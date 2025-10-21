Radiografía del ajuste: en Santa Fe ya bajaron las persianas 2.120 empresas desde diciembre de 2023

Un informe de la comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Diputados analiza el impacto del modelo económico nacional en la región. La provincia pasó en 20 meses de 50.774 unidades productivas a 48.654.

Entre diciembre de 2023 y julio de 2025 cerraron 2.120 empresas en Santa Fe, según los datos de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo nacional. “Son tres y media por día en promedio durante 20 meses consecutivos” , advirtió el presidente de la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Diputados, Joaquín Blanco.

El legislador adelantó algunos datos del informe sobre situación laboral y económica en la provincia que presentará en los próximos días la comisión que preside. Según estas cifras, en diciembre de 2023, en Santa Fe existían 50.774 unidades productivas. Para julio 2025, había 48.654. Son 2.120 menos en 20 meses, una caída del 4% en casi dos años.

“Esto representa el 10% de lo que sucede a nivel nacional y es una muestra más de que la crisis golpea sobre todo a las provincias productivas”, expresó el legislador provincial, quien señaló que “el modelo del gobierno nacional no ofrece salida, las empresas cierran sus puertas, la gente se queda sin trabajo y gran cantidad de trabajadores se vuelcan cada vez más a la búsqueda de un segundo empleo para llegar a fin de mes”.

A nivel nacional, el número promedio es de 30 cierres por día (18.624 unidades productivas cerraron sus puertas entre diciembre de 2023 y julio de 2025 en todo el país). “Santa Fe representa casi el 12% de lo que sucede en el total del país, por detrás de CABA, Córdoba y Buenos Aires”, detalló. En Buenos Aires, en el mismo período, cerraron 4.896 empresas (un promedio de casi ocho por día) y en Córdoba, 2.848 (casi cinco por día). Mientras que, en Capital Federal, lo hicieron 2.409 unidades productivas.

Los rubros más afectados en Santa Fe

El rubro más afectado en Santa Fe fue el de servicio de transporte y almacenamiento, con 906 unidades productivas menos, seguido por el de la industria manufacturera con 243, agricultura y ganadería con 203 y la construcción con 162.

Si se tienen en cuenta los trabajadores registrados, a diciembre de 2023 había 635.433 y en julio de 2025 había 620.305: 15.128 menos. El rubro más afectado fue la industria manufacturera, que perdió 6.965 puestos de trabajo, seguido por la construcción (- 2.493) y servicios y transporte de almacenamiento (- 2.249).

En el rubro de servicio de casas particulares se perdieron 3.378 trabajadores y trabajadoras y 2.690 empleadores. “Esto, muchas veces, no quiere decir que hayan perdido su trabajo sino que dejaron de pagarles los aportes y eso significa que pasaron a la informalidad, uno de los grandes signos de este modelo económico es la profundización de la precariedad laboral e impacta en los más vulnerables”, sentenció el diputado.