El perottismo mete presión al PJ para apurar la estrategia hacia 2027

El espacio que conduce el exgobernador de Santa Fe instó a la conducción partidaria a no dilatar las decisiones de cara a las próximas elecciones provinciales y nacionales

El perottismo le envió un nuevo mensaje a la conducción del PJ de Santa Fe.

El perottismo renovó este viernes su reclamo para que las autoridades del peronismo santafesino aceleren una convocatoria institucional con el objetivo de diseñar la estrategia electoral del partido de cara a los comicios provinciales y nacionales de 2027 .

"Es el momento para que el PJ realice una convocatoria institucional. Tenemos aprobada la nueva ley electoral y un cronograma anunciado por el gobierno santafesino, dicho sea de paso, de modo unilateral y sin ningún tipo de diálogo con los partidos ”, aseveró a La Capital el exministro de Trabajo provincial y secretario de organización del justicialismo, Juan Manuel Pusineri .

El dirigente recordó que “también hay pedidos de intendentes y agrupaciones del peronismo que quieren participar en las conversaciones de la mesa de acción política” del PJ.

Por ese motivo, Pusineri enfatizó: “No veo que se puedan dilatar las instancias a partir de las cuales llegan las definiciones frente al proceso electoral” .

Expectativa en el PJ

El Partido Justicialista de Santa Fe podría convocar en breve a su mesa ejecutiva como previa a la etapa de resoluciones electorales. En principio, el encuentro permitiría —entre otros temas— sumar formalmente a la mesa de acción política a Rais, el espacio interno que comanda el intendente de Funes, Roly Santacroce, quien viene de lanzarse como potencial aspirante a la Gobernación.

El exgobernador Omar Perotti, en tanto, sigue mensurando si se anota en la carrera hacia la Casa Gris o encabeza una lista de aspirantes a la Cámara de Diputados de Santa Fe. Además, sobrevuela una candidatura a senador nacional por parte del rafaelino.

Paralelamente, también madura un encuentro con todas las tribus del PJ para resolver si irá por la Gobernación de la mano de un candidato de unidad o si habilitará unas Paso con pocos protagonistas.

Con voluntad de disputar la Casa Gris ya picó en punta el massista Diego Giuliano. La danza de nombres se complementa con Germán Martínez (La Corriente +), Marcelo Lewandowski (Avancemos), Pablo Corsalini (Vamos) y María de los Ángeles Sacnun (Modelo Santafesino).

A su vez, la eventual postulación a gobernador de Federico Pucciariello —exrugbier internacional y fundador y CEO de Essential Energy Holding—, impulsada por un sector que conduce el peronismo provincial, no logra salir de la zona de promesas.

También es seguido con atención el presidente de la Corte Suprema de la provincia, Rafael Gutiérrez, quien esta semana confirmó su retiro del Poder Judicial en diciembre próximo y no descarta postularse a la Cámara baja santafesina.

Asimismo, la dirigencia del peronismo provincial también analizará el escenario nacional frente a una probable no realización de las Paso, como impulsa el gobierno de Javier Milei.