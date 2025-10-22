La Capital | La Ciudad | obras

Arriba el telón: el sábado se estrenan las obras del Palacio Municipal, el Pasaje Juramento y la Catedral

Desde las 19.30 los edificios estarán completamente iluminados y se podrán recorrer. Todo en el marco de una nueva Noche de las Peatonales

Carina Bazzoni

Por Carina Bazzoni

22 de octubre 2025 · 06:25hs
Este sábado se inaugurará la puesta en valor de las fachadas de los edificios del Palacio Municipal y la Catedral y el Pasaje Juramento.

Sebastián Suàrez Meccia / La Capital

Este sábado se inaugurará la puesta en valor de las fachadas de los edificios del Palacio Municipal y la Catedral y el Pasaje Juramento.

El próximo sábado, a partir de las 19, la cuadra de Buenos Aires al 700 encenderá todas sus luces. En la manzana fundacional de la ciudad, después de meses de trabajo, se inaugurarán las obras de restauración de las fachadas del Palacio Municipal, la Iglesia Catedral y se inaugurará la puesta en valor del Pasaje Juramento.

El estreno de la rehabilitación de estas construcciones será uno de los principales atractivos de la próxima Noche de las Peatonales, una invitación a recorrer el área central de la ciudad después del horario en que tradicionalmente los comercios cierran sus puertas.

La puesta en valor del Palacio Municipal, el Pasaje Juramento y la Catedral forman parte de las obras financiadas por la provincia y el municipio por la celebración de los 300 años de Rosario. Y este sábado se correrá el velo que envuelve las fachadas de los edificios más representativos de la ciudad.

Tanto el Palacio Municipal como La Catedral y las estatuas de Lola Mora tendrán una iluminación ornamental, que realizará sus detalles arquitectónicos. Además habrá misa en la Catedral y visitas guiadas en el Palacio de los Leones.

Obras del tricentenario

Desde hace meses, la cuadra de Buenos Aires al 700 parece una enorme obra de construcción. Entre los andamios que cubren los frentes de los edificios y el chapón de obra que rodea a la Plaza 25 de Mayo circulan máquinas, albañiles con cascos amarillos cargando materiales, pintores con rodillos de cañas altísimas, arquitectos, especialistas en restauración, van y vienen por esa misma cuadra de la manzana fundacional de la ciudad.

Dan los últimos retoques a los trabajos que tuvieron como objetivo devolver a las construcciones un aspecto más parecido a su original y, sobre todo, revertir los efectos que el paso del tiempo impregnó en estos edificios. En el Palacio Municipal ya se retiró la media sombra que cubría la fachada, en la Catedral quedan sólo los andamios de la cúpula. Restan algunos detalles, las últimas tareas, para la inauguración.

En cambio, la apertura de la plaza 25 de Mayo tendrá que esperar un poco más. Si todo sale según lo previsto, el espacio verde más antiguo de la ciudad estará terminado a principios de diciembre. También el sector del Palacio de los Leones que da por calle Santa Fe, que aún conserva su color anterior.

>>Leer más: Cambio de color para el Palacio de los Leones: la Municipalidad deja atrás el bordó

La Noche de las Peatonales

El estreno de la rehabilitación de los edificios del núcleo fundacional de la ciudad coincidirá con otros dos eventos muy convocantes. El sábado será la jornada de cierre de la Feria Internacional del Libro Rosario, que durante once días reunió a editores, autores y público lector en el Centro Cultural Roberto Fontanarrosa.

En paralelo, el centro tendrá una nueva Noche de las Peatonales, un evento que a lo largo de 13 ediciones ya se transformó en un clásico de la ciudad, que le pone música, intervenciones artísticas y gastronomía gourmet a las peatonales Córdoba y San Martín, que ofrecen distintos atractivos en cada una de sus esquinas.

La jornada comenzará a las 19, con una misa en la Catedral, seguida por la presentación de las fachadas restauradas y la colocación de una placa conmemorativa. La ceremonia incluirá la exhibición de la Virgen del Rosario, el repique de campanas entre la Municipalidad y la Catedral, y presentaciones artísticas sobre el Espejo de Agua, con una orquesta de cuerdas dirigida por Leonel Lúquez, el Ballet Glamorée bajo la dirección de Pecky Land y el guitarrista Axel Giudice.

