jorge Broun, capitán de Central, se quedó afuera del último partido por una molestia.

>> Leer más: Triunfo y la madre: con el aura de Miguel, Central sonríe y muestra aún más los dientes

Lo único que puede alterar eso es que Broun no esté totalmente recuperado de la sobrecarga en los isquiotibiales que sufrió frente a Vélez, pero no es un dato menor que en el último partido igualmente haya ido al banco.

Si en esa ocasión se sentó al lado del entrenador como la única alternativa a Werner, se entiende que después de algunos días más de trabajo ya estaría en condiciones de reaparecer.

Después, no hay muchos puestos en los que se podrían imaginarse cambios. Es que todos vienen de un rendimiento parejo y teniendo en cuenta el resultado, Holan intentará mantener.

Atención sobre Enzo Giménez

Por allí habría que prestarle atención a Enzo Giménez, quien viene actuando casi como un extremo (igualmente siempre colabora en el retroceso y la contención). Enzo Copetti puede ser una alternativa viable, pero no hay ningún indicio todavía de que el entrenador vaya a tocar algo.

EnzoCML
Di María y Enzo Giménez se están entendiendo bien. En La Plata hubo córner de Fideo y gol del paraguayo.

Di María y Enzo Giménez se están entendiendo bien. En La Plata hubo córner de Fideo y gol del paraguayo.

>>Leer más: Alejo Veliz, el nueve que sigue poniendo el hombro y cada vez anda más de diez en Central

El plantel volvió a los entrenamientos este lunes y tiene unos cuantos días por delante para recuperarse de lo que fue el gran desgaste que hizo desde lo físico contra Platense. Seguramente el primer análisis que haga Holan tenga que ver justamente con el cansancio o con la aparición de alguna molestia en alguno de los futbolistas titulares.

Si Holan decide hacer un retoque en el arco, pero apostar por los otros diez, el Canalla saldrá a jugar en el Eva Perón de Junín con: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Juan Cruz Komar y Agustín Sández; Franco Ibarra e Ignacio Malcorra; Enzo Giménez, Ángel Di María y Jaminton Campaz; Alejo Veliz.

Noticias relacionadas
Asociación Rosarina de Fútbol. Los papales vencieron a Rosario Central y siguen en lo más alto de la Primera A.

Asociación Rosarina de Fútbol: Pablo VI se puso el traje de candidato al título en la A

En un encuentro emotivo por el homenaje a Miguel Ángel Russo, Central sigue demostrando su fortaleza en el Gigante

Central continúa a paso firme: ¿Qué sucede si termina primero en la Tabla Anual 2025?

Holan destacó que en el segundo tiempo, Central tuvo ocasiones y en el balance general mereció ganar.

Holan: "Central está arriba y, de acá en adelante, serán todas finales para nosotros"

El salto de Alejo Veliz para el 1 a 0 de Central sobre Platense.

Alejo Veliz, el nueve que sigue poniendo el hombro y cada vez anda más de diez en Central

Ver comentarios

Las más leídas

Identificaron al joven asesinado a tiros en el Fonavi de Rouillón y Seguí

Identificaron al joven asesinado a tiros en el Fonavi de Rouillón y Seguí

La Justicia falló a favor de Caren Tepp y ordenó eliminar mensajes falsos replicados por Milei

La Justicia falló a favor de Caren Tepp y ordenó eliminar mensajes falsos replicados por Milei

Lucas Bernardi será el piloto de tormentas: fue designado entrenador interino de Newells

Lucas Bernardi será el piloto de tormentas: fue designado entrenador interino de Newell's

Un hombre fue acribillado a plena luz del día en el Fonavi de Rouillón y Seguí: hay dos detenidos

Un hombre fue acribillado a plena luz del día en el Fonavi de Rouillón y Seguí: hay dos detenidos

Lo último

Tmbúes vivió su jornada del Octubre Rosa con emoción y compromiso

Tmbúes vivió su jornada del Octubre Rosa con emoción y compromiso

Diputados avanzan en la modificación del financiamiento para los deportistas de alto rendimiento

Diputados avanzan en la modificación del financiamiento para los deportistas de alto rendimiento

Sprint final de campaña: cierres en Rosario, mensajes y ánimos de cara al domingo

