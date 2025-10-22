Detuvieron al hombre acusado por el femicidio de su expareja en Santa Fe

La Ciudad
Adjudicaron el nuevo mantenimiento del alumbrado público que se inicia en noviembre
La Ciudad
Nación dejó sin insumos de salud sexual a Santa Fe: no envió preservativos ni anticonceptivos en 2025
Política
Sprint final de campaña: cierres en Rosario, mensajes y ánimos de cara al domingo
Información General
Una joven argentina viajó a España por trabajo y desapareció misteriosamente
Policiales
Femicidio en Santa Fe: un hombre asesinó a puñaladas a su expareja delante de sus hijos
Ovación
Diputados avanzan en la modificación del financiamiento para los deportistas de alto rendimiento
Policiales
Tenía pedido de captura por abuso sexual de su hijastra en Rosario y cayó en Corrientes
Política
La Cámara Nacional Electoral limita al gobierno: los resultados deberán difundirse distrito por distrito
La Ciudad
Camino a las urnas: en el Registro Civil de Rosario aún restan retirar unos 6 mil DNI
LA CIUDAD
Financiamiento universitario: los rectores irán a la Justicia para que Milei cumpla con la ley
Salud
Cáncer de mama: imágenes que son las aliadas de un buen diagnóstico
La Ciudad
Fentanilo contaminado: la comisión investigadora se reunirá en Rosario
POLITICA
Elecciones en Santa Fe: el 70% de las autoridades de mesas confirmaron asistencia
El Mundo
Expresidente francés en prisión: Sarkozy ingresó a la cárcel para cumplir su condena
Política
Milei "reacomodará" el gabinete tras las elecciones y reveló qué resultado espera para el domingo
Política
Bessent sobre Argentina: "No queremos otro Estado fallido en América Latina"
Economía
CyberMonday, una apuesta a movilizar las ventas
Policiales
Delincuentes le robaron la moto en Circunvalación y lo balearon
Información General
La nena herida por la explosión de una maqueta en Pergamino salió de terapia intensiva
Política
Postergan la aplicación de las leyes de financiamiento universitario y apoyo al Garrahan