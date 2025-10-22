La Capital | Policiales | Angelini

Angelini: "El asesino de Lucas fue detenido once veces, pero el garantismo judicial lo dejó en la calle hasta que mató"

El subsecretario de Intervención Federal de la Nación apuntó contra la "puerta giratoria que protege a los criminales por encima de las víctimas"

22 de octubre 2025 · 18:23hs
Federico Angelini

Foto: Archivo / La Capital.

Federico Angelini, subsecretario de Intervención Federal de la Nación.

Tras el brutal asesinato de Lucas en la costanera centro, quien fue víctima fatal de un delincuente que intentaba robarle, el subsecretario de Intervención Federal del Ministerio de Seguridad de la Nación, Federico Angelini, advirtió sobre la responsabilidad del sistema judicial en el hecho.

Ismael Ibáñez, uno de los imputados, contaba con once detenciones policiales previas en el último año y, pese a ese prontuario, estaba libre. "La muerte de Lucas no es una tragedia aislada, es la crónica de un asesinato anunciado por la impunidad garantista", sentenció Angelini. "Esto no es un error del sistema, acá no se falló por falta de legislación o porque las fuerzas de seguridad no estén. Esto es el sistema que el falso progresismo defiende: uno que desarma a la policía y protege al criminal".

"El zaffaronismo es un sistema que durante muchos años le hizo daño a Rosario. Si vos tenés un delincuente que detuvieron once veces y once veces lo liberaron, y en ningún punto se te ocurre como fiscal o como juez que ese individuo no debe estar en la calle, se acabó, le fallas por completo a la gente de bien”, afirmó el subsecretario.

Angelini explicó que la excusa de la "reincidencia" (que exige condena firme) es una trampa. "La herramienta legal para evitar esto existe y se llama reiterancia. El Código Procesal de Santa Fe (Ley 14.258, Art. 220) es claro: permite encarcelar preventivamente a quien tiene «pluralidad de imputaciones». La ley estaba”.

"Si el fiscal de turno no usó esa herramienta, o si el juez miró para otro lado y prefirió soltarlo, esa inacción permitió que este asesino estuviera libre para matar. Sus decisiones le costaron la vida a Lucas y le generaron un daño irreparable a todos sus seres queridos”, agregó.

"Sabemos que hay buenos jueces y buenos fiscales", continuó Angelini y enfatizó: "Pero también hay un resabio garantista agazapado que no quiere dejar de imponer sus ideas zaffaronistas. Son esas ideas las que tanto daño han causado a la ciudad y al país, y las que priorizan al delincuente por sobre los ciudadanos de bien".

La batalla de Patricia Bullrich contra la impunidad

Angelini, parte del equipo del Ministerio de Seguridad Nacional y a cargo del Plan Bandera, contrastó el accionar judicial con la decisión política del gobierno Nacional. "Mientras nuestra Ministra Patricia Bullrich lidera una guerra sin cuartel contra los narcos y los delincuentes en Rosario con el Plan Bandera, en coordinación con la provincia, desplegando Fuerzas Federales para meterlos presos, hay algunos en la Justicia que parece que quieren que siga funcionando como una puerta giratoria. Las fuerzas los capturan y ellos los liberan".

"El mandato de la ministra es claro: el que las hace, las paga. El empuje del presidente Javier Milei, de este Ministerio, y que compartimos con la provincia, está cambiando el paradigma, pero necesitamos que la Justicia deje de ser un obstáculo. La complicidad garantista se tiene que terminar”, concluyó el funcionario nacional.

 Homicidio en la costa central: un acusado quedó preso y el otro fue declarado inimputable.

Homicidio en la costa central: un acusado quedó preso y el otro fue declarado inimputable

La mujer quedó bajo arresto luego del traslado de los niños.

Internaron a tres niños con lesiones y su madre fue detenida por maltrato

El búnker está ubicado en Anchoris al 1600.

Clausuraron el tercer búnker de drogas en seis meses en el mismo pasillo

Un conductor que utilizaba la aplicación DiDi sufrió un asalto en zona norte

Chofer de Didi cayó en una emboscada y le robaron hasta las zapatillas 

Diego Topa fue estafado por el tío de un famoso: "Era mi sueño, pagué todo en regla"

"Milei persona no grata": convocan una marcha en Rosario contra la visita presidencial

Internaron a tres niños con lesiones y su madre fue detenida por maltrato

"Vi cómo lo tiraron por la barranca": habló la novia del joven asesinado en la costa central

Padece síndrome de West, tenía pocas chances de vivir y ahora necesita ayuda para viajar a México

