La Capital | Ovación | Newell's

Cambios en Newell's: oficialismo y oposición se reúnen a la espera del próximo técnico

Uno de los candidatos a presidente, Julián González, confirmó el cónclave para este lunes. Unen quiere adelantar las elecciones

Hernán Cabrera

Por Hernán Cabrera

20 de octubre 2025 · 11:17hs
La próxima votación en Newells se programó para el domingo 14 de diciembre.

Foto: La Capital / Archivo.

La próxima votación en Newell's se programó para el domingo 14 de diciembre.

A la espera de la decisión para conocer quién será el reemplazante de Cristian Fabbiani como entrenador de Newell's en las últimas tres fechas del campeonato, el oficialismo y la oposición se reunirían este lunes. Así se abre la posibilidad de redefinir el rumbo a hacia las elecciones del 14 de diciembre.

El encuentro fue anunciado a través de La Red Rosario por Julián González, que aún aguarda la confirmación por parte de la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ) para ser candidato a presidente. Ante la consulta en "Escape de noticias", comentó: " La intención de todos es salir de esta crisis. Así que sí, estuve gestionando y la recepción fue positiva, tanto del presidente (Ignacio) Astore, como de Ignacio Boero y Cristian D’Amico. Estamos terminando de consensuar agenda para intentar encontrarnos hoy a las 19".

El postulante también se refirió a la idea que llevará al cónclave: "Nosotros vamos con una propuesta de tres medidas que vamos a plantear en una mesa chica esta tarde. La idea es intentar contener la crisis económica, pero sobre todo, lo que más le interesa al hincha —y a nosotros— es que, de estos nueve puntos que quedan, se saque la mayor cantidad posible. Por la situación actual, por el campeonato y por el futuro". Ante esta situación, sumado a González, tanto UNEN como el Movimiento Rojinegro Querido confirmaron la presencia junto al presidente Ignacio Astore.

Unen insiste en adelantar las elecciones en Newell's

Ante la grave crisis institucional que golpea a la Lepra, la agrupación Unen insistirá en el adelantamiento de las elecciones durante la reunión. No es la primera vez que esto sucede, ya que hubo pedidos a la junta electoral. La fecha que pondrá arriba de la mesa es la del 16 de noviembre. De lo contrario, dejará abierta la puerta para que haya un consenso, pero que sean antes del 14 de diciembre.

>> Leer más: En Newell's, el ciclo del Ogro Fabbiani sólo dejó tierra arrasada

Tras la derrota del viernes ante Argentinos Juniors por 3 a 1 y después de dos días de descanso, el plantel leproso volverá esta tarde a los entrenamientos a la espera de la definición de quien será el técnico ante Unión, Huracán y Racing. Gabriel del Valle Medina y Lucas Bernardi, actual entrenador de la reserva rojinegra, son los principales candidatos.

Noticias relacionadas
El rosarino Mateo Silvetti anotó tres goles en el Mundial sub-20 para la selección argentina.

De Messi a Di María: todos los campeones del mundo rosarinos sub-20 y el sueño de tres leprosos

El proceso del Fabbiani fue perdiendo consistencia y Newell’s está aturdido.

En Newell's, el ciclo del Ogro Fabbiani sólo dejó tierra arrasada

Boca perdió con Belgrano y benefició a Central.

Torneo Clausura: Boca jugó para Central y River jugó para Newell's

Cristian Fabbiani comenzó de mayor a menor y en el último tramo el equipo cayó en un pozo. Un final que no sorprendió en Newells.

Newell's en alerta: afuera Fabbiani, se busca un piloto de tormenta y el escenario del descenso

Ver comentarios

Las más leídas

Si hablo, se cae el país: las explosivas amenazas al gobierno de Milei del narco Fred Machado

"Si hablo, se cae el país": las explosivas amenazas al gobierno de Milei del narco Fred Machado

Detuvieron a un hombre que sometía en plena calle a una joven con una cadena de perro al cuello

Detuvieron a un hombre que sometía en plena calle a una joven con una cadena de perro al cuello

La victoria sanjuanina acercó a Newells peligrosamente a la zona de descenso y se define el nuevo DT

La victoria sanjuanina acercó a Newell's peligrosamente a la zona de descenso y se define el nuevo DT

Rodrigo Paz Pereira ganó las elecciones en Bolivia y puso fin a 20 años del MAS en el poder

