La Capital | Economía | radiografía

Radiografía del ajuste: en Santa Fe ya bajaron las persianas 2.120 empresas desde diciembre de 2023

Un informe de la comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Diputados analiza el impacto del modelo económico nacional en la región. La provincia pasó en 20 meses de 50.774 unidades productivas a 48.654.

21 de octubre 2025 · 19:47hs
Empresas en Santa Fe. La industria sufre los avatares de la caída de la actividad económica.

Empresas en Santa Fe. La industria sufre los avatares de la caída de la actividad económica.

Entre diciembre de 2023 y julio de 2025 cerraron 2.120 empresas en Santa Fe, según los datos de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo nacional. “Son tres y media por día en promedio durante 20 meses consecutivos”, advirtió el presidente de la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Diputados, Joaquín Blanco.

El legislador adelantó algunos datos del informe sobre situación laboral y económica en la provincia que presentará en los próximos días la comisión que preside. Según estas cifras, en diciembre de 2023, en Santa Fe existían 50.774 unidades productivas. Para julio 2025, había 48.654. Son 2.120 menos en 20 meses, una caída del 4% en casi dos años.

“Esto representa el 10% de lo que sucede a nivel nacional y es una muestra más de que la crisis golpea sobre todo a las provincias productivas”, expresó el legislador provincial, quien señaló que “el modelo del gobierno nacional no ofrece salida, las empresas cierran sus puertas, la gente se queda sin trabajo y gran cantidad de trabajadores se vuelcan cada vez más a la búsqueda de un segundo empleo para llegar a fin de mes”.

A nivel nacional, el número promedio es de 30 cierres por día (18.624 unidades productivas cerraron sus puertas entre diciembre de 2023 y julio de 2025 en todo el país). “Santa Fe representa casi el 12% de lo que sucede en el total del país, por detrás de CABA, Córdoba y Buenos Aires”, detalló. En Buenos Aires, en el mismo período, cerraron 4.896 empresas (un promedio de casi ocho por día) y en Córdoba, 2.848 (casi cinco por día). Mientras que, en Capital Federal, lo hicieron 2.409 unidades productivas.

Los rubros más afectados en Santa Fe

El rubro más afectado en Santa Fe fue el de servicio de transporte y almacenamiento, con 906 unidades productivas menos, seguido por el de la industria manufacturera con 243, agricultura y ganadería con 203 y la construcción con 162.

Si se tienen en cuenta los trabajadores registrados, a diciembre de 2023 había 635.433 y en julio de 2025 había 620.305: 15.128 menos. El rubro más afectado fue la industria manufacturera, que perdió 6.965 puestos de trabajo, seguido por la construcción (- 2.493) y servicios y transporte de almacenamiento (- 2.249).

>> Leer más: Andrea Avila: "Se necesita volver a generar empleo genuino"

En el rubro de servicio de casas particulares se perdieron 3.378 trabajadores y trabajadoras y 2.690 empleadores. “Esto, muchas veces, no quiere decir que hayan perdido su trabajo sino que dejaron de pagarles los aportes y eso significa que pasaron a la informalidad, uno de los grandes signos de este modelo económico es la profundización de la precariedad laboral e impacta en los más vulnerables”, sentenció el diputado.

Noticias relacionadas
Apuesta al Cybermonday. En 2024, el 18% de las ventas totales de las empresas provenía del canal online, y este año esa proporción ya alcanza el 25%.

CyberMonday, una apuesta a movilizar las ventas

El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

El "swap" no calmó al dólar y ahora prometen recomprar deuda

fiebre verde: el dolar blue en rosario se consolida arriba de los $1.500 y el oficial no frena

Fiebre verde: el dólar blue en Rosario se consolida arriba de los $1.500 y el oficial no frena

puccini: santa fe se consolida como polo estrategico para la produccion

Puccini: "Santa Fe se consolida como polo estratégico para la producción"

Ver comentarios

Las más leídas

Crimen en Rouillón y Seguí: violencia y jóvenes expuestos en una zona con casos similares

Crimen en Rouillón y Seguí: violencia y jóvenes expuestos en una zona con casos similares

Desde su escuela hasta la plaza San Martín: Nicki Nicole recorrió Rosario 

Desde su escuela hasta la plaza San Martín: Nicki Nicole recorrió Rosario 

Detienen a un inspector municipal  tras amenazar a un abogado en un audiencia imputativa

Detienen a un inspector municipal  tras amenazar a un abogado en un audiencia imputativa

