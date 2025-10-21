La Capital | Ovación | Newell's

Cristian D'Amico y la crisis de Newell's: "Tres partidos que son la final del mundo"

El ex vice presidente rojinegro apoyó la designación del entrenador Lucas Bernardi ante un final de temporada con riesgo de descenso

21 de octubre 2025 · 10:09hs
El referente del Movimiento Rojinegro Querido quiere volver a conducir a Newells.

El referente del Movimiento Rojinegro Querido quiere volver a conducir a Newell's.

A menos de dos meses para las elecciones, la comisión directiva de Newell's convocó a los referentes de las principales agrupaciones opositoras para definir el sucesor del entrenador Cristian Fabbiani. Luego de la reunión, Cristian D'Amico señaló este martes: "Tenemos tres partidos por delante que para nosotros son la final del mundo".

El ex vice presidente de la Lepra quedó conforme con el nombramiento de Lucas Bernardi para afrontar las últimas tres fechas del Torneo Clausura 2025. "Nos parece lógico por una cuestión de cronología. En el 99% de los casos sube el técnico de abajo, así que le brindamos el apoyo", manifestó a través de La Red Rosario.

El referente del Movimiento Rojinegro Querido aclaró que el encuentro con el presidente Ignacio Astore no implica ningún acuerdo respecto de la votación del 14 de diciembre. Así remarcó: "Hoy necesitamos estar todos enfocados y tratar de bajar un poco los decibeles porque nos jugamos cosas importantes".

¿Qué dijo Cristian D'Amico sobre Newell's?

"Es un momento complicado para la historia de Newell’s", opinó D'Amico tras el despido del Ogro Fabbiani. Entre otros problemas, señaló que la relación con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) "está claramente en un momento muy malo". En este punto cuestionó directamente al titular de la comisión directiva: "Se encargó de romper los vínculos que yo le dejé cuando perdí las elecciones".

El antecesor del presidente de la Lepra enfatizó su disconformidad con la conducción actual en el parque de la Independencia: "Lamentablemente, todos sabemos cómo estamos con esta gestión desde el día que asumieron en 2021". No obstante, aclaró que estas diferencias pasaron a un segundo plano ante el riesgo de descenso. "Hoy Newell’s está por encima de todos y lo único que vamos a hacer desde nuestra agrupación es colaborar para salir de este momento complejo", aseveró.

>> Leer más: La victoria sanjuanina acercó a Newell's peligrosamente a la zona de descenso y se define el nuevo DT

Entre estas dos cuestiones, D'Amico le sugirió al presidente que llamara a los referentes de todos los sectores políticos rojinegros para la reunión de este lunes. A continuación, señaló: "De los tres que citó ayer, el candidato era yo porque el de Autoconvocados todavía no quedó firme y el de Unen no vino a la reunión, mandó a sus compañeros". De esta manera planteó las diferencias con Julián González e Ignacio Boero, respectivamente.

"Newell’s no es Astore. Está más que claro. Si hay alguien opositor a Astore, soy yo", sentenció el ex vice presidente. Al mismo tiempo destacó que en la Lepra hay "muchísimas agrupaciones, muchísima gente importante y potable que puede aportar ideas".

Cristian D'Amico criticó a Boero y Astore

El referente del Movimiento Rojinegro Querido cuestionó indirectamente la ausencia de Boero en el encuentro con Astore y González porque era una "reunión fundamental". Al respecto, acotó: "Cualquier persona que quiera ser candidato o presidente de nuestra institución tiene que estar full time para el club".

"Claramente se ve que hay otras prioridades, lamentablemente, porque entonces no sabe a dónde se está metiendo", concluyó D'Amico. Asimismo, remarcó que su agrupación "está siempre abierta a la gente que quiera hacerle bien a Newell's".

>> Leer más: Newell's perdió hace rato el rumbo y hasta el capitán lo dejó a la deriva en la derrota con Argentinos

Por otra parte, el ex vice presidente trazó un balance netamente negativo de la gestión del actual titular de la Lepra porque "hizo todo mal" cuando asumió y perdió el lugar que Newell's había recuperado en el comité ejecutivo de AFA. En cuanto a la conducta de Astore, opinó: "Mintió, no cumplió, no se alineó con la casa madre del fútbol argentino y pasó lo que todos sabemos".

Finalmente, el candidato rojinegro consideró que la Lepra está en condiciones de mejorar futbolísticamente en el corto plazo. "Yo miro para adelante, soy positivo. No es un dato menor que el árbitro no tuvo fallas en los últimos partidos. Vamos a trabajar para que todo se defina dentro de la cancha, sin errores", anticipó.

