Parque Casas: piden diez años de cárcel para dos presos por extorsiones a un carnicero

Entre julio y agosto de 2022 le enviaron mensajes desde la cárcel de Pérez y le sacaron dinero. Cuatro cómplices ya aceptaron condenas en juicios abreviados

22 de octubre 2025 · 20:19hs
El juicio contra los acusados por extorsiones en Parque Casas se realiza en el Centro de Justicia Penal 

Dos presos comenzaron a ser juzgados como coautores de una extorsión perpetrada en 2022 contra un carnicero de Parque Casas. Ignacio Andrada y Pablo Luján se sentaron en el banquillo acusados de extorsión agravada por el uso de arma de fuego. Los fiscales Ramiro González Raggio y Franco Carbone pidieron condenas a diez años de cárcel.

El debate comenzó el martes en la sala 8 del Centro de Justicia Penal (CJP) ante un tribunal unipersonal conformado por la jueza María Trinidad Chiabrera. Por este caso ya están condenados tres hombres y una mujer que acordaron sus penas en juicios abreviados.

La secuencia extorsiva comenzó el 1º de julio de 2022 cuando la víctima recibió el primer mensaje de Whatsapp de alguien que le exigía 500 mil pesos bajo amenazas de muerte. En los mensajes había datos sobre el entorno familiar del carnicero y su actividad comercial que daban cuenta de la información precisa que manejaban los extorsionadores.

Al día siguiente los mensajes continuaron y se intentó hacer una entrega controlada pero, por temor, la víctima no quiso ir hasta el lugar acordado en el cruce de las calles Calvo y Castagnino. Además bloqueó el celular desde el que recibía esos mensajes.

Los mensajes se retomaron diez días después acompañados de una violenta balacera. Fue el 12 de julio de 2022 a las 14.40 cuando dispararon varias veces contra el frente del comercio ubicado en Cabassa al 1700. La policía levantó de la escena 15 vainas servidas calibre 9 milímetros y cuatro balas de plomo encamisadas. Además hallaron un papel dirigido al dueño del comercio exigiéndole que se comunicara a un número de teléfono que figuraba en la nota.

Ese mismo día el dueño del local recibió un llamado a su teléfono y otros mensajes en los que le exigían la suma de 300.000 pesos, bajo amenazas de muerte contra un familiar y una “promesa” de balear su casa. Las amenazas volvieron el 18 de julio. Y el 22 de ese mismo mes, cuando la carnicería llevaba diez días cerrada, la víctima volvió a responder mensajes y decidió acordar la entrega de dinero con uno de los apretadores.

En principio la víctima había acordado entregarles el dinero en la puerta de la carnicería pero los delincuentes, tal vez al notar una probable presencia policial en la cuadra, cambiaron el lugar de encuentro a una canchita de fútbol montada en un descampado situado en Uriarte y Esquivel. Así, minutos antes de las 15 del 22 de julio de 2022, la víctima arrojó una bolsa con 80 mil pesos en esa canchita.

La bolsa con el dinero fue tomada por Axel Ramírez, convocado a tal fin por Gerónimo Olivera, ambos condenados por estos hechos. Sin embargo los mensajes no cesaron. La siguiente serie comenzó el 2 de agosto de 2022, cuando le preguntaron al comerciante si tenía novedades y éste comentó que no tenía dinero. Entonces los delincuentes quedaron en volver a llamar lo dos días después.

Lo mismo pasó el 4 de agosto cuando llamaron al comerciante para preguntarle si tenía el dinero acordado y la víctima les dijo que volvieran a llamar al día siguiente porque “algo había juntado”. El 5 de agosto los mensajes extorsivos requerían depositar dinero en el CBU de Alejandrina Faraone, hacia donde la víctima hizo dos transferencias por un total de 34 mil pesos.

Luego de que la víctima denunciara los hechos la investigación estableció, a partir de la información requerida a las prestatarias de telefonía celular y de intervenciones telefónicas, que los mensajes del 12 de julio habían sido realizados desde una línea a nombre de una mujer que visitaba “en calidad de esposa” a Andrada en la cárcel Nº 16 de Pérez. También se acreditaron impactos de esa línea en antenas cercanas a la esa unidad penitenciaria.

También las escuchas obtenidas entre el 4 y el 18 de agosto de 2022 detectaron un teléfono celular utilizado por Andrada y Luján, por entonces presos en la misma celda del pabellón 2 del mencionado penal. Y una vez que se secuestraron celulares en una requisa realizada en septiembre de ese año también se constataron aparatos que habían sido empleados por Andrada y Olivera para realizar llamados y mandar mensajes extorsivos desde sus celdas.

En cuanto a las personas que ya fueron condenadas por participar de esta trama, Alejandrina Faraone —sindicada como pareja de Luján— aceptó en un juicio abreviado el 18 de septiembre de 2023 una pena de cuatro años de prisión domiciliaria por encubrimiento agravado por ánimo de lucro y como partícipe secundaria de extorsión.

El 30 de noviembre de 2023 Gerónimo Olivera también aceptó en un abreviado una pena de 3 años y cuatro meses como partícipe secundario de extorsión. La misma condena acordó Axel Fernando Ramírez el 8 de agosto de 2024.

Por su parte, el pasado 4 de agosto de este año David Nicolás Olivera fue condenado a diez años de cárcel por tres hechos de extorsión consumada, otros tres que quedaron en el intento y asociación ilícita. La pena fue unificada con condenas anteriores en 14 años y medio.

