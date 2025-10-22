La Capital | Rosario

Carlos Maslatón estuvo en Rosario y elogió el Acuario del Río Paraná

El abogado, influencer y asesor financiero estuvo en la ciudad este miércoles. En sus redes sociales compartió imágenes de los distintos lugares que visitó

22 de octubre 2025 · 19:58hs
Carlos Maslatón visitó Rosario

Carlos Maslatón visitó Rosario, elogió el Acuario y merendó en un bar de bulevar Oroño. 

Carlos Maslatón, abogado y asesor financiero, es conocido por su intensa participación en redes sociales. Esta vez, sorprendió compartiendo distintas imágenes de Rosario en su visita por la ciudad. El mediático elogió particularmente el Acuario del Río Paraná, al que conoció este miércoles.

Como lo anunció en sus cuentas de Instagram y X, Maslatón estuvo en Rosario al ser invitado por la dirigente universitaria Flor del Alba a participar de una charla en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UNR.

Tras su participación en dicha casa de estudio, Maslatón paseó por la costa rosarina y visitó el Acuario. "Qué lindo que es el Acuario del Río Paraná de Rosario", comentó junto a una serie de fotos que ilustraban el icónico espacio ubicado en avenida Eduardo Carrasco y avenida de los Trabajadores.

image - 2025-10-22T193029.420

La presencia de Maslatón en Rosario fue en el marco de un encuentro realizado en la Facultad de Ciencia Política y RRII que reúne, hasta el viernes 24, a distintos personajes de la política y la comunicación, como la historiadora rosarina Camila Perochena, Viva la Moda, Matías Manna y una gran cantidad de periodistas locales y nacionales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CarlosMaslaton/status/1981058002892497108&partner=&hide_thread=false

Además el mediático hizo una serie de publicaciones mostrando lugares de Rosario. "Aquí, escalera caracol brutalista de la Facultad de Ciencia Política y RR.II. de la Universidad Nacional de Rosario. A las 12.00 hablo en el Auditorio", compartió a la mañana.

G33hNgUXcAEO0dZ

Después, con el estilo carismático que lo caracteriza, hizo alusión al panel en el cual participó este miércoles al mediodía. "Inimaginable en 1985 que yo pudiera estar incluido en un afiche y en una conferencia de la Franja Morada. Aquí Rosario, UNR".

G331BDEWkAAdxGs

Maslatón cerró la jornada en la ciudad con una comida en un reconocido bar de bulevar Oroño. "Esta tarde en Rock&Feller's de Boulevard Oroño de Rosario, con Ursula Wagner y Eliana Gramigna Tocalli contándoles cómo fue el Mundial '78 en esta ciudad increíble".

Noticias relacionadas
Las escalinatas del parque de España serán utilizadas como gradas por los asistentes al acto que encabezará Javier Milei.

Milei en Rosario: fuerte respaldo a sus candidatos de Santa Fe y del resto del país

La plaza San Martín de Rosario una vez más sede de un reclamo en el sector de discapacidad

Discapacidad: nuevo reclamo en Rosario por la implementación de la ley de emergencia

El peso de la canasta básica. Las frutas aumentaron 13,8% en septiembre.

Para arriba: la canasta básica de alimentos subió 2,6% en Rosario

El intendente Pablo Javkin pidió evitar provocaciones a simpatizantes libertarios y opositores.

Javkin instó a evitar enfrentamientos durante la visita de Milei a Rosario

Ver comentarios

Las más leídas

Diego Topa fue estafado por el tío de un famoso: Era mi sueño, pagué todo en regla

Diego Topa fue estafado por el tío de un famoso: "Era mi sueño, pagué todo en regla"

Vi cómo lo tiraron por la barranca: habló la novia del joven asesinado en la costa central

"Vi cómo lo tiraron por la barranca": habló la novia del joven asesinado en la costa central

Internaron a tres niños con lesiones y su madre fue detenida por maltrato

Internaron a tres niños con lesiones y su madre fue detenida por maltrato

Pami ofrece ayuda para pagar cuidadores domiciliarios: cómo solicitarla

Pami ofrece ayuda para pagar cuidadores domiciliarios: cómo solicitarla

Lo último

Quini 6 récord: el pozo más alto de su historia sigue vacante y crece la expectativa

Quini 6 récord: el pozo más alto de su historia sigue vacante y crece la expectativa

