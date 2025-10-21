La Capital | La Ciudad | El tiempo

El tiempo en Rosario: miercoles con lluvias y que da inicio a una seguidilla de días inestables

Las temperaturas seguirán siendo elevadas y no se descarta la caída de chaparrones durante la mañana y la tarde

21 de octubre 2025 · 23:28hs
El agua será el común denominador en Rosario y el tiempo será inestable por varios días.

Virginia Benedetto / La Capital

El agua será el común denominador en Rosario y el tiempo será inestable por varios días.

Rosario y la región comenzarán, desde este miércoles, con una seguidilla de días inestables. El tiempo irá variando entre cielo nublado, chaparrones, lluvias y tormentas, con temperaturas elevadas pero que tendrán una disminución marcada hacia el fin de semana.

En su pronóstico diario, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un miércoles que tendrá chaparrones durante la mañana y la tarde, con cielo mayormente nublado hacia la noche. La temperatura mínima será de 16° y la máxima trepará hasta los 29°.

La inestabilidad continuará durante el jueves, cuando se desarrollen tormentas aisladas durante la mañana y la noche. La temperatura no aflojará sino que redoblará la apuesta: mientras la mínima se mantendrá igual que el miércoles, la máxima llegará hasta los 33°. Pronóstico de día pesado.

Hacia el viernes, el agua será protagonista. Se esperan tormentas fuertes por la mañana y tormentas aisladas para la noche, con un descenso en las registros térmicos que ubicarán a la mínima en 20° y la máxima en torno a los 26°.

Para el fin de semana, el SMN anticipa la continuidad en la disminución de las temperaturas: tanto para sábado como para el domingo de elecciones, la máxima no pasará de los 22°.

Crimen en Rouillón y Seguí: violencia y jóvenes expuestos en una zona con casos similares

Detienen a un inspector municipal  tras amenazar a un abogado en un audiencia imputativa

Desde su escuela hasta la plaza San Martín: Nicki Nicole recorrió Rosario 

Enzo Giménez, la incorporación de Central que se transformó en un buen refuerzo

Feria del Libro Rosario: miércoles con Liliana Heker, conversaciones y presentaciones de todo tipo

Unión, próximo rival de Newells, goleó a Defensa y llegará al Coloso como escolta

Radiografía del ajuste: en Santa Fe ya bajaron las persianas 2.120 empresas desde diciembre de 2023

Un informe de la comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Diputados analiza el impacto del modelo económico nacional en la región. La provincia pasó en 20 meses de 50.774 unidades productivas a 48.654.

Policiales

Política

La Ciudad

Por Martín Stoianovich

Policiales

Economía

Cristian DAmico y la crisis de Newells: Tres partidos que son la final del mundo

Ovación
La Federación Santafesina de Tenis puso su sello en la gira Cosat e ITF por Sudamérica

Por Pablo Mihal
Ovación

La Federación Santafesina de Tenis puso su sello en la gira Cosat e ITF por Sudamérica

Oficial: Bernardi asume en lugar de Fabbiani y Newells aclaró la situación del cuerpo técnico

Colapinto pisó el freno y habló del traspaso a Gasly en la última carrera de la Fórmula 1

Policiales
Echesortu: acordó condena por un atraco en el que simularon un allanamiento
POLICIALES

Echesortu: acordó condena por un atraco en el que simularon un allanamiento

Detienen a un inspector municipal  tras amenazar a un abogado en un audiencia imputativa

Le robaron la moto del Club Provincial y cuando se enteró, ya la habían recuperado

Crimen en Rouillón y Seguí: violencia y jóvenes expuestos en una zona con casos similares

La Ciudad
La Ciudad

Feria del Libro Rosario: miércoles con Liliana Heker, conversaciones y presentaciones de todo tipo

Adjudicaron el nuevo mantenimiento del alumbrado público que se inicia en noviembre

Milei persona no grata: convocan una marcha en Rosario contra la visita presidencial

Financiamiento universitario: los rectores irán a la Justicia para que Milei cumpla con la ley
LA CIUDAD

Financiamiento universitario: los rectores irán a la Justicia para que Milei cumpla con la ley

Cáncer de mama: imágenes que son las aliadas de un buen diagnóstico

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Cáncer de mama: imágenes que son las aliadas de un buen diagnóstico

Fentanilo contaminado: la comisión investigadora se reunirá en Rosario

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Fentanilo contaminado: la comisión investigadora se reunirá en Rosario

Elecciones en Santa Fe: el 70% de las autoridades de mesas confirmaron asistencia
POLITICA

Elecciones en Santa Fe: el 70% de las autoridades de mesas confirmaron asistencia

Expresidente francés en prisión: Sarkozy ingresó a la cárcel para cumplir su condena
El Mundo

Expresidente francés en prisión: Sarkozy ingresó a la cárcel para cumplir su condena

Milei reacomodará el gabinete tras las elecciones y reveló qué resultado espera para el domingo
Política

Milei "reacomodará" el gabinete tras las elecciones y reveló qué resultado espera para el domingo

Bessent sobre Argentina: No queremos otro Estado fallido en América Latina
Política

Bessent sobre Argentina: "No queremos otro Estado fallido en América Latina"

CyberMonday, una apuesta a movilizar las ventas
Economía

CyberMonday, una apuesta a movilizar las ventas

Delincuentes le robaron la moto en Circunvalación y lo balearon
Policiales

Delincuentes le robaron la moto en Circunvalación y lo balearon

La nena herida por la explosión de una maqueta en Pergamino salió de terapia intensiva
Información General

La nena herida por la explosión de una maqueta en Pergamino salió de terapia intensiva

Postergan la aplicación de las leyes de financiamiento universitario y apoyo al Garrahan
Política

Postergan la aplicación de las leyes de financiamiento universitario y apoyo al Garrahan

Rumores sobre cambios en el gabinete: ¿se va Werthein y entra Santiago Caputo?
Política

Rumores sobre cambios en el gabinete: ¿se va Werthein y entra Santiago Caputo?

El Banco Central oficializó el swap con EEUU por u$s 20.000 millones: cómo es la letra chica
Política

El Banco Central oficializó el swap con EEUU por u$s 20.000 millones: cómo es la letra chica

Día de la Madre: el comercio en Rosario mostró señales frías

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Día de la Madre: el comercio en Rosario mostró señales frías

Doble crimen en Reconquista con situación violencia de género como telón de fondo
POLICIALES

Doble crimen en Reconquista con situación violencia de género como telón de fondo

Dos detenidos por balacera contra comercio de repuestos para motos 
POLICIALES

Dos detenidos por balacera contra comercio de repuestos para motos 

Una protectora exige la prohibición de gomeras y rifles de aire comprimido

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Una protectora exige la prohibición de gomeras y rifles de aire comprimido

Toma color la licitación de la ex-Rural: el número de la inversión, interesados y tiempos

Por Facundo Borrego
La Ciudad

Toma color la licitación de la ex-Rural: el número de la inversión, interesados y tiempos

Lucas Bernardi será el piloto de tormentas: fue designado entrenador interino de Newells

Por Rodolfo Parody
Ovación

Lucas Bernardi será el piloto de tormentas: fue designado entrenador interino de Newell's

Identificaron al joven asesinado a tiros en el Fonavi de Rouillón y Seguí
POLICIALES

Identificaron al joven asesinado a tiros en el Fonavi de Rouillón y Seguí