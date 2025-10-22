Internaron a tres niños con lesiones y su madre fue detenida por maltrato infantil

La expareja de Verónica A. denunció sus hijos sufrieron quemaduras con cigarrillos y golpes mientras estaban con ella y su marido

Un operativo policial en la zona sur de Rosario expuso este miércoles una grave denuncia de maltrato a tres niños , incluida una beba de 2 años. Los agentes detuvieron a la madre antes de la internación por las lesiones que comenzó a evaluar un equipo especializado de la Municipalidad.

El primer reporte médico incluye un diagnóstico compatible con quemaduras en la piel . El análisis inicial coincide con la declaración del papá de los menores de edad contra su expareja en el barrio Las Flores, donde ambas personas fueron identificadas tras una serie de disturbios.

Después del tumulto, personal del Comando Radioeléctrico pidió la intervención del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) para atender a la beba y a sus hermanos de 3 y 9 años en Petunia al 1900 . Todos fueron trasladados por la madrugada al Hospital de Niños Víctor J. Vilela en compañía de una tía paterna.

La subdirectora del efector municipal, Silvia Giorgi , confirmó que los tres niños se encuentran fuera de peligro. En cada caso detectaron lesiones menores, fundamentalmente en la piel . Si bien pueden ser producto de una agresión, los directivos esperan el resultado de un examen integral para echar luz sobre la hipótesis de maltrato infantil.

Previamente, Jonatan F. había denunciado que su beba había sido golpeada y tenía quemaduras de cigarrillos. El hombre acusó a la madre y a Ricardo S., la pareja actual de la mujer.

>> Leer más: La importancia de fomentar una crianza positiva para erradicar la violencia

El operativo comenzó alrededor de la una menos cuarto de la mañana, cuando la policía fue a inspeccionar la zona del pasaje 556 y advirtió que un grupo de personas se alejaba en distintas direcciones luego de un altercado. En ese momento, Verónica A. tenía a la nena en brazos y los efectivos notaron que la pequeña tenía lesiones.

El padre de los niños hizo la denuncia poco después en su casa. Mientras tanto, la médica del Sies comprobó que dos de los niños tenían quemaduras en el rostro y uno presentaba un traumatismo en la pierna. A partir de este examen preliminar, los tres fueron internados en el Hospital Vilela.

Por la mañana, las autoridades del centro de salud corroboraron que el diagnóstico es compatible con un caso de maltrato. Entre otros detalles trascendió que algunas lesiones pueden estar infectadas y es probable que sean anteriores al procedimiento, pero no estaba claro cuál era el tiempo de evolución de las mismas.