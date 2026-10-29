La Capital | La Ciudad | tecnoteca

Jóvenes diseñan e imprimen 300 medallas en 3D para el fútbol femenino

Estudiantes del trayecto de Diseño e Impresión 3D de Tecnoteca desarrollaron propuestas de premios para el 5º Encuentro Territorial de Fútbol Femenino del Distrito Noroeste

29 de octubre 2026 · 20:41hs
Google Seguir a La Capital en Google
Tecnoteca

Tecnoteca, espacio de formación en tecnología de la Municipalidad de Rosario, y el programa territorial Nosotras a la Cancha (Nalc) impulsaron una experiencia de trabajo conjunto.

Tecnoteca, espacio de formación en tecnología de la Municipalidad de Rosario, y el programa territorial Nosotras a la Cancha (Nalc) impulsaron una experiencia de trabajo conjunto que convirtió una necesidad del territorio en un desafío de aprendizaje para jóvenes que se forman en diseño e impresión 3D.

La iniciativa surgió a partir de una consulta de Nalc para la realización de las medallas que se entregarán durante el 5 º Encuentro Territorial de Fútbol Femenino del Distrito Noroeste. El programa, que nació en 2021, articula con clubes deportivos del distrito para promover el fútbol femenino y la participación de mujeres y diversidades en el deporte.

Se generó una vinculación con este programa porque se acercaron con una consulta respecto de un servicio de impresión 3D que Tecnoteca no brinda, pero a través de esta articulación pudimos convertir esta demanda en un proyecto intermedio para los jóvenes que están aprendiendo diseño e impresión 3D”, explicó Victoria Illia, subdirectora de la Tecnoteca.

Por su parte, Sabrina Martínez, directora del Distrito Noroeste, destacó la importancia del trabajo en red: “Éste va a ser el 5º evento que vamos a llevar adelante. La propuesta de vincularnos con Tecnoteca surge porque conocíamos los proyectos y nos parecía que podían acompañarnos desde la impresión 3D a generar este evento que tanto nos importa para trabajar el fútbol femenino en el territorio”.

Aprender haciendo: del diseño digital a la impresión 3D

Como parte del proyecto, los equipos de estudiantes desarrollaron distintas propuestas de medallas y presentaron sus maquetas digitales ante las referentes de Nosotras a la Cancha durante una jornada realizada en Tecnoteca. La instancia permitió compartir las ideas, explicar el proceso de diseño y avanzar en la definición de las piezas que se producirán para el encuentro deportivo.

Ivo, docente a cargo del trayecto formativo, valoró el crecimiento de los jóvenes durante la experiencia: “Es muy lindo ver cómo los chicos presentan las medallas, cuentan todo el proyecto y el trayecto de hacerlas, y ver cómo agarran autonomía imprimiendo”.

Para Tosty, Rocío y Lara, participantes del trayecto, trabajar con un proyecto concreto también implicó enfrentarse a nuevos desafíos y resolverlos en equipo.

“Trabajar con un proyecto así nos gustó. Fue medio adrenalínico empezar a diseñar con tan poco tiempo, pero la experiencia suma mucho. Te obliga a pasar por estas situaciones que pasan y de alguna forma las tenemos que solucionar, y se puede”, contaron.

Actualmente, las 300 medallas se encuentran en etapa de producción en las impresoras de Tecnoteca y serán entregadas a las jugadoras durante la jornada de cierre del encuentro.

Noticias relacionadas
El Concejo Municipal de Rosario votó la legalización de Uber, DiDi y el resto de las apps de transporte.

Se podrá viajar atrás: el Concejo aprobó la legalización de Uber y DiDi para el transporte

Terminal Puerto Rosario (TPR) participó en la primera Ronda de Negocios Rigi.

TPR participó en la Ronda de Negocios Rigi y presentó su oferta logística para la minería

noche de museos abiertos en rosario: 60 espacios gratis para descubrir otra cara de la ciudad

Noche de Museos Abiertos en Rosario: 60 espacios gratis para descubrir otra cara de la ciudad

Reconocimiento a  Roberto Falistocco en la UCA. 

