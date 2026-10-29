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Tras su destitución, ordenaron la detención domiciliaria del exjuez federal Salmain

La medida fue dispuesta luego de que el Consejo de la Magistratura lo removiera por mal desempeño de sus funciones

29 de octubre 2026 · 10:48hs
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El exjuez federal de Rosario Gastón Salmain quedó en prisión domiciliaria.

Foto: Archivo / Senado de la Nación

El exjuez federal de Rosario Gastón Salmain quedó en prisión domiciliaria.

El Consejo de la Magistratura de la Nación destituyó este jueves a Gastón Salmain de su cargo de juez federal de Rosario por mal desempeño de sus funciones. Y deberá cumplir prisión preventiva, bajo la modalidad de arresto domiciliario y con monitoreo electrónico.

A solicitud de la Unidad Fiscal de Rosario, el juez federal Nº 4, Carlos Vera Barros, ordenó hacer efectiva la medida, que estaba pendiente debido a la inmunidad de arresto que protegía a Salmain mientras permaneciera en funciones.

La resolución inicial se conoció tras un jury que se realizó en contra de Salmain, donde se comprobó que ocultó que había sido echado del Poder Judicial en 2002 por un episodio de sobornos.

También era acusado por haber cobrado coimas a cambio de favorecer a un empresario mediante una resolución judicial, pero el jurado consideró que eso tramita en sede penal.

“La veracidad de lo que un juez declara bajo juramento sobre su propia trayectoria es condición de la confianza pública en la que descansa su permanencia en el cargo. Quien la quebranta al postularse y la mantiene quebrantada, ya investido de la magistratura, no conserva las condiciones que la Constitución exige para ejercerla”, expresó el fallo.

Salmain había sido suspendido de su cargo como empleado en el Juzgado Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social N° 8 en 2001 y se le inició un sumario administrativo. El 1° de febrero de 2002 renunció y luego la Corte Suprema le impuso sanción de cesantía, “que recurrió sin éxito”.

Pese a eso, según quedó probado, entre 2016 y 2024 se inscribió en 33 concursos para la designación de jueces ante el Consejo de la Magistratura “mediante presentaciones con carácter de declaración jurada”, y “en ninguna de ellas declaró aquel empleo, su terminación ni la sanción”. Una de esas postulaciones es la que lo designó como magistrado federal de Rosario.

Qué implica la destitución del juez

El Tribunal de Enjuiciamiento estuvo integrado por los siguientes consejeros acusadores: el senador nacional Luis Juez, el magistrado Diego Barroetaveña y la abogada Jimena de la Torre.

A Salmain se lo acusó de haber pactado el cobro de un soborno de 200.000 dólares a cambio de manipular un expediente judicial. Es la célebre causa Attila, uno de los múltiples casos en su contra que tramitan en los Tribunales Federales de Rosario y que implica a Carlos Vaudagna, extitular de la Afip en Santa Fe.

La remoción de Salmain implicó la pérdida de inmunidad y la posibilidad de concretar el pedido de prisión preventiva domiciliaria.

De la Torre, integrante del Tribunal de Enjuiciamiento, declaró en su cuenta en X: "Salmain ya había sido echado del Poder Judicial por intentar arreglar el sorteo de causas".

"Muchos años después, ocultó ese antecedente al concursar y el kirchnerismo lo designó magistrado Federal. Hoy se hizo justicia para la Justicia. Ya no es juez quien nunca debió serlo", afirmó.

A su turno, la diputada provincial Lionella Cattalini (Unidos), quien expuso las irregularidades del Salmain, aseveró: "Se terminó la impunidad".

"Salmain ya no puede escudarse en sus fueros y ahora deberá responder ante la Justicia Penal y afrontar el proceso como cualquier ciudadano. Ser magistrado no te da coronita ni te permite hacer lo que se te canta sin pagar las consecuencias", enfatizó.

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