En paralelo, el Palacio de los Leones abrirá sus puertas para recorridos guiados en tres turnos, a las 18, 19 y 20. La propuesta forma parte del proceso de apertura del edificio municipal iniciado el año pasado, que busca compartir con la ciudadanía la historia y el valor arquitectónico de un patrimonio colectivo.

>>Leer más: La recuperación del Pasaje Juramento se puso en marcha con el foco en las esculturas

Las obras desarrolladas en la manzana fundacional de Rosario se proyectaron en el marco de la celebración de los 300 años de la ciudad que tuvo su momento más trascendente el pasado 7 de octubre con el recital brindado por la orquesta sinfónica provincial y Nicki Nicole en el Monumento a la Bandera.

La parte más visible de la intervención desarrollada en el Palacio Municipal es el cambio de color de su fachada por calle Buenos Aires, más clara y similar a la que el edificio exhibía hace unos 200 años. Pero no fue lo único: las obras incluyeron la reconstrucción de cornisas y revoques, además del arreglo de balcones y molduras junto con la restauración total de ornamentación del edificio.

En el edificio inaugurado en mayo de 1896, la intervención abarcó además la impermeabilización de las terrazas, reparación de barandas internas, refuncionalización de los desagües y trabajos de limpieza y retiro de la pintura.

En tanto, en el Pasaje Juramento se restauraron las esculturas de Lola Mora. Se retiraron los pisos de mármol de Carrara y se trabajó para volver a poner en marcha la fuente de agua. Para ello es necesario retirar el revestimiento de canto rodado, impermeabilizar, sellar, y reparar todo el sistema hidráulico y la instalación eléctrica.

>>Leer más: La Catedral entra en restauración: es la intervención más importante en más de dos siglos

En cuanto a la restauración de la Catedral se realizaron trabajos de recuperación en las fachadas, las terrazas, y en las torres del edificio histórico. Lo mismo, para la casa parroquial, lindera a este edificio histórico. Allí se cambió de manera completa la cubierta de chapa; se impermeabilizaron las terrazas, la cúpula mayor y las menores; se realizaron trabajos de pintura en la planta baja y se reconstruyeron cornisas y las molduras.

Además, se implementaron nuevas instalaciones eléctricas por cada terraza, se restauraron objetos y esculturas de metal, se pintaron aberturas y se colocó nueva zinguería.

El resultado de todos estos trabajos se estrenará el sábado.

Noticias relacionadas
El siniestro fatal sucedió el martes poco antes de las 20 en 27 de Febrero y Lima

Peatón murió atropellado por un motociclista en zona sudoeste

La Feria del Libro Rosario continúa con una jornada repleta de actividades y grandes nombres

Feria del Libro Rosario: miércoles con Liliana Heker, Fernández Moores y homenaje a Lili Baños

El agua será el común denominador en Rosario y el tiempo será inestable por varios días.

Miércoles con lluvias y que da inicio a una seguidilla de días inestables

La Feria del Libro ofrece múltiples actividades este miércoles.

Feria del Libro Rosario: miércoles con Liliana Heker, conversaciones y presentaciones de todo tipo

Ver comentarios

Las más leídas

Crimen en Rouillón y Seguí: violencia y jóvenes expuestos en una zona con casos similares

Crimen en Rouillón y Seguí: violencia y jóvenes expuestos en una zona con casos similares

Detienen a un inspector municipal  tras amenazar a un abogado en una audiencia

Detienen a un inspector municipal  tras amenazar a un abogado en una audiencia

Desde su escuela hasta la plaza San Martín: Nicki Nicole recorrió Rosario 

Desde su escuela hasta la plaza San Martín: Nicki Nicole recorrió Rosario 

Qué idea de equipo tiene en mente Ariel Holan para el medio partido del viernes ante Sarmiento

Qué idea de equipo tiene en mente Ariel Holan para el medio partido del viernes ante Sarmiento

Lo último

Inspector municipal detenido por amenazas: la intendencia pidió ir a fondo en la causa

Inspector municipal detenido por amenazas: la intendencia pidió ir a fondo en la causa