Redes, algoritmos y política: cómo se informan los jóvenes rosarinos sobre las elecciones

Angelini: "El asesino de Lucas fue detenido once veces, pero el garantismo judicial lo dejó en la calle hasta que mató"

Al imputar a un acusado, la Fiscalía detalló minuto a minuto cómo fue el trágico asalto al joven de 30 años en la costa central, en pleno Parque de las Colectividades. El testimonio de la novia de la víctima fue revelador
Crimen de Lucas Cicarelli: de la irrupción de un loco con mucho odio a la caída por la barranca

Por María Laura Cicerchia

"Vi cómo lo tiraron por la barranca": habló la novia del joven asesinado en la costa central

Homicidio en la costa central: un acusado quedó preso y el otro fue declarado inimputable

Por Javier Felcaro
Milei en Rosario: fuerte respaldo a sus candidatos de Santa Fe y del resto del país

Redes, algoritmos y política: cómo se informan los jóvenes rosarinos sobre las elecciones

Rocío Robles, la rosarina que conquistó a Adrián Suar: del carnaval de barrio a la TV y su amor por Central

Diego Topa fue estafado por el tío de un famoso: "Era mi sueño, pagué todo en regla"

"Milei persona no grata": convocan una marcha en Rosario contra la visita presidencial

Internaron a tres niños con lesiones y su madre fue detenida por maltrato

"Vi cómo lo tiraron por la barranca": habló la novia del joven asesinado en la costa central

Pami ofrece ayuda para pagar cuidadores domiciliarios: cómo solicitarla

Esta vez la reserva de Central no pudo y cayó como local frente a San Lorenzo

Por Guillermo Ferretti
Esta vez la reserva de Central no pudo y cayó como local frente a San Lorenzo

Central: qué variantes probó Ariel Holan en el primer ensayo de fútbol pensando en Sarmiento

Newell's y la salvación: ¿cómo puede zafar del descenso el rojinegro en la próxima fecha?

Angelini: "El asesino de Lucas fue detenido once veces, pero el garantismo judicial lo dejó en la calle hasta que mató"

Crimen de Lucas Cicarelli: de la irrupción de un "loco con mucho odio" a la caída por la barranca

"Vi cómo lo tiraron por la barranca": habló la novia del joven asesinado en la costa central

Homicidio en la costa central: un acusado quedó preso y el otro fue declarado inimputable

Padece síndrome de West, tenía pocas chances de vivir y ahora necesita ayuda para viajar a México

Por Matías Petisce
Padece síndrome de West, tenía pocas chances de vivir y ahora necesita ayuda para viajar a México

Redes, algoritmos y política: cómo se informan los jóvenes rosarinos sobre las elecciones

El nadador Matías Bottoni mejora y ya pasa los fines de semana fuera de la clínica

Discapacidad: nuevo reclamo en Rosario por la implementación de la ley de emergencia

Inspector detenido por amenazas: la intendencia pidió ir a fondo en la causa

Chofer de Didi cayó en una emboscada y le robaron hasta las zapatillas 

Vicentin: revés a una jugada y una "picardía" de Molinos Agro y Dreyfus en el concurso

La Bolsa de Comercio y el gobierno de Santa Fe firmaron un convenio para impulsar el arbitraje

Peatón murió atropellado por un motociclista en zona sudoeste

Detuvieron al hombre acusado por el femicidio de su expareja en Santa Fe

Presentaron el proyecto de un centro tecnológico universitario en Ybarlucea

Semana de tiempo inestable en Rosario: hay anuncio de tormentas y calor de verano

En Santa Fe ya bajaron las persianas 2.120 empresas desde diciembre de 2023

Detienen a un inspector municipal  tras amenazar a un abogado en una audiencia

Pami ofrece ayuda para pagar cuidadores domiciliarios: cómo solicitarla

Cartelera económica: Matías Kulfas presenta su libro en Rosario

La crisis golpea a las empresas recuperadas por los trabajadores

"Milei persona no grata": convocan una marcha en Rosario contra la visita presidencial

Miércoles con lluvias y que da inicio a una seguidilla de días inestables

Por Martín Stoianovich

Crimen en Rouillón y Seguí: violencia y jóvenes expuestos en una zona con casos similares

Tensión cambiaria: el dólar oficial rozó el techo de la banda y el blue en Rosario se disparó

Por Elbio Evangeliste
Qué idea de equipo tiene en mente Ariel Holan para el medio partido del viernes ante Sarmiento

Oficial: Bernardi asume en lugar de Fabbiani y Newell's aclaró la situación del cuerpo técnico

A un mes del inicio, las obras en la pista del aeropuerto de Rosario muestran un 30% de avance