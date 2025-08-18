La Capital | Política | Caren Tepp

Elecciones 2025: Caren Tepp dijo que la lista peronista le da continuidad a la renovación

La concejala y candidata a diputada nacional de Fuerza Patria por Santa Fe afirmó que Unidos promueve un escenario de tercios en los comicios

18 de agosto 2025 · 17:14hs
Caren Tepp encabeza la nómina del frente peronista en la provincia.

La coalición Fuerza Patria, liderada por el Partido Justicialista (PJ), tendrá a Caren Tepp en el primer lugar de su boleta en Santa Fe para las elecciones nacionales legislativas 2025. "Estamos muy contentos porque logramos algo de continuidad de un proceso de renovación política", manifestó la concejala de Ciudad Futura este lunes sobre la alianza con el peronismo.

La edila dijo que la lista de Fuerza Patria sigue los pasos dados en los comicios provinciales, donde el Frente Más para Santa Fe quedó en segundo lugar tras la disputa por las bancas de la convención reformadora de la Constitución provincial. Ante la consulta de LT8, opinó que fue "un espacio de unidad que costó mucho".

Según comentó la candidata a diputada nacional, el peronismo y sus socios enfrentaron una "situación compleja" hasta este domingo. En cuanto a la negociación previa, señaló: "La eliminación de las Paso le quita a la gente el poder de decidir la conformación de las listas en los frentes amplios y pone la responsabilidad en la dirigencia política".

La dirigente del partido liderado por Juan Monteverde sostuvo que la votación del 13 de abril fue un antecedente clave en la discusión sobre la estrategia de campaña. "Para nosotros era necesario sostener el rumbo porque, sin dudas, el resultado de las elecciones había respaldado este camino de la unidad en la renovación", subrayó.

Tepp se mostró conforme con la decisión tomada junto a referentes del PJ y otras fuerzas políticas. Al respecto, comentó: "Esta lista responde al mandato de mucha gente que nos estaba exigiendo porque dividir es ser funcional a los gobiernos de Milei, de Pullaro y a los gobiernos locales que también están teniendo derivas autoritarias".

La edila aún tiene dos años más por delante en el Palacio Vasallo, pero está dispuesta a mudarse al Congreso y se pronunció contra la "política de crueldad" del Poder Ejecutivo nacional. "Tenemos el desafío de poder ser la voz para ponerle un freno a todo esto, pero con la mirada puesta en construir un futuro", explicó.

Por otra parte, la concejala aseveró que "no alcanza con la unidad sola" para armar una lista. En este sentido, manifestó: "Ya hemos visto experiencias muy frustrantes para nuestra sociedad". También consideró insuficientes las propuestas basadas en "canalizar la bronca y la frustración como mera oposición".

La candidata también habló de la otra bandera que enarboló el frente peronista desde las primarias provinciales de este año. "La renovación no tiene que ver solo con nombres y caras sino fundamentalmente con ideas y prácticas", dijo. Así definió la apuesta a "experiencias concretas que, desde distintas trayectorias, se puedan encontrar para darle respuestas a una mayoría social que está disconforme".

Por último, Tepp se refirió al lanzamiento de Provincias Unidas como uno de los principales contrincantes en Santa Fe: "El intento del gobernador va a ser generar un escenario de tercios". A partir de este análisis en relación a la competencia con La Libertad Avanza (LLA), concluyó que Fuerza Patria es "la única que claramente se opone a lo que está ocurriendo" en Argentina.

Según fuentes oficiales, el PJ y sus aliados competirán en las elecciones a diputado nacional del domingo 26 de octubre con la siguiente nómina de candidaturas para renovar nueve bancas de Santa Fe en el Congreso:

  1. Caren Tepp
  2. Agustín Rossi
  3. Alejandra Borgatta
  4. Oscar "Cachi" Martínez
  5. Fernanda Gigliani
  6. Pablo Corsalini
  7. Silvana Teisa
  8. Javier Ojeda
  9. Evelyn Roa