Detuvieron al hombre acusado por el femicidio de su expareja en Santa Fe

Detuvieron al hombre acusado por el femicidio de su expareja en Santa Fe

Peatón murió atropellado por un motociclista en zona sudoeste

Peatón murió atropellado por un motociclista en zona sudoeste

Inspector municipal detenido por amenazas: la intendencia pidió ir a fondo en la causa

Cristian Gruning quedó suspendido tras el arresto y la denuncia de un abogado sobre una audiencia imputativa por narcomenudeo

Inspector municipal detenido por amenazas: la intendencia pidió ir a fondo en la causa
Se estrenan las obras del Palacio Municipal, el Pasaje Juramento y la Catedral

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Se estrenan las obras del Palacio Municipal, el Pasaje Juramento y la Catedral

Detuvieron al hombre acusado por el femicidio de su expareja en Santa Fe
POLICIALES

Detuvieron al hombre acusado por el femicidio de su expareja en Santa Fe

Peatón murió atropellado por un motociclista en zona sudoeste
LA CIUDAD

Peatón murió atropellado por un motociclista en zona sudoeste

Presentaron el proyecto de un centro tecnológico universitario en Ybarlucea
La Ciudad

Presentaron el proyecto de un centro tecnológico universitario en Ybarlucea

En Santa Fe ya bajaron las persianas 2.120 empresas desde diciembre de 2023
Economía

En Santa Fe ya bajaron las persianas 2.120 empresas desde diciembre de 2023

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Crimen en Rouillón y Seguí: violencia y jóvenes expuestos en una zona con casos similares

Crimen en Rouillón y Seguí: violencia y jóvenes expuestos en una zona con casos similares

Detienen a un inspector municipal  tras amenazar a un abogado en una audiencia

Detienen a un inspector municipal  tras amenazar a un abogado en una audiencia

Desde su escuela hasta la plaza San Martín: Nicki Nicole recorrió Rosario 

Desde su escuela hasta la plaza San Martín: Nicki Nicole recorrió Rosario 

Qué idea de equipo tiene en mente Ariel Holan para el medio partido del viernes ante Sarmiento

Qué idea de equipo tiene en mente Ariel Holan para el medio partido del viernes ante Sarmiento

El día que un caniche cayó de un piso 13 y causó tres muertes

El día que un caniche cayó de un piso 13 y causó tres muertes

Ovación
Newells: Lucas Bernardi fue confirmado y ahora debe reconstruir el equipo, con bajas desde el inicio

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's: Lucas Bernardi fue confirmado y ahora debe reconstruir el equipo, con bajas desde el inicio

Newells: Lucas Bernardi fue confirmado y ahora debe reconstruir el equipo, con bajas desde el inicio

Newell's: Lucas Bernardi fue confirmado y ahora debe reconstruir el equipo, con bajas desde el inicio

Lucas Bernardi, audacia y firmeza indispensables en una situación límite para Newells

Lucas Bernardi, audacia y firmeza indispensables en una situación límite para Newell's

Central: qué tan parecido, en números, es este Clausura a ese gran torneo Apertura que hizo

Central: qué tan parecido, en números, es este Clausura a ese gran torneo Apertura que hizo

Policiales
Inspector municipal detenido por amenazas: la intendencia pidió ir a fondo en la causa
Policiales

Inspector municipal detenido por amenazas: la intendencia pidió ir a fondo en la causa

Detuvieron al hombre acusado por el femicidio de su expareja en Santa Fe

Detuvieron al hombre acusado por el femicidio de su expareja en Santa Fe

Echesortu: acordó condena por un atraco en el que simularon un allanamiento

Echesortu: acordó condena por un atraco en el que simularon un allanamiento

Detienen a un inspector municipal  tras amenazar a un abogado en una audiencia

Detienen a un inspector municipal  tras amenazar a un abogado en una audiencia

La Ciudad
Peatón murió atropellado por un motociclista en zona sudoeste
LA CIUDAD

Peatón murió atropellado por un motociclista en zona sudoeste

Feria del Libro Rosario: miércoles con Liliana Heker, Fernández Moores y homenaje a Lili Baños

