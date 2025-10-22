Arriba el telón: el sábado se estrenan las obras del Palacio Municipal, el Pasaje Juramento y la Catedral

Desde las 19.30 los edificios estarán completamente iluminados y se podrán recorrer. Todo en el marco de una nueva Noche de las Peatonales

Este sábado se inaugurará la puesta en valor de las fachadas de los edificios del Palacio Municipal y la Catedral y el Pasaje Juramento.

El próximo sábado , a partir de las 19, la cuadra de Buenos Aires al 700 encenderá todas sus luces. En la manzana fundacional de la ciudad, después de meses de trabajo, se inaugurarán las obras de restauración de las fachadas del Palacio Municipal, la Iglesia Catedral y se inaugurará la puesta en valor del Pasaje Juramento .

El estreno de la rehabilitación de estas construcciones será uno de los principales atractivos de la próxima Noche de las Peatonales , una invitación a recorrer el área central de la ciudad después del horario en que tradicionalmente los comercios cierran sus puertas.

La puesta en valor del Palacio Municipal, el Pasaje Juramento y la Catedral forman parte de las obras financiadas por la provincia y el municipio por la celebración de los 300 años de Rosario . Y este sábado se correrá el velo que envuelve las fachadas de los edificios más representativos de la ciudad.

Tanto el Palacio Municipal como La Catedral y las estatuas de Lola Mora tendrán una iluminación ornamental, que realizará sus detalles arquitectónicos. Además habrá misa en la Catedral y visitas guiadas en el Palacio de los Leones .

Obras del tricentenario

Desde hace meses, la cuadra de Buenos Aires al 700 parece una enorme obra de construcción. Entre los andamios que cubren los frentes de los edificios y el chapón de obra que rodea a la Plaza 25 de Mayo circulan máquinas, albañiles con cascos amarillos cargando materiales, pintores con rodillos de cañas altísimas, arquitectos, especialistas en restauración, van y vienen por esa misma cuadra de la manzana fundacional de la ciudad.

Dan los últimos retoques a los trabajos que tuvieron como objetivo devolver a las construcciones un aspecto más parecido a su original y, sobre todo, revertir los efectos que el paso del tiempo impregnó en estos edificios. En el Palacio Municipal ya se retiró la media sombra que cubría la fachada, en la Catedral quedan sólo los andamios de la cúpula. Restan algunos detalles, las últimas tareas, para la inauguración.

En cambio, la apertura de la plaza 25 de Mayo tendrá que esperar un poco más. Si todo sale según lo previsto, el espacio verde más antiguo de la ciudad estará terminado a principios de diciembre. También el sector del Palacio de los Leones que da por calle Santa Fe, que aún conserva su color anterior.

La Noche de las Peatonales

El estreno de la rehabilitación de los edificios del núcleo fundacional de la ciudad coincidirá con otros dos eventos muy convocantes. El sábado será la jornada de cierre de la Feria Internacional del Libro Rosario, que durante once días reunió a editores, autores y público lector en el Centro Cultural Roberto Fontanarrosa.

En paralelo, el centro tendrá una nueva Noche de las Peatonales, un evento que a lo largo de 13 ediciones ya se transformó en un clásico de la ciudad, que le pone música, intervenciones artísticas y gastronomía gourmet a las peatonales Córdoba y San Martín, que ofrecen distintos atractivos en cada una de sus esquinas.

La jornada comenzará a las 19, con una misa en la Catedral, seguida por la presentación de las fachadas restauradas y la colocación de una placa conmemorativa. La ceremonia incluirá la exhibición de la Virgen del Rosario, el repique de campanas entre la Municipalidad y la Catedral, y presentaciones artísticas sobre el Espejo de Agua, con una orquesta de cuerdas dirigida por Leonel Lúquez, el Ballet Glamorée bajo la dirección de Pecky Land y el guitarrista Axel Giudice.

En paralelo, el Palacio de los Leones abrirá sus puertas para recorridos guiados en tres turnos, a las 18, 19 y 20. La propuesta forma parte del proceso de apertura del edificio municipal iniciado el año pasado, que busca compartir con la ciudadanía la historia y el valor arquitectónico de un patrimonio colectivo.

Las obras desarrolladas en la manzana fundacional de Rosario se proyectaron en el marco de la celebración de los 300 años de la ciudad que tuvo su momento más trascendente el pasado 7 de octubre con el recital brindado por la orquesta sinfónica provincial y Nicki Nicole en el Monumento a la Bandera.

La parte más visible de la intervención desarrollada en el Palacio Municipal es el cambio de color de su fachada por calle Buenos Aires, más clara y similar a la que el edificio exhibía hace unos 200 años. Pero no fue lo único: las obras incluyeron la reconstrucción de cornisas y revoques, además del arreglo de balcones y molduras junto con la restauración total de ornamentación del edificio.

En el edificio inaugurado en mayo de 1896, la intervención abarcó además la impermeabilización de las terrazas, reparación de barandas internas, refuncionalización de los desagües y trabajos de limpieza y retiro de la pintura.

En tanto, en el Pasaje Juramento se restauraron las esculturas de Lola Mora. Se retiraron los pisos de mármol de Carrara y se trabajó para volver a poner en marcha la fuente de agua. Para ello es necesario retirar el revestimiento de canto rodado, impermeabilizar, sellar, y reparar todo el sistema hidráulico y la instalación eléctrica.

En cuanto a la restauración de la Catedral se realizaron trabajos de recuperación en las fachadas, las terrazas, y en las torres del edificio histórico. Lo mismo, para la casa parroquial, lindera a este edificio histórico. Allí se cambió de manera completa la cubierta de chapa; se impermeabilizaron las terrazas, la cúpula mayor y las menores; se realizaron trabajos de pintura en la planta baja y se reconstruyeron cornisas y las molduras.

Además, se implementaron nuevas instalaciones eléctricas por cada terraza, se restauraron objetos y esculturas de metal, se pintaron aberturas y se colocó nueva zinguería.

El resultado de todos estos trabajos se estrenará el sábado.