La Facultad de Derecho de la UCA Rosario reconoció la trayectoria de Roberto Falistocco

Las más leídas

Sarmiento vs. Rosario Central por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Sarmiento vs. Rosario Central por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Newells: Kudelka buscará la clasificación con una zaga inédita ante Unión

Newell's: Kudelka buscará la clasificación con una zaga inédita ante Unión

Nelson Graells: el zar de la indumentaria deportiva mira a Fisherton y Funes para expandirse

Nelson Graells: el zar de la indumentaria deportiva mira a Fisherton y Funes para expandirse

Rescataron a un perro que quedó atrapado en una llanta de aleación

Rescataron a un perro que quedó atrapado en una llanta de aleación

Lo último

El tiempo en Rosario: rige un alerta amarilla por tormentas para el viernes

El tiempo en Rosario: rige un alerta amarilla por tormentas para el viernes

Básquet a todo o nada: empiezan las definiciones de la Liga Rosarina

Básquet a todo o nada: empiezan las definiciones de la Liga Rosarina

Rosario conmemora el Día de las Iglesias Evangélicas con música en vivo y un coro de más de 120 voces

Rosario conmemora el Día de las Iglesias Evangélicas con música en vivo y un coro de más de 120 voces

Se podrá viajar atrás: el Concejo aprobó la legalización de Uber y DiDi para el transporte

Con una holgada mayoría de 18 votos afirmativos, el Concejo le abrió las puertas a las aplicaciones con una serie de requisitos

Se podrá viajar atrás: el Concejo aprobó la legalización de Uber y DiDi para el transporte

Por Lucas Ameriso
Sin acuerdo: la interna en Unidos frenó otra vez la reforma en seguridad

Por Mariano D'Arrigo
Política

Sin acuerdo: la interna en Unidos frenó otra vez la reforma en seguridad

Rosario conmemora el Día de las Iglesias Evangélicas con música en vivo y un coro de más de 120 voces
La ciudad

Rosario conmemora el Día de las Iglesias Evangélicas con música en vivo y un coro de más de 120 voces

Hallaron muerta a una mujer en Recreo: investigan un femicidio y hay tres detenidos
Policiales

Hallaron muerta a una mujer en Recreo: investigan un femicidio y hay tres detenidos

Bienes de Pillín Bracamonte: los herederos del barra asesinado apelaron el decomiso
Policiales

Bienes de Pillín Bracamonte: los herederos del barra asesinado apelaron el decomiso

Jóvenes diseñan e imprimen 300 medallas en 3D para el fútbol femenino
La ciudad

Jóvenes diseñan e imprimen 300 medallas en 3D para el fútbol femenino

Las más leídas
Sarmiento vs. Rosario Central por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Sarmiento vs. Rosario Central por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Newells: Kudelka buscará la clasificación con una zaga inédita ante Unión

Newell's: Kudelka buscará la clasificación con una zaga inédita ante Unión

Nelson Graells: el zar de la indumentaria deportiva mira a Fisherton y Funes para expandirse

Nelson Graells: el zar de la indumentaria deportiva mira a Fisherton y Funes para expandirse

Rescataron a un perro que quedó atrapado en una llanta de aleación

Rescataron a un perro que quedó atrapado en una llanta de aleación

Gremios docentes de Rosario se suman a un paro nacional este jueves por un femicidio

Gremios docentes de Rosario se suman a un paro nacional este jueves por un femicidio

Ovación
Otro lesionado en Newells: Kudelka tiene un problema extra para armar la zaga
Ovación

Otro lesionado en Newell's: Kudelka tiene un problema extra para armar la zaga

Otro lesionado en Newells: Kudelka tiene un problema extra para armar la zaga

Otro lesionado en Newell's: Kudelka tiene un problema extra para armar la zaga

Los concentrados en Central: el regreso de un jugador de experiencia y dos juveniles

Los concentrados en Central: el regreso de un jugador de experiencia y dos juveniles

VAR semiautomático en Argentina: preparan su estreno en la final del Clausura

VAR semiautomático en Argentina: preparan su estreno en la final del Clausura

Policiales
Bienes de Pillín Bracamonte: los herederos del barra asesinado apelaron el decomiso
Policiales

Bienes de Pillín Bracamonte: los herederos del barra asesinado apelaron el decomiso

Robo de celulares en Rosario: nueve detenidos y una trama de arrebatos, reventa y denuncias falsas

Robo de celulares en Rosario: nueve detenidos y una trama de arrebatos, reventa y denuncias falsas