Brutal agresión a un árbitro en la Liga Totorense: Me pudo provocar la muerte

Brutal agresión a un árbitro en la Liga Totorense: "Me pudo provocar la muerte"

Polémica en Cancillería: Gerardo Werthein firmó 83 traslados antes de presentar su renuncia

Polémica en Cancillería: Gerardo Werthein firmó 83 traslados antes de presentar su renuncia

Narcomenudeo: "El 8", un pabellón de la cárcel de Piñero desde el cual un preso lideraba una banda

Imputaron a integrantes de una organización con base en Villa Gobernador Gálvez por delitos vinculados a la venta de drogas, robos y balaceras

Narcomenudeo: El 8, un pabellón de la cárcel de Piñero desde el cual un preso lideraba una banda
Crimen de Lucas Cicarelli: de la irrupción de un loco con mucho odio a la caída por la barranca

Por María Laura Cicerchia

Policiales

Crimen de Lucas Cicarelli: de la irrupción de un "loco con mucho odio" a la caída por la barranca

Vi cómo lo tiraron por la barranca: habló la novia del joven asesinado en la costa central
Policiales

"Vi cómo lo tiraron por la barranca": habló la novia del joven asesinado en la costa central

Reforma laboral: qué son los salarios dinámicos que propone el gobierno
Información General

Reforma laboral: qué son los "salarios dinámicos" que propone el gobierno

Polémica en Cancillería: Gerardo Werthein firmó 83 traslados antes de presentar su renuncia
Política

Polémica en Cancillería: Gerardo Werthein firmó 83 traslados antes de presentar su renuncia

Milei en Rosario: fuerte respaldo a sus candidatos de Santa Fe y del resto del país

Por Javier Felcaro
Política

Milei en Rosario: fuerte respaldo a sus candidatos de Santa Fe y del resto del país

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Diego Topa fue estafado por el tío de un famoso: Era mi sueño, pagué todo en regla

Diego Topa fue estafado por el tío de un famoso: "Era mi sueño, pagué todo en regla"

Vi cómo lo tiraron por la barranca: habló la novia del joven asesinado en la costa central

"Vi cómo lo tiraron por la barranca": habló la novia del joven asesinado en la costa central

Internaron a tres niños con lesiones y su madre fue detenida por maltrato

Internaron a tres niños con lesiones y su madre fue detenida por maltrato

Pami ofrece ayuda para pagar cuidadores domiciliarios: cómo solicitarla

Pami ofrece ayuda para pagar cuidadores domiciliarios: cómo solicitarla

Se estrenan las obras del Palacio Municipal, el Pasaje Juramento y la Catedral

Se estrenan las obras del Palacio Municipal, el Pasaje Juramento y la Catedral

Ovación
Mónica, la esposa de Miguel Russo: Estoy en paz porque hice todo y más
Ovación

Mónica, la esposa de Miguel Russo: "Estoy en paz porque hice todo y más"

Mónica, la esposa de Miguel Russo: Estoy en paz porque hice todo y más

Mónica, la esposa de Miguel Russo: "Estoy en paz porque hice todo y más"

Esta vez la reserva de Central no pudo y cayó como local frente a San Lorenzo

Esta vez la reserva de Central no pudo y cayó como local frente a San Lorenzo

Central: qué variantes probó Ariel Holan en el primer ensayo de fútbol pensando en Sarmiento

Central: qué variantes probó Ariel Holan en el primer ensayo de fútbol pensando en Sarmiento

Policiales
Narcomenudeo: El 8, un pabellón de la cárcel de Piñero desde el cual un preso lideraba una banda
Policiales

Narcomenudeo: "El 8", un pabellón de la cárcel de Piñero desde el cual un preso lideraba una banda

Parque Casas: piden diez años de cárcel para dos presos por extorsiones a un carnicero

Parque Casas: piden diez años de cárcel para dos presos por extorsiones a un carnicero

Angelini: El asesino de Lucas fue detenido once veces, pero el garantismo judicial lo dejó en la calle hasta que mató

Angelini: "El asesino de Lucas fue detenido once veces, pero el garantismo judicial lo dejó en la calle hasta que mató"

Crimen de Lucas Cicarelli: de la irrupción de un loco con mucho odio a la caída por la barranca

Crimen de Lucas Cicarelli: de la irrupción de un "loco con mucho odio" a la caída por la barranca

