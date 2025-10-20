Cambios en Newell's: oficialismo y oposición se reúnen a la espera del próximo técnico Uno de los candidatos a presidente, Julián González, confirmó el cónclave para este lunes. Unen quiere adelantar las elecciones Por Hernán Cabrera 20 de octubre 2025 · 11:17hs

Foto: La Capital / Archivo. La próxima votación en Newell's se programó para el domingo 14 de diciembre.

A la espera de la decisión para conocer quién será el reemplazante de Cristian Fabbiani como entrenador de Newell's en las últimas tres fechas del campeonato, el oficialismo y la oposición se reunirían este lunes. Así se abre la posibilidad de redefinir el rumbo a hacia las elecciones del 14 de diciembre.

El encuentro fue anunciado a través de La Red Rosario por Julián González, que aún aguarda la confirmación por parte de la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ) para ser candidato a presidente. Ante la consulta en "Escape de noticias", comentó: " La intención de todos es salir de esta crisis. Así que sí, estuve gestionando y la recepción fue positiva, tanto del presidente (Ignacio) Astore, como de Ignacio Boero y Cristian D’Amico. Estamos terminando de consensuar agenda para intentar encontrarnos hoy a las 19".

El postulante también se refirió a la idea que llevará al cónclave: "Nosotros vamos con una propuesta de tres medidas que vamos a plantear en una mesa chica esta tarde. La idea es intentar contener la crisis económica, pero sobre todo, lo que más le interesa al hincha —y a nosotros— es que, de estos nueve puntos que quedan, se saque la mayor cantidad posible. Por la situación actual, por el campeonato y por el futuro". Ante esta situación, sumado a González, tanto UNEN como el Movimiento Rojinegro Querido confirmaron la presencia junto al presidente Ignacio Astore.

Unen insiste en adelantar las elecciones en Newell's Ante la grave crisis institucional que golpea a la Lepra, la agrupación Unen insistirá en el adelantamiento de las elecciones durante la reunión. No es la primera vez que esto sucede, ya que hubo pedidos a la junta electoral. La fecha que pondrá arriba de la mesa es la del 16 de noviembre. De lo contrario, dejará abierta la puerta para que haya un consenso, pero que sean antes del 14 de diciembre.

>> Leer más: En Newell's, el ciclo del Ogro Fabbiani sólo dejó tierra arrasada Tras la derrota del viernes ante Argentinos Juniors por 3 a 1 y después de dos días de descanso, el plantel leproso volverá esta tarde a los entrenamientos a la espera de la definición de quien será el técnico ante Unión, Huracán y Racing. Gabriel del Valle Medina y Lucas Bernardi, actual entrenador de la reserva rojinegra, son los principales candidatos.