Sprint final de campaña: cierres en Rosario, mensajes y ánimos de cara al domingo

Crimen en Rouillón y Seguí: violencia y jóvenes expuestos en una zona con casos similares

En el complejo Fonavi donde este lunes fue asesinado Maximiliano Gómez, de 20 años, en 2022 y 2023 fueron acribillados cuatro amigos de entre 14 y 16 años
Crimen en Rouillón y Seguí: violencia y jóvenes expuestos en una zona con casos similares

Por Martín Stoianovich

Sprint final de campaña: cierres en Rosario, mensajes y ánimos de cara al domingo
Política

Sprint final de campaña: cierres en Rosario, mensajes y ánimos de cara al domingo

Un inspector municipal fue detenido tras amenazar a un abogado en un audiencia imputativa
Policiales

Un inspector municipal fue detenido tras amenazar a un abogado en un audiencia imputativa

Volcó un camión con cerdos en la ruta 7: los vecinos desataron el caos y se llevaron todos los animales
Información General

Volcó un camión con cerdos en la ruta 7: los vecinos desataron el caos y se llevaron todos los animales

Últimas horas de la Ley de Nietos: largas filas para obtener la ciudadanía española en Rosario
La Ciudad

Últimas horas de la Ley de Nietos: largas filas para obtener la ciudadanía española en Rosario

Nación dejó sin insumos de salud sexual a Santa Fe: no envió preservativos ni anticonceptivos en 2025
La Ciudad

Nación dejó sin insumos de salud sexual a Santa Fe: no envió preservativos ni anticonceptivos en 2025

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Identificaron al joven asesinado a tiros en el Fonavi de Rouillón y Seguí

Identificaron al joven asesinado a tiros en el Fonavi de Rouillón y Seguí

La Justicia falló a favor de Caren Tepp y ordenó eliminar mensajes falsos replicados por Milei

La Justicia falló a favor de Caren Tepp y ordenó eliminar mensajes falsos replicados por Milei

Lucas Bernardi será el piloto de tormentas: fue designado entrenador interino de Newells

Lucas Bernardi será el piloto de tormentas: fue designado entrenador interino de Newell's

Un hombre fue acribillado a plena luz del día en el Fonavi de Rouillón y Seguí: hay dos detenidos

Un hombre fue acribillado a plena luz del día en el Fonavi de Rouillón y Seguí: hay dos detenidos

Anuncio inminente de la continuidad de Franco Colapinto en la Fórmula 1 con Alpine

Anuncio inminente de la continuidad de Franco Colapinto en la Fórmula 1 con Alpine

Ovación
Qué idea de equipo tiene en mente Ariel Holan para el medio partido del viernes ante Sarmiento

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Qué idea de equipo tiene en mente Ariel Holan para el medio partido del viernes ante Sarmiento

Qué idea de equipo tiene en mente Ariel Holan para el medio partido del viernes ante Sarmiento

Qué idea de equipo tiene en mente Ariel Holan para el medio partido del viernes ante Sarmiento

La polémica reflexión de Jurgen Klopp sobre los argentinos: Crecieron en una casa sin ventanas

La polémica reflexión de Jurgen Klopp sobre los argentinos: "Crecieron en una casa sin ventanas"

Bernardi vuelve a ser técnico de Newells: cómo fue su etapa anterior

Bernardi vuelve a ser técnico de Newell's: cómo fue su etapa anterior

Policiales
Un inspector municipal fue detenido tras amenazar a un abogado en un audiencia imputativa
Policiales

Un inspector municipal fue detenido tras amenazar a un abogado en un audiencia imputativa

Le robaron la moto del Club Provincial y cuando se enteró, ya la habían recuperado

Le robaron la moto del Club Provincial y cuando se enteró, ya la habían recuperado

Crimen en Rouillón y Seguí: violencia y jóvenes expuestos en una zona con casos similares

Crimen en Rouillón y Seguí: violencia y jóvenes expuestos en una zona con casos similares

Femicidio en Santa Fe: un hombre asesinó a puñaladas a su expareja delante de sus hijos

Femicidio en Santa Fe: un hombre asesinó a puñaladas a su expareja delante de sus hijos

La Ciudad
Cumbión del Paraná: tras un fin de semana histórico, la fiesta de la cumbia anuncia nueva fecha
La Ciudad