La Ciudad
Calor y tormentas: jueves inestable en Rosario con una máxima de 33 grados
La Ciudad

Calor y tormentas: jueves inestable en Rosario con una máxima de 33 grados

Padece síndrome de West, tenía pocas chances de vivir y ahora necesita ayuda para viajar a México

Padece síndrome de West, tenía pocas chances de vivir y ahora necesita ayuda para viajar a México

Redes, algoritmos y política: cómo se informan los jóvenes rosarinos sobre las elecciones

Redes, algoritmos y política: cómo se informan los jóvenes rosarinos sobre las elecciones

El nadador Matías Bottoni mejora y ya pasa los fines de semana fuera de la clínica

El nadador Matías Bottoni mejora y ya pasa los fines de semana fuera de la clínica

Internaron a tres niños con lesiones y su madre fue detenida por maltrato
Policiales

Internaron a tres niños con lesiones y su madre fue detenida por maltrato

Diego Topa fue estafado por el tío de un famoso: Era mi sueño, pagué todo en regla
Zoom

Diego Topa fue estafado por el tío de un famoso: "Era mi sueño, pagué todo en regla"

Javkin se refirió al boleto de colectivo: Nuestra idea es mantener la tarifa
LA CIUDAD

Javkin se refirió al boleto de colectivo: "Nuestra idea es mantener la tarifa"

La UNR entregará mil árboles nativos producidos en el vivero de Agrarias
La Ciudad

La UNR entregará mil árboles nativos producidos en el vivero de Agrarias

Piumato denunció a un juez federal de Rosario por persecución y acoso laboral
La Ciudad

Piumato denunció a un juez federal de Rosario por persecución y acoso laboral

Inspector detenido por amenazas: la intendencia pidió ir a fondo en la causa
Policiales

Inspector detenido por amenazas: la intendencia pidió ir a fondo en la causa

Chofer de Didi cayó en una emboscada y le robaron hasta las zapatillas 
POLCIALES

Chofer de Didi cayó en una emboscada y le robaron hasta las zapatillas 

Vicentin: revés a una jugada y una picardía de Molinos Agro y Dreyfus en el concurso
Economía

Vicentin: revés a una jugada y una "picardía" de Molinos Agro y Dreyfus en el concurso

La Bolsa de Comercio y el gobierno de Santa Fe firmaron un convenio para impulsar el arbitraje
Política

La Bolsa de Comercio y el gobierno de Santa Fe firmaron un convenio para impulsar el arbitraje

Peatón murió atropellado por un motociclista en zona sudoeste
LA CIUDAD

Peatón murió atropellado por un motociclista en zona sudoeste

Detuvieron al hombre acusado por el femicidio de su expareja en Santa Fe
POLICIALES

Detuvieron al hombre acusado por el femicidio de su expareja en Santa Fe

Presentaron el proyecto de un centro tecnológico universitario en Ybarlucea
La Ciudad

Presentaron el proyecto de un centro tecnológico universitario en Ybarlucea

Semana de tiempo inestable en Rosario: hay anuncio de tormentas y calor de verano
La Ciudad

Semana de tiempo inestable en Rosario: hay anuncio de tormentas y calor de verano

En Santa Fe ya bajaron las persianas 2.120 empresas desde diciembre de 2023
Economía

En Santa Fe ya bajaron las persianas 2.120 empresas desde diciembre de 2023

Detienen a un inspector municipal  tras amenazar a un abogado en una audiencia
Policiales

Detienen a un inspector municipal  tras amenazar a un abogado en una audiencia

Pami ofrece ayuda para pagar cuidadores domiciliarios: cómo solicitarla
Información General

Pami ofrece ayuda para pagar cuidadores domiciliarios: cómo solicitarla

Cartelera económica: Matías Kulfas presenta su libro en Rosario
Economía

Cartelera económica: Matías Kulfas presenta su libro en Rosario

La crisis golpea a las empresas recuperadas por los trabajadores
Economía

La crisis golpea a las empresas recuperadas por los trabajadores

Milei persona no grata: convocan una marcha en Rosario contra la visita presidencial
Política

"Milei persona no grata": convocan una marcha en Rosario contra la visita presidencial

Miércoles con lluvias y que da inicio a una seguidilla de días inestables
La Ciudad

Miércoles con lluvias y que da inicio a una seguidilla de días inestables