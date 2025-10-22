Detuvieron al hombre acusado por el femicidio de su expareja en Santa Fe

La Policía lo encontró tras el llamado de una vecina que lo vio caminando por el mismo barrio donde ocurrió el asesinato. El acusado iba con su rostro parcialmente cubierto con una sábana.

Efectivos de la Policía provincial detuvieron al hombre de 40 años sindicado como el presunto autor del femicidio de Rosa Gabriela Villagra , ocurrido el martes en la ciudad de Santa Fe . Según las primeras informaciones, el sospechoso fue reconocido por una vecina del barrio Loyola Norte cuando caminaba por Ulrico Schmith y Gorriti y de inmediato lo denunció.

Los efectivos de la Agrupación Cuerpos de la Unidad Regional I interceptaron a S.F. cuando caminaba cubriendo parcialmente su rostro con una sábana blanca, una mochila y varias cajas de cartón.

Rosa Gabriela Villagra, de 45 años, fue asesinada a puñaladas frente a sus hijos por su expareja en la ciudad de Santa Fe. El hecho ocurrió ayer a la madrugada cuando el hombre ingresó de forma violenta a la vivienda de la víctima y la atacó con un arma blanca.

La mujer tenía botón de pánico y había logrado establecer medidas de restricción sobre su expareja tras varias denuncias. Los hechos ocurrieron delante de los hijos de la mujer asesinada: una joven de 25 años y un muchacho de 21. Según trascendió la hija intentó intervenir para frenar el ataque y resultó herida en una mano. El femicidio ocurrió en una vivienda ubicada en Neuquén al 6800, en barrio Loyola Norte.

Vecinos confirmaron que escucharon los gritos de auxilio y vieron cómo el agresor escapaba del lugar. La hija de la víctima permanece fuera de peligro y fue asistida por personal médico tras el brutal ataque.