Enzo Giménez, la incorporación de Central que se transformó en un buen refuerzo

Enzo Giménez, la incorporación de Central que se transformó en un buen refuerzo

Lo último

Unión, próximo rival de Newells, goleó a Defensa y llegará al Coloso como escolta

Unión, próximo rival de Newell's, goleó a Defensa y llegará al Coloso como escolta

La Federación Santafesina de Tenis puso su sello en la gira Cosat e ITF por Sudamérica

La Federación Santafesina de Tenis puso su sello en la gira Cosat e ITF por Sudamérica

Caso $Libra: la comisión de Diputados citó a Javier Milei para que dé explicaciones

Caso $Libra: la comisión de Diputados citó a Javier Milei para que dé explicaciones

Radiografía del ajuste: en Santa Fe ya bajaron las persianas 2.120 empresas desde diciembre de 2023

Un informe de la comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Diputados analiza el impacto del modelo económico nacional en la región. La provincia pasó en 20 meses de 50.774 unidades productivas a 48.654.

Radiografía del ajuste: en Santa Fe ya bajaron las persianas 2.120 empresas desde diciembre de 2023
Detienen a un inspector municipal  tras amenazar a un abogado en un audiencia imputativa
Policiales

Detienen a un inspector municipal  tras amenazar a un abogado en un audiencia imputativa

Milei persona no grata: convocan una marcha en Rosario contra la visita presidencial
Política

"Milei persona no grata": convocan una marcha en Rosario contra la visita presidencial

Crimen en Rouillón y Seguí: violencia y jóvenes expuestos en una zona con casos similares

Por Martín Stoianovich

Policiales

Crimen en Rouillón y Seguí: violencia y jóvenes expuestos en una zona con casos similares

A un mes del inicio, las obras en la pista del aeropuerto de Rosario muestran un 30% de avance
La Ciudad

A un mes del inicio, las obras en la pista del aeropuerto de Rosario muestran un 30% de avance

Tensión cambiaria: el dólar oficial rozó el techo de la banda y el blue en Rosario se disparó
Economía

Tensión cambiaria: el dólar oficial rozó el techo de la banda y el blue en Rosario se disparó

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Crimen en Rouillón y Seguí: violencia y jóvenes expuestos en una zona con casos similares

Crimen en Rouillón y Seguí: violencia y jóvenes expuestos en una zona con casos similares

Desde su escuela hasta la plaza San Martín: Nicki Nicole recorrió Rosario 

Desde su escuela hasta la plaza San Martín: Nicki Nicole recorrió Rosario 

Detienen a un inspector municipal  tras amenazar a un abogado en un audiencia imputativa

Detienen a un inspector municipal  tras amenazar a un abogado en un audiencia imputativa

Enzo Giménez, la incorporación de Central que se transformó en un buen refuerzo

Enzo Giménez, la incorporación de Central que se transformó en un buen refuerzo

Cristian DAmico y la crisis de Newells: Tres partidos que son la final del mundo

Cristian D'Amico y la crisis de Newell's: "Tres partidos que son la final del mundo"

Ovación
La Federación Santafesina de Tenis puso su sello en la gira Cosat e ITF por Sudamérica

Por Pablo Mihal
Ovación

La Federación Santafesina de Tenis puso su sello en la gira Cosat e ITF por Sudamérica

La Federación Santafesina de Tenis puso su sello en la gira Cosat e ITF por Sudamérica

La Federación Santafesina de Tenis puso su sello en la gira Cosat e ITF por Sudamérica

Oficial: Bernardi asume en lugar de Fabbiani y Newells aclaró la situación del cuerpo técnico

Oficial: Bernardi asume en lugar de Fabbiani y Newell's aclaró la situación del cuerpo técnico

Colapinto pisó el freno y habló del traspaso a Gasly en la última carrera de la Fórmula 1

Colapinto pisó el freno y habló del traspaso a Gasly en la última carrera de la Fórmula 1

Policiales
Echesortu: acordó condena por un atraco en el que simularon un allanamiento
POLICIALES

Echesortu: acordó condena por un atraco en el que simularon un allanamiento

Detienen a un inspector municipal  tras amenazar a un abogado en un audiencia imputativa

Detienen a un inspector municipal  tras amenazar a un abogado en un audiencia imputativa

Le robaron la moto del Club Provincial y cuando se enteró, ya la habían recuperado

Le robaron la moto del Club Provincial y cuando se enteró, ya la habían recuperado

Crimen en Rouillón y Seguí: violencia y jóvenes expuestos en una zona con casos similares