Rodrigo Paz Pereira ganó las elecciones en Bolivia y puso fin a 20 años del MAS en el poder

Lo último

Un ex diputado del PRO le regaló un frasco de flores de marihuana al streamer Tomás Rebord

Un ex diputado del PRO le regaló un frasco de flores de marihuana al streamer Tomás Rebord

Un torneo de tenis profesional entregará casi 2 millones de pesos en Roldán

Un torneo de tenis profesional entregará casi 2 millones de pesos en Roldán

Robos a museos de arte: del Louvre al Castagnino, pasando por el Estévez

Robos a museos de arte: del Louvre al Castagnino, pasando por el Estévez

Docentes de la UNR van al paro  por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario

El gremio rosarino adhiere a la medida de fuerzas de 48 hs convocada por Conadu Histórica. Además, este martes convocan a una asamblea docente
Docentes de la UNR van al paro  por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario
Homicidio en la costa central: la madre de la víctima reclama justicia
Policiales

Homicidio en la costa central: la madre de la víctima reclama justicia

Dejó un puesto gerencial para crear su marca de chipás artesanales

Por Azul Martínez Lo Re
Negocios

Dejó un puesto gerencial para crear su marca de chipás artesanales

Sadop Rosario quiere reabrir las paritarias: Los salarios no entienden de elecciones
La Ciudad

Sadop Rosario quiere reabrir las paritarias: "Los salarios no entienden de elecciones"

Provincias Unidas propone llevar el régimen de alto perfil a cárceles del país
Política

Provincias Unidas propone llevar el régimen de alto perfil a cárceles del país

Autonomía municipal: el oficialismo quiere aprobarla antes de fin de año

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Autonomía municipal: el oficialismo quiere aprobarla antes de fin de año

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Si hablo, se cae el país: las explosivas amenazas al gobierno de Milei del narco Fred Machado

"Si hablo, se cae el país": las explosivas amenazas al gobierno de Milei del narco Fred Machado

Detuvieron a un hombre que sometía en plena calle a una joven con una cadena de perro al cuello

Detuvieron a un hombre que sometía en plena calle a una joven con una cadena de perro al cuello

La victoria sanjuanina acercó a Newells peligrosamente a la zona de descenso y se define el nuevo DT

La victoria sanjuanina acercó a Newell's peligrosamente a la zona de descenso y se define el nuevo DT

Rodrigo Paz Pereira ganó las elecciones en Bolivia y puso fin a 20 años del MAS en el poder

Rodrigo Paz Pereira ganó las elecciones en Bolivia y puso fin a 20 años del MAS en el poder

Melconian advirtió que la economía ya muestra señales de devaluación y anticipó a cuánto podría llegar el dólar

Melconian advirtió que la economía ya muestra señales de devaluación y anticipó a cuánto podría llegar el dólar

Ovación
Central continúa a paso firme: ¿Qué sucede si termina primero en la Tabla Anual 2025?
Ovación

Central continúa a paso firme: ¿Qué sucede si termina primero en la Tabla Anual 2025?

Central continúa a paso firme: ¿Qué sucede si termina primero en la Tabla Anual 2025?

Central continúa a paso firme: ¿Qué sucede si termina primero en la Tabla Anual 2025?

La pasión por el futsal, un motor que une a jóvenes en recuperación de adicciones

La pasión por el futsal, un motor que une a jóvenes en recuperación de adicciones

Cambios en Newells: oficialismo y oposición se reúnen a la espera del próximo técnico

Cambios en Newell's: oficialismo y oposición se reúnen a la espera del próximo técnico

Policiales
Homicidio en la costa central: la madre de la víctima reclama justicia
Policiales

Homicidio en la costa central: la madre de la víctima reclama justicia

Recompensas en Santa Fe: actualizaron una lista de 40 homicidios en investigación

Recompensas en Santa Fe: actualizaron una lista de 40 homicidios en investigación

Asalto a mujer policía: le robaron el arma y  un chaleco balístico

Asalto a mujer policía: le robaron el arma y  un chaleco balístico

Santa Fe: lo condenan a 14 años de cárcel por abusos sexuales contra su nieta

Santa Fe: lo condenan a 14 años de cárcel por abusos sexuales contra su nieta

La Ciudad
Docentes de la UNR van al paro  por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario
La Ciudad

Docentes de la UNR van al paro  por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario

Sadop Rosario quiere reabrir las paritarias: Los salarios no entienden de elecciones

