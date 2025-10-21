El tiempo en Rosario: miercoles con lluvias y que da inicio a una seguidilla de días inestables Las temperaturas seguirán siendo elevadas y no se descarta la caída de chaparrones durante la mañana y la tarde 21 de octubre 2025 · 23:28hs

Virginia Benedetto / La Capital El agua será el común denominador en Rosario y el tiempo será inestable por varios días.

Rosario y la región comenzarán, desde este miércoles, con una seguidilla de días inestables. El tiempo irá variando entre cielo nublado, chaparrones, lluvias y tormentas, con temperaturas elevadas pero que tendrán una disminución marcada hacia el fin de semana.

En su pronóstico diario, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un miércoles que tendrá chaparrones durante la mañana y la tarde, con cielo mayormente nublado hacia la noche. La temperatura mínima será de 16° y la máxima trepará hasta los 29°.

La inestabilidad continuará durante el jueves, cuando se desarrollen tormentas aisladas durante la mañana y la noche. La temperatura no aflojará sino que redoblará la apuesta: mientras la mínima se mantendrá igual que el miércoles, la máxima llegará hasta los 33°. Pronóstico de día pesado.

Hacia el viernes, el agua será protagonista. Se esperan tormentas fuertes por la mañana y tormentas aisladas para la noche, con un descenso en las registros térmicos que ubicarán a la mínima en 20° y la máxima en torno a los 26°.

Para el fin de semana, el SMN anticipa la continuidad en la disminución de las temperaturas: tanto para sábado como para el domingo de elecciones, la máxima no pasará de los 22°.