Feria del Libro Rosario: miércoles con Liliana Heker, Fernández Moores y homenaje a Lili Baños

Se estrenan las obras del Palacio Municipal, el Pasaje Juramento y la Catedral

Se estrenan las obras del Palacio Municipal, el Pasaje Juramento y la Catedral

Miércoles con lluvias y que da inicio a una seguidilla de días inestables

Miércoles con lluvias y que da inicio a una seguidilla de días inestables

Adjudicaron el nuevo mantenimiento del alumbrado público que se inicia en noviembre
La Ciudad

Adjudicaron el nuevo mantenimiento del alumbrado público que se inicia en noviembre

Nación dejó sin insumos de salud sexual a Santa Fe: no envió preservativos ni anticonceptivos en 2025
La Ciudad

Nación dejó sin insumos de salud sexual a Santa Fe: no envió preservativos ni anticonceptivos en 2025

Sprint final de campaña: cierres en Rosario, mensajes y ánimos de cara al domingo
Política

Sprint final de campaña: cierres en Rosario, mensajes y ánimos de cara al domingo

Una joven argentina viajó a España por trabajo y desapareció misteriosamente
Información General

Una joven argentina viajó a España por trabajo y desapareció misteriosamente

Femicidio en Santa Fe: un hombre asesinó a puñaladas a su expareja delante de sus hijos
Policiales

Femicidio en Santa Fe: un hombre asesinó a puñaladas a su expareja delante de sus hijos

Diputados avanzan en la modificación del financiamiento para los deportistas de alto rendimiento
Ovación

Diputados avanzan en la modificación del financiamiento para los deportistas de alto rendimiento

Tenía pedido de captura por abuso sexual de su hijastra en Rosario y cayó en Corrientes
Policiales

Tenía pedido de captura por abuso sexual de su hijastra en Rosario y cayó en Corrientes

La Cámara Nacional Electoral limita al gobierno: los resultados deberán difundirse distrito por distrito
Política

La Cámara Nacional Electoral limita al gobierno: los resultados deberán difundirse distrito por distrito

Camino a las urnas: en el Registro Civil de Rosario aún restan retirar unos 6 mil DNI
La Ciudad

Camino a las urnas: en el Registro Civil de Rosario aún restan retirar unos 6 mil DNI

Financiamiento universitario: los rectores irán a la Justicia para que Milei cumpla con la ley
LA CIUDAD

Financiamiento universitario: los rectores irán a la Justicia para que Milei cumpla con la ley

Cáncer de mama: imágenes que son las aliadas de un buen diagnóstico

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Cáncer de mama: imágenes que son las aliadas de un buen diagnóstico

Fentanilo contaminado: la comisión investigadora se reunirá en Rosario

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Fentanilo contaminado: la comisión investigadora se reunirá en Rosario

Elecciones en Santa Fe: el 70% de las autoridades de mesas confirmaron asistencia
POLITICA

Elecciones en Santa Fe: el 70% de las autoridades de mesas confirmaron asistencia

Expresidente francés en prisión: Sarkozy ingresó a la cárcel para cumplir su condena
El Mundo

Expresidente francés en prisión: Sarkozy ingresó a la cárcel para cumplir su condena

Milei reacomodará el gabinete tras las elecciones y reveló qué resultado espera para el domingo
Política

Milei "reacomodará" el gabinete tras las elecciones y reveló qué resultado espera para el domingo

Bessent sobre Argentina: No queremos otro Estado fallido en América Latina
Política

Bessent sobre Argentina: "No queremos otro Estado fallido en América Latina"

CyberMonday, una apuesta a movilizar las ventas
Economía

CyberMonday, una apuesta a movilizar las ventas

Delincuentes le robaron la moto en Circunvalación y lo balearon
Policiales

Delincuentes le robaron la moto en Circunvalación y lo balearon

La nena herida por la explosión de una maqueta en Pergamino salió de terapia intensiva
Información General

La nena herida por la explosión de una maqueta en Pergamino salió de terapia intensiva

Postergan la aplicación de las leyes de financiamiento universitario y apoyo al Garrahan
Política

Postergan la aplicación de las leyes de financiamiento universitario y apoyo al Garrahan