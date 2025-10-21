Un inspector municipal fue detenido tras amenazar a un abogado en un audiencia imputativa

Se trata de Cristian Eugenio Gruning, quien fue acusado la semana pasada por tenencia de drogas y un revólver calibre 22

Un inspector municipal fue detenido tras el allanamiento en Chaparro al 900

Un inspector municipal fue detenido este martes tras amenazar a un abogado durante una audiencia imputativa por venta de droga. Se trata de Cristian Eugenio Gruning, que la semana pasada fue acusado por tenencia de estupefacientes y de un revolver calibre 22.

Gruning, de 52 años, fue imputado el lunes pasado junto a su hijo Mirco Joaquín por tenencia de droga y armas dentro de una causa contra la organización liderada por Jonatan "Jano" Fernández, señalado como tercera línea de Los Monos y que se encuentra recluido en Piñero. A pesar de la acusación, los fiscales acordaron que el inspector atraviese el proceso en libertad.

Sin embargo, el miércoles pasado en una audiencia, amenazó a un abogado frente al juez Fernando Sosa, los fiscales y el público. El episodio derivó en una nueva imputación por amenazas coactivas que llevó al allanamiento de su domicilio este martes en Chaparro al 900.

El procedimiento fue llevado adelante por la División Antidrogas de la Policía Federal de Rosario. Además, los agentes federales incautaron dos celulares que serán enviados a peritar.

Ahora, Cristian Gruning acudirá a una nueva audiencia, donde los integrantes del Ministerio Público de la Acusación pedirán la revocatoria de la libertad y solicitarán su prisión preventiva.

Por su parte, el hijo del inspector Mirco Gruning, fue acusado como presunto integrante de la banda liderada por el preso Jonatan “Jano” Fernández desde el pabellón 5 de la cárcel de Piñero.