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Otro lesionado en Newell's: Kudelka tiene un problema extra para armar la zaga

A la baja de Bruno Cabrera ahora se agrega Franco Escobar, también con una dolencia muscular. El DT de Newell's analiza las alternativas para Unión

29 de octubre 2026 · 20:38hs
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Franco Escobar presenta una dolencia muscular y no jugará en Newells ante Unión. 

Marcelo Rubén Bustamante / La Capital

Franco Escobar presenta una dolencia muscular y no jugará en Newell's ante Unión. 

Frank Kudelka tendrá un desafío extra para plantear el once titular de Newell's para el partido clave de este domingo ante Unión en el Coloso, ya que a la lesión muscular de Bruno Cabrera se sumó la baja de Franco Escobar, también por una dolencia física. Además tampoco estaría disponible Lautaro Giannetti, que se recupera de un desgarro. Todo un tema con las zagueros en el Parque.

A partir de la llegada de Lucas Carrizo desde Huracán, el defensor zurdo se consolidó como uno de los referentes y pilares del juego del conjunto rojinegro y ahora tendrá nuevo compañero en la cueva por el escenario de lesiones.

Así, Nicolás Goitea y Oscar Salomón son los jugadores que tienen chances de meterse en el equipo para enfrentar al Tatengue.

Leer más: Newell's: Kudelka buscará la clasificación con una zaga inédita ante Unión

Escobar no estará

Es que además ahora ya no corre la opción que manejaba el cuerpo técnico de poner a Franco Escobar como primer marcador derecho.

Escobar tiene una dolencia muscular y se realizará estudios para determinar el grado de la lesión, pero está descartado como mínimo para Unión.

El sábado pasado ante San Lorenzo, Jerónimo Russo ocupó la banda izquierda y Escobar no ingresó, pero tanto Salomón como Goitea también permanecieron en el banco de suplentes sin sumar minutos de juego.

Por el momento, Kudelka no confirmó quién será el elegido para acompañar al ex-Huracán en el fondo, una decisión que será importante de cara a un partido clave en el que la Lepra podría terminar de sellar su clasificación a los playoffs del torneo Clausura.

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La falta de actividad de los reemplazos en Newell's

Entonces los defensores que corren como opción son diestros, aunque Goitea tuvo más minutos como central zurdo, y podrían jugar con el perfil a su favor, sin desplazar a Carrizo. Por el lado del santiagueño, su último partido como titular fue el 8 de agosto de este año en el empate 2 a 2 ante Boca en el parque Independencia, por la tercera fecha de este campeonato, pero luego sufrió una hernia inguinal que lo llevó a una cirugía y lo dejó un mes afuera.

En tanto, el último partido de Salomón como titular fue el 12 de abril frente a San Lorenzo, en el empate 0 a 0 por el torneo Apertura en el Coloso, pero las lesiones lo dejaron por varias semanas afuera. En este Clausura sumó apenas un puñado de minutos ante Estudiantes y Platense, en ambas oportunidades ingresando desde el banco de suplentes.

Tal vez Giannetti acelere la puesta a punto y pueda estar al menos entre los relevos para recibir el domingo al Tatengue en el Coloso, en un partido que puede marcar la clasificación a los playoffs una fecha antes del cierre de la fase regular.

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