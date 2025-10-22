Carlos Maslatón estuvo en Rosario y elogió el Acuario del Río Paraná

El abogado, influencer y asesor financiero estuvo en la ciudad este miércoles. En sus redes sociales compartió imágenes de los distintos lugares que visitó

Carlos Maslatón visitó Rosario, elogió el Acuario y merendó en un bar de bulevar Oroño.

Carlos Maslatón , abogado y asesor financiero, es conocido por su intensa participación en redes sociales. Esta vez, sorprendió compartiendo distintas imágenes de Rosario en su visita por la ciudad. El mediático elogió particularmente el Acuario del Río Paraná, al que conoció este miércoles.

Como lo anunció en sus cuentas de Instagram y X, Maslatón estuvo en Rosario al ser invitado por la dirigente universitaria Flor del Alba a participar de una charla en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UNR.

Tras su participación en dicha casa de estudio, Maslatón paseó por la costa rosarina y visitó el Acuario. " Qué lindo que es el Acuario del Río Paraná de Rosario ", comentó junto a una serie de fotos que ilustraban el icónico espacio ubicado en avenida Eduardo Carrasco y avenida de los Trabajadores.

La presencia de Maslatón en Rosario fue en el marco de un encuentro realizado en la Facultad de Ciencia Política y RRII que reúne, hasta el viernes 24, a distintos personajes de la política y la comunicación, como la historiadora rosarina Camila Perochena, Viva la Moda, Matías Manna y una gran cantidad de periodistas locales y nacionales.

Qué lindo que es el Acuario del Río Paraná de Rosario. Muchos animales marinos. pic.twitter.com/ZmFUDX6yIx — Carlos Maslatón (@CarlosMaslaton) October 22, 2025

Además el mediático hizo una serie de publicaciones mostrando lugares de Rosario. "Aquí, escalera caracol brutalista de la Facultad de Ciencia Política y RR.II. de la Universidad Nacional de Rosario. A las 12.00 hablo en el Auditorio", compartió a la mañana.

Después, con el estilo carismático que lo caracteriza, hizo alusión al panel en el cual participó este miércoles al mediodía. "Inimaginable en 1985 que yo pudiera estar incluido en un afiche y en una conferencia de la Franja Morada. Aquí Rosario, UNR".

Maslatón cerró la jornada en la ciudad con una comida en un reconocido bar de bulevar Oroño. "Esta tarde en Rock&Feller's de Boulevard Oroño de Rosario, con Ursula Wagner y Eliana Gramigna Tocalli contándoles cómo fue el Mundial '78 en esta ciudad increíble".