Crimen en Rouillón y Seguí: violencia y jóvenes expuestos en una zona con casos similares

La Ciudad
Adjudicaron el nuevo mantenimiento del alumbrado público que se inicia en noviembre
La Ciudad

Adjudicaron el nuevo mantenimiento del alumbrado público que se inicia en noviembre

Milei persona no grata: convocan una marcha en Rosario contra la visita presidencial

"Milei persona no grata": convocan una marcha en Rosario contra la visita presidencial

Cumbión del Paraná: tras un fin de semana histórico, la fiesta de la cumbia anuncia nueva fecha

Cumbión del Paraná: tras un fin de semana histórico, la fiesta de la cumbia anuncia nueva fecha

Nación dejó sin insumos de salud sexual a Santa Fe: no envió preservativos ni anticonceptivos en 2025

Nación dejó sin insumos de salud sexual a Santa Fe: no envió preservativos ni anticonceptivos en 2025

Cáncer de mama: imágenes que son las aliadas de un buen diagnóstico

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Cáncer de mama: imágenes que son las aliadas de un buen diagnóstico

Fentanilo contaminado: la comisión investigadora se reunirá en Rosario

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Fentanilo contaminado: la comisión investigadora se reunirá en Rosario

Elecciones en Santa Fe: el 70% de las autoridades de mesas confirmaron asistencia
POLITICA

Elecciones en Santa Fe: el 70% de las autoridades de mesas confirmaron asistencia

Expresidente francés en prisión: Sarkozy ingresó a la cárcel para cumplir su condena
El Mundo

Expresidente francés en prisión: Sarkozy ingresó a la cárcel para cumplir su condena

Milei reacomodará el gabinete tras las elecciones y reveló qué resultado espera para el domingo
Política

Milei "reacomodará" el gabinete tras las elecciones y reveló qué resultado espera para el domingo

Bessent sobre Argentina: No queremos otro Estado fallido en América Latina
Política

Bessent sobre Argentina: "No queremos otro Estado fallido en América Latina"

CyberMonday, una apuesta a movilizar las ventas
Economía

CyberMonday, una apuesta a movilizar las ventas

Delincuentes le robaron la moto en Circunvalación y lo balearon
Policiales

Delincuentes le robaron la moto en Circunvalación y lo balearon

La nena herida por la explosión de una maqueta en Pergamino salió de terapia intensiva
Información General

La nena herida por la explosión de una maqueta en Pergamino salió de terapia intensiva

Postergan la aplicación de las leyes de financiamiento universitario y apoyo al Garrahan
Política

Postergan la aplicación de las leyes de financiamiento universitario y apoyo al Garrahan

Rumores sobre cambios en el gabinete: ¿se va Werthein y entra Santiago Caputo?
Política

Rumores sobre cambios en el gabinete: ¿se va Werthein y entra Santiago Caputo?

El Banco Central oficializó el swap con EEUU por u$s 20.000 millones: cómo es la letra chica
Política

El Banco Central oficializó el swap con EEUU por u$s 20.000 millones: cómo es la letra chica

Día de la Madre: el comercio en Rosario mostró señales frías

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Día de la Madre: el comercio en Rosario mostró señales frías

Doble crimen en Reconquista con situación violencia de género como telón de fondo
POLICIALES

Doble crimen en Reconquista con situación violencia de género como telón de fondo

Dos detenidos por balacera contra comercio de repuestos para motos 
POLICIALES

Dos detenidos por balacera contra comercio de repuestos para motos 

Una protectora exige la prohibición de gomeras y rifles de aire comprimido

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Una protectora exige la prohibición de gomeras y rifles de aire comprimido

Toma color la licitación de la ex-Rural: el número de la inversión, interesados y tiempos

Por Facundo Borrego
La Ciudad

Toma color la licitación de la ex-Rural: el número de la inversión, interesados y tiempos

Lucas Bernardi será el piloto de tormentas: fue designado entrenador interino de Newells

Por Rodolfo Parody
Ovación

Lucas Bernardi será el piloto de tormentas: fue designado entrenador interino de Newell's

Identificaron al joven asesinado a tiros en el Fonavi de Rouillón y Seguí
POLICIALES

Identificaron al joven asesinado a tiros en el Fonavi de Rouillón y Seguí

La UTN también se suma al paro de 48 horas: no hay clases ni martes ni miércoles
La Ciudad

La UTN también se suma al paro de 48 horas: no hay clases ni martes ni miércoles