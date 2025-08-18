La Capital | Política | elecciones

Elecciones: quiénes encabezan las 16 listas que se anotaron en Santa Fe

Provincias Unidas, Fuerza Patria y La Libertad Avanza concentran la mayor atención, pero otros espacios pelean por un lugar en el Congreso

18 de agosto 2025 · 17:53hs
Gisela Scaglia (Provincias Unidas)

Gisela Scaglia (Provincias Unidas), Caren Tepp (Fuerza Patria) y Agustín Pellegrini (La Libertad Avanza), al frente de los tres principales espacios que competirán en las elecciones de octubre. 

Con tres espacios que concentran la mayor parte de la atención, el cierre de listas en Santa Fe marca que 16 fuerzas se inscribieron para competir en octubre en las elecciones de diputados nacionales.

El plazo para anotar las listas de candidatos venció este domingo a la medianoche y hasta último momento hubo sorpresas. Sobre todo, en los espacios que son oposición en Santa Fe.

Los protagonistas principales

En Provincias Unidas no hubo misterio. El frente encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro anunció ya en la inscripción de alianzas el orden de la lista.

Primera, Gisela Scaglia, vicegobernadora de la provincia del PRO. Segundo, el socialista Pablo Farías, exministro de Gobierno de Miguel Lifschitz, expresidente de la Cámara de Diputados, jefe del bloque de Unidos en la Cámara baja y convencional constituyente. Tercera, la diputada nacional Melina Giorgi, radical y del espacio de Pullaro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GiScaglia/status/1957216151991194068&partner=&hide_thread=false

Luego se ubican referentes de otros partidos del oficialismo santafesino: Rogelio Biazzi (Elijo Creer, javkinismo), Natalia Corona (PDP), Fabián Peralta (GEN), Nadia Doria (UNO), Jorge Paladini (Hacemos) y Betina Florito (Encuentro Republicano Federal).

>> Leer más: Javkin: "Tenemos una lista para pelear por lo santafesino en Buenos Aires"

Por su lado, el peronismo llegó al filo en un escenario de virtual ruptura pero al caer la tarde logró enhebrar un esquema de unidad casi completa, con una sorpresa.

Es que la concejala rosarina Caren Tepp (Ciudad Futura) irá en el primer lugar de la lista. La secundará Agustín Rossi, un histórico del kirchnerismo: fue jefe del bloque del Frente para la Victoria y de Unidad Ciudadana, ministro de Defensa, jefe de Gabinete y candidato a vicepresidente.

En tercer lugar irá Alejandrina Borgatta, concejala de La Cámpora de Villa Constitución y el cuarto puesto es para el exdiputado provincial Oscar Cachi Martínez, del Frente Renovador.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/carentepp/status/1957458662076612671&partner=&hide_thread=false

Más abajo aparecen la concejala rosarina Fernanda Gigliani (Iniciativa Popular), el intendente de Pérez, Pablo Corsalini (Vamos), la exconcejala rosarina Silvana Teisa (vinculada a la UOM y al sector del senador nacional y constituyente Marcelo Lewandowski), Roque Ojeda (del gremio de la Sanidad) y Evelyn Roa (Principios y Valores, el partido de Guillermo Moreno).

>> Leer más: El peronismo se corrió del purismo (de nuevo) y abraza nuevos tiempos

En La Libertad Avanza al final el primer lugar de la lista lo ocupará Agustín Pellegrini. Es uno de los principales hombres de confianza de la diputada nacional Romina Diez, amiga personal de los hermanos Milei y presidenta del partido en la provincia.

Lo acompañan la titular de la Región Centro de la Anses, Yamile Tomassoni, y Juan Pablo Montegro, quien cumple la misma función en la Región Litoral en el organismo encargado de la seguridad social.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/romidiezok/status/1957167125933543739&partner=&hide_thread=false

En el cuarto puesto aparece Valentina Ravera, de la juventud libertaria, y en el quinto un representante del PRO bullrichista: Germán Pugnaloni, director nacional de Prevención del Delito del Ministerio de Seguridad. La lista se completa con Ludmila Radolovich, Matias Tomassi, Silvia Nardin y Fabricio Dellasanta.

Otros candidatos

En principio desde más atrás, también compiten por una banca en la Cámara de Diputados de la Nación el diputado provincial Carlos del Frade (Frente Amplio por la Soberanía), la exdiputada provincial Agustina Donnet (Igualdad, el espacio de Rubén Giustiniani), el docente y militante de Amsafe Franco Casasola (Frente de Izquierda), el diputado nacional Gabriel Chumpitaz (Compromiso Federal) y el abogado Eugenio Malaponte (Coalición Cívica).

Completan la oferta electoral César Rojas (Movimiento al Socialismo), Marilín Gómez (Política Obrera), Juan Carlos Blanco (Movimiento Independiente Renovador), Pamela Perino (Partido Fe), Eze Torres (Nuevas Ideas), Raimar Ataide Da Costa (Partido Autonomista), José Gaspar Lattuca (Defendamos Santa Fe) y Luciano Rossi (Republicanos Unidos).

Este año Santa Fe renueva nueve bancas en la Cámara de Diputados. Vence el mandato de los peronistas Roberto Mirabella, Magalí Mastaler y Eduardo Toniolli, Germana Figueroa Casas y Luciano Laspina, del PRO; los radicales Mario Barletta y Melina Giorgi; la socialista Mónica Fein y Gabriel Chumpitaz, que rompió con el macrismo y armó el bloque Futuro y Libertad.

Cómo sigue el camino hacia las elecciones

Por primera vez, se usará para elegir cargos nacionales la boleta única en papel, un sistema de votación conocido por los santafesinos. En la provincia se usa desde 2011.

Desde la Justicia electoral resaltaron que las listas todavía no están oficializadas. Por estas horas en los tribunales controlan que los postulantes cumplan con los requisitos. Por ejemplo, de edad y de residencia.

El 22 de agosto se oficializarán las listas. Dos días después se realizará una audiencia pública para sortear los espacios en la boleta única.

Por su lado, el 27 de agosto comenzará la campaña para las elecciones del 26 de octubre.

