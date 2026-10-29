Causa Andis: versiones cruzadas por el peritaje a los audios de Spagnuolo

En la Casa Rosada difundieron que Gendarmería concluyó que los archivos no son auténticos, pero fuentes de la investigación lo desmienten

Un supuesto informe de Gendarmería Nacional sobre una pericia de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo , en el marco de la causa Andis , generó este jueves versiones cruzadas entre el gobierno y la Justicia .

La Casa Rosada difundió un comunicado en el que se aseguró que la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de Gendarmería no pudo determinar que los audios sean auténticos .

De acuerdo a ese texto, el estudio técnico concluyó que se hallaron rasgos compatibles con una regrabación, cortes, discontinuidades e inconsistencias acústicas incompatibles con un registro continuo . Y señaló que no pudieron descartar que hayan sido manipulados ni el uso de inteligencia artificial (IA) para alterar las voces .

Además, apuntaron que las grabaciones presentaban restricciones técnicas para arribar a una conclusión definitiva sobre su origen, dado que la cadena de custodia del material se interrumpió antes de realizar la pericia .

La posición de la Justicia

Sin embargo, fuentes judiciales consignaron que aún no se presentó ningún informe firmado sobre el análisis de los audios.

La investigación sobre presuntas coimas en la disuelta Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) se inició tras la difusión de unos audios adjudicados a su entonces director, Spagnuolo, en los que se mencionaba un presunto esquema de corrupción con coimas de laboratorios y droguerías que involucraría a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

En ellos, se escucha una voz que sería la de Spagnuolo, que mencionaba a una Karina que recibía un 3% de los retornos ilegales. En otro pasaje, dice que habló con el presidente Javier Milei sobre la situación: “Vos sabés que están chocheando. Sabés que tu hermana está choreando. No te podés hacer el boludo conmigo”.

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De acuerdo al informe de Gendarmería que se reveló, no se pudieron asignar técnicamente las voces de las grabaciones a las personas imputadas.

Sin embargo, en los Tribunales Federales de Comodoro Py afirmaron que "no tienen importancia". Y advierten que el fiscal Franco Picardi posee otros elementos de prueba sobre los que apoya la investigación.