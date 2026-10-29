Jóvenes diseñan e imprimen 300 medallas en 3D para el fútbol femenino

Estudiantes del trayecto de Diseño e Impresión 3D de Tecnoteca desarrollaron propuestas de premios para el 5º Encuentro Territorial de Fútbol Femenino del Distrito Noroeste

Tecnoteca, espacio de formación en tecnología de la Municipalidad de Rosario, y el programa territorial Nosotras a la Cancha (Nalc) impulsaron una experiencia de trabajo conjunto.

Tecnoteca, espacio de formación en tecnología de la Municipalidad de Rosario , y el programa territorial Nosotras a la Cancha (Nalc) impulsaron una experiencia de trabajo conjunto que convirtió una necesidad del territorio en un desafío de aprendizaje para jóvenes que se forman en diseño e impresión 3D.

La iniciativa surgió a partir de una consulta de Nalc para la realización de las medallas que se entregarán durante el 5 º Encuentro Territorial de Fútbol Femenino del Distrito Noroeste. El programa, que nació en 2021, articula con clubes deportivos del distrito para promover el fútbol femenino y la participación de mujeres y diversidades en el deporte.

“ Se generó una vinculación con este programa porque se acercaron con una consulta respecto de un servicio de impresión 3D que Tecnoteca no brinda , pero a través de esta articulación pudimos convertir esta demanda en un proyecto intermedio para los jóvenes que están aprendiendo diseño e impresión 3D”, explicó Victoria Illia, subdirectora de la Tecnoteca.

Por su parte, Sabrina Martínez, directora del Distrito Noroeste, destacó la importancia del trabajo en red: “Éste va a ser el 5º evento que vamos a llevar adelante. La propuesta de vincularnos con Tecnoteca surge porque conocíamos los proyectos y nos parecía que podían acompañarnos desde la impresión 3D a generar este evento que tanto nos importa para trabajar el fútbol femenino en el territorio”.

Aprender haciendo: del diseño digital a la impresión 3D

Como parte del proyecto, los equipos de estudiantes desarrollaron distintas propuestas de medallas y presentaron sus maquetas digitales ante las referentes de Nosotras a la Cancha durante una jornada realizada en Tecnoteca. La instancia permitió compartir las ideas, explicar el proceso de diseño y avanzar en la definición de las piezas que se producirán para el encuentro deportivo.

Ivo, docente a cargo del trayecto formativo, valoró el crecimiento de los jóvenes durante la experiencia: “Es muy lindo ver cómo los chicos presentan las medallas, cuentan todo el proyecto y el trayecto de hacerlas, y ver cómo agarran autonomía imprimiendo”.

Para Tosty, Rocío y Lara, participantes del trayecto, trabajar con un proyecto concreto también implicó enfrentarse a nuevos desafíos y resolverlos en equipo.

“Trabajar con un proyecto así nos gustó. Fue medio adrenalínico empezar a diseñar con tan poco tiempo, pero la experiencia suma mucho. Te obliga a pasar por estas situaciones que pasan y de alguna forma las tenemos que solucionar, y se puede”, contaron.

Actualmente, las 300 medallas se encuentran en etapa de producción en las impresoras de Tecnoteca y serán entregadas a las jugadoras durante la jornada de cierre del encuentro.