Cumbión del Paraná: tras un fin de semana histórico, la fiesta de la cumbia anuncia nueva fecha

Nación dejó sin insumos de salud sexual a Santa Fe: no envió preservativos ni anticonceptivos en 2025

Nación dejó sin insumos de salud sexual a Santa Fe: no envió preservativos ni anticonceptivos en 2025

A un mes del inicio, las obras en la pista del aeropuerto de Rosario muestran un 30% de avance

A un mes del inicio, las obras en la pista del aeropuerto de Rosario muestran un 30% de avance

Últimas horas de la Ley de Nietos: largas filas para obtener la ciudadanía española en Rosario

Últimas horas de la Ley de Nietos: largas filas para obtener la ciudadanía española en Rosario

Milei reacomodará el gabinete tras las elecciones y reveló qué resultado espera para el domingo
Política

Milei "reacomodará" el gabinete tras las elecciones y reveló qué resultado espera para el domingo

Bessent sobre Argentina: No queremos otro Estado fallido en América Latina
Política

Bessent sobre Argentina: "No queremos otro Estado fallido en América Latina"

CyberMonday, una apuesta a movilizar las ventas
Economía

CyberMonday, una apuesta a movilizar las ventas

Delincuentes le robaron la moto en Circunvalación y lo balearon
Policiales

Delincuentes le robaron la moto en Circunvalación y lo balearon

La nena herida por la explosión de una maqueta en Pergamino salió de terapia intensiva
Información General

La nena herida por la explosión de una maqueta en Pergamino salió de terapia intensiva

Postergan la aplicación de las leyes de financiamiento universitario y apoyo al Garrahan
Política

Postergan la aplicación de las leyes de financiamiento universitario y apoyo al Garrahan

Rumores sobre cambios en el gabinete: ¿se va Werthein y entra Santiago Caputo?
Política

Rumores sobre cambios en el gabinete: ¿se va Werthein y entra Santiago Caputo?

El Banco Central oficializó el swap con EEUU por u$s 20.000 millones: cómo es la letra chica
Política

El Banco Central oficializó el swap con EEUU por u$s 20.000 millones: cómo es la letra chica

Día de la Madre: el comercio en Rosario mostró señales frías

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Día de la Madre: el comercio en Rosario mostró señales frías

Doble crimen en Reconquista con situación violencia de género como telón de fondo
POLICIALES

Doble crimen en Reconquista con situación violencia de género como telón de fondo

Dos detenidos por balacera contra comercio de repuestos para motos 
POLICIALES

Dos detenidos por balacera contra comercio de repuestos para motos 

Una protectora exige la prohibición de gomeras y rifles de aire comprimido

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Una protectora exige la prohibición de gomeras y rifles de aire comprimido

Toma color la licitación de la ex Rural: el número de la inversión, interesados y tiempos

Por Facundo Borrego
La Ciudad

Toma color la licitación de la ex Rural: el número de la inversión, interesados y tiempos

Lucas Bernardi será el piloto de tormentas: fue designado entrenador interino de Newells

Por Rodolfo Parody
Ovación

Lucas Bernardi será el piloto de tormentas: fue designado entrenador interino de Newell's

Identificaron al joven asesinado a tiros en el Fonavi de Rouillón y Seguí
POLICIALES

Identificaron al joven asesinado a tiros en el Fonavi de Rouillón y Seguí

La UTN también se suma al paro de 48 horas: no hay clases ni martes ni miércoles
La Ciudad

La UTN también se suma al paro de 48 horas: no hay clases ni martes ni miércoles

El tiempo en Rosario: se viene un martes ventoso, con nubes y calor
La Ciudad

El tiempo en Rosario: se viene un martes ventoso, con nubes y calor

Discapacidad: paro y movilización en Rosario ante el silencio de Nación
La Ciudad

Discapacidad: paro y movilización en Rosario ante el silencio de Nación

Detuvieron a 23 gendarmes por cobrar coimas de hasta $600 mil a camioneros
Información General

Detuvieron a 23 gendarmes por cobrar coimas de hasta $600 mil a camioneros

Newells: el consenso por la designación de Bernardi, una reunión con idas y vueltas

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's: el consenso por la designación de Bernardi, una reunión con idas y vueltas