Sadop Rosario quiere reabrir las paritarias: "Los salarios no entienden de elecciones"

Dónde voto en Rosario: ya está disponible el padrón para octubre

Dónde voto en Rosario: ya está disponible el padrón para octubre

Las artes marciales son la disciplina más extendida en los clubes de Rosario

Las artes marciales son la disciplina más extendida en los clubes de Rosario

El sueño de los pibes argentinos no pudo ser y el Mundial sub-20 fue para Marruecos
Ovación

El sueño de los pibes argentinos no pudo ser y el Mundial sub-20 fue para Marruecos

Detuvieron a un hombre que sometía en plena calle a una joven con una cadena de perro al cuello
Policiales

Detuvieron a un hombre que sometía en plena calle a una joven con una cadena de perro al cuello

Rodrigo Paz Pereira ganó las elecciones en Bolivia y puso fin a 20 años del MAS en el poder
El Mundo

Rodrigo Paz Pereira ganó las elecciones en Bolivia y puso fin a 20 años del MAS en el poder

Si hablo, se cae el país: las explosivas amenazas al gobierno de Milei del narco Fred Machado
Política

"Si hablo, se cae el país": las explosivas amenazas al gobierno de Milei del narco Fred Machado

La victoria sanjuanina acercó a Newells peligrosamente a la zona de descenso y se define el nuevo DT

Por Lucas Vitantonio
Ovación

La victoria sanjuanina acercó a Newell's peligrosamente a la zona de descenso y se define el nuevo DT

El tiempo en Rosario: lunes para pasear al aire libre antes de la vuelta del calor
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lunes para pasear al aire libre antes de la vuelta del calor

Quini 6: no hubo ganadores y el pozo acumula un premio multimillonario
Información General

Quini 6: no hubo ganadores y el pozo acumula un premio multimillonario

Melconian advirtió que la economía ya muestra señales de devaluación y anticipó a cuánto podría llegar el dólar
Economía

Melconian advirtió que la economía ya muestra señales de devaluación y anticipó a cuánto podría llegar el dólar

Las ventas por el Día de la Madre cayeron 3,5% y marcaron el cuarto año consecutivo de baja
Información Genereal

Las ventas por el Día de la Madre cayeron 3,5% y marcaron el cuarto año consecutivo de baja

Un joven murió al caer de la barranca del río durante un intento de robo: un sospechoso detenido
Policiales

Un joven murió al caer de la barranca del río durante un intento de robo: un sospechoso detenido

Encontraron muerto al científico del Conicet que estaba desaparecido en Alemania
Información General

Encontraron muerto al científico del Conicet que estaba desaparecido en Alemania

Los bancarios lograron otro aumento salarial: a cuánto asciende el sueldo inicial
Información General

Los bancarios lograron otro aumento salarial: a cuánto asciende el sueldo inicial

San Lorenzo: hallaron sin vida al adolescente que había desaparecido en el río Paraná
La Región

San Lorenzo: hallaron sin vida al adolescente que había desaparecido en el río Paraná

Tensión entre el gobierno y la oposición por cómo se difundirán los resultados provisorios de las elecciones
Política

Tensión entre el gobierno y la oposición por cómo se difundirán los resultados provisorios de las elecciones

Santa Fe avanza con un proyecto para enseñar educación financiera en todas las escuelas
Política

Santa Fe avanza con un proyecto para enseñar educación financiera en todas las escuelas

Robo de película en el Louvre: el asombroso y audaz golpe de 7 minutos que dejó vacía una sala histórica
El Mundo

Robo de película en el Louvre: el asombroso y audaz golpe de 7 minutos que dejó vacía una sala histórica

Milei cierra la campaña en Rosario con arenga libertaria en el parque España
Política

Milei cierra la campaña en Rosario con arenga libertaria en el parque España

Boom logístico en Rosario: el puerto registró su mayor movimiento de cargas en la historia
La Ciudad

Boom logístico en Rosario: el puerto registró su mayor movimiento de cargas en la historia

Scaglia y el kirchnerismo, voto a voto en Rosario: la disputa que definirá la elección
Política

Scaglia y el kirchnerismo, voto a voto en Rosario: la disputa que definirá la elección

Por qué las frutas de Chile, Brasil y España ganan terreno en Rosario

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Por qué las frutas de Chile, Brasil y España ganan terreno en Rosario