Le robaron la bicicleta y terminó internado por una puñalada en el abdomen

Le robaron la bicicleta y terminó internado por una puñalada en el abdomen

Robo relámpago en una panadería ubicada a metros del Paseo del Siglo

Robo relámpago en una panadería ubicada a metros del Paseo del Siglo

La Ciudad
El tiempo en Rosario: rige un alerta amarilla por tormentas para el viernes
La Ciudad

El tiempo en Rosario: rige un alerta amarilla por tormentas para el viernes

Rosario conmemora el Día de las Iglesias Evangélicas con música en vivo y un coro de más de 120 voces

Rosario conmemora el Día de las Iglesias Evangélicas con música en vivo y un coro de más de 120 voces

Se podrá viajar atrás: el Concejo aprobó la legalización de Uber y DiDi para el transporte

Se podrá viajar atrás: el Concejo aprobó la legalización de Uber y DiDi para el transporte

Jóvenes diseñan e imprimen 300 medallas en 3D para el fútbol femenino

Jóvenes diseñan e imprimen 300 medallas en 3D para el fútbol femenino

Mascotismo y tráfico de fauna: la visita de Capi a MundoAparte busca mostrar la realidad de los carpinchos
La Ciudad

Mascotismo y tráfico de fauna: la visita de Capi a MundoAparte busca mostrar la realidad de los carpinchos

Gremios docentes de Rosario se suman a un paro nacional este jueves por un femicidio
La Ciudad

Gremios docentes de Rosario se suman a un paro nacional este jueves por un femicidio

Quiénes son y qué hacen los Jóvenes Destacados de Santa Fe 2026
La Región

Quiénes son y qué hacen los Jóvenes Destacados de Santa Fe 2026

Procesaron a la partera Dolly por la primera denuncia sobre un bebé apropiado
La Ciudad

Procesaron a la partera Dolly por la primera denuncia sobre un bebé apropiado

Le robaron la bicicleta y terminó internado por una puñalada en el abdomen
Policiales

Le robaron la bicicleta y terminó internado por una puñalada en el abdomen

Pullaro aceptó las renuncias de Gutiérrez y Falistocco a la Corte Suprema

Por Javier Felcaro
Política

Pullaro aceptó las renuncias de Gutiérrez y Falistocco a la Corte Suprema

Robo relámpago en una panadería ubicada a metros del Paseo del Siglo
Policiales

Robo relámpago en una panadería ubicada a metros del Paseo del Siglo

Respeto en Pujato por la muerte de la mamá de Scaloni y un minuto de silencio en las canchas

Por Luis Castro
Ovación

Respeto en Pujato por la muerte de la mamá de Scaloni y un minuto de silencio en las canchas

Demoran a taxista ebrio porque intentó coimear a la policía en el control
La Ciudad

Demoran a taxista ebrio porque intentó coimear a la policía en el control

Duras negociaciones en el Concejo para legalizar hoy Uber y DiDi
La Ciudad

Duras negociaciones en el Concejo para legalizar hoy Uber y DiDi

El proyecto de seguridad enfrenta a la UCR y al PS y Pullaro reclama la ley

Por Mariano D'Arrigo
Politica

El proyecto de seguridad enfrenta a la UCR y al PS y Pullaro reclama la ley

Exigen al gobierno que explique su complicidad con la fuga de Bolsonaro
Política

Exigen al gobierno que explique su "complicidad" con la fuga de Bolsonaro

Kicillof busca hacer pie en Santa Fe y se reunió con intendentes del PJ 
Política

Kicillof busca hacer pie en Santa Fe y se reunió con intendentes del PJ 

Estrenos de cine en Rosario: romance británico, una versión oscura de Pinocho y zombies
Zoom

Estrenos de cine en Rosario: romance británico, una versión oscura de Pinocho y zombies

El río crece frente a Rosario: prevén que suba medio metro en dos semanas
La Ciudad

El río crece frente a Rosario: prevén que suba medio metro en dos semanas

Cuatro femicidios en 17 días, dos víctimas rosarinas y un paro nacional de trabajadoras sexuales sin precedentes
Información General

Cuatro femicidios en 17 días, dos víctimas rosarinas y un paro nacional de trabajadoras sexuales sin precedentes

El gobierno nacional envió pliegos de cinco jueces federales para Santa Fe: ¿quiénes son?
Política

El gobierno nacional envió pliegos de cinco jueces federales para Santa Fe: ¿quiénes son?