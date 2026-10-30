Las dos estatuas que coronan un rascacielos rosarino y esconden una historia ligada al campo

En pleno centro de Rosario, las famosas "Mellizas" del Palacio Minetti simbolizan el éxito de una familia que comenzó cultivando trigo y llegó a fundar una de las empresas harineras más importantes de la región

Las esculturas de bronce del Palacio Minetti sostienen un marlo de maíz y un manojo de trigo, en homenaje a la actividad agrícola.

Según el escritor Roberto Arlt, para conocer una ciudad “hay que aprender a mirar hacia arriba, porque es en los balcones y en las cúpulas donde las ciudades guardan sus secretos más antiguos”. Rosario es una de esas ciudades. En pleno centro, sobre la peatonal Córdoba al 1400, se levanta el Palacio Minetti, un edificio de estilo art déco que tiene en lo más alto de su cúpula dos esculturas de bronce de ocho metros que miran la ciudad desde hace más de noventa años.

Son las famosas “Mellizas”. A menudo se las confunde con dos figuras que sostienen antorchas, pero en realidad sostienen un marlo de choclo y un manojo de trigo. La obra refleja el auge agroexportador y el éxito de la familia Minetti , que comenzó cultivando trigo y llegó a fundar una de las empresas harineras más importantes de la región.

El proyecto original contemplaba colocar un reloj en la cima, pero se descartó para evitar que el palacio transmitiera un aire gubernamental. En su lugar, Manuel Ocampo, responsable del diseño artístico, remató el edificio con las dos estatuas de bronce.

Ernesto Yaquinto, en su libro “Rosario: comienzos de una nueva arquitectura”, explica que representan “el mito de la cornucopia y las mieses”, símbolos de la mitología grecorromana que aluden a la prosperidad, la agricultura y la generosidad de la tierra. Además, cumplían una función publicitaria: su silueta reproducía la marca Letizia de Molinos Minetti.

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Los Minetti: de los campos santafesinos a la industria molinera

La familia Minetti llegó desde Barge, un pueblo de la región de Cuneo (Piamonte, Italia), y se estableció en San Carlos Norte, uno de los primeros asentamientos agrícolas de Santa Fe. La historiadora Ángela González Aguirre describe a San Carlos como una comunidad de inmigrantes piamonteses unidos a través de una red étnica capaz de brindar asesoramiento técnico, posibilidades de acopio y comercialización de cultivos.

El grupo familiar dedicó sus primeros veinticinco años en el país al cultivo del trigo. Pero en 1893, los hermanos Juan, Domingo, José y Bartolomé Minetti instalaron en la localidad de Santa Clara de Saguier su primer molino harinero. La estrategia, explica González Aguirre, “buscaba sortear las oscilaciones de los precios del mercado controlando el cultivo de cereal hasta la industrialización y posterior comercialización de la harina”.

La decisión no fue casual. Para principios de siglo, Santa Fe concentraba la mitad de toda la superficie destinada al trigo del país. Uno de cada dos kilos de trigo crecía en suelo santafesino. El primer censo provincial, realizado en 1887, ya había registrado 70 molinos harineros. Junto a la firma Minetti, estaban Molinos Fénix de Casilda, Molinos Victoria de María Juana, entre otros.

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La expansión agrícola también estuvo acompañada por el ferrocarril, que conectó las colonias productivas con Rosario y su puerto, facilitando la salida de los cereales hacia los mercados de exportación.

Iniciado el siglo XIX, la empresa familiar extendió la actividad molinera a Córdoba, adquiriendo tierras en Luque y Calchín para destinarlas al cultivo de trigo y abastecer directamente sus molinos. Y años más tarde, constituyó en Rosario la firma Minetti y Cía., desde donde administró la comercialización y exportación de harinas y derivados a través del puerto de la ciudad.

Un palacio para mostrar el éxito de la familia y el negocio agrícola

En la década de 1920, Rosario superaba los 400 mil habitantes. Impulsada por la actividad del puerto y el comercio de granos, la ciudad se afianzó como un enclave económico estratégico del litoral. Su fisonomía urbana combinaba un centro financiero y comercial moderno, conectado a través del tren con una periferia de barrios industriales y obreros al norte, la zona nocturna de Pichincha y áreas de veraneo como El Saladillo al sur.

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En ese contexto, Minetti y Cía. decidió erigir su propia sede en pleno centro. La elección del lugar respondió a su cercanía con la Bolsa de Comercio y también a una razón simbólica: “Fue el acceso por donde ingresaron en nuestra ciudad los antecesores de la firma Minetti, por lo cual el nuevo edificio tendría motivos conmemorativos de tipo familiar”, según se lee en la documentación de la empresa constructora Candia, conservada en el Museo Municipal.

La construcción comenzó en 1929 y terminó dos años después. El proyecto estuvo a cargo de los arquitectos José Gerbino, Luis Schwarz y Juan Bautista Durand, mientras que la obra fue ejecutada por la empresa Candia y Delannoy.

Para su edificación se importó granito rojo de Suecia para la fachada sobre calle Córdoba, y mármoles italianos y franceses para el hall y las escaleras. Los bronces, figuras metálicas e iluminación también llegaron desde Europa.

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El Palacio Minetti abrió sus puertas en noviembre de 1931. Durante la inauguración, Domingo Minetti lo definió como “un testimonio para Rosario de nuestra intención, del paso por esta capital del trabajo. Incluimos este, su primer rascacielos, sin jactancia de capacidad, ni vanidad alguna. Obra es de artistas que sienten profundamente cuánto han logrado”.

Con nueve pisos, el edificio se destaca por su fachada art déco en mármol rosado, la puerta de bronce con el nombre de la familia y una ornamentación cargada de referencias a la actividad productiva. En sus columnas interiores aparecen decoraciones que representan la producción agrícola y su cúspide de forma piramidal se asemeja a los antiguos altares de la abundancia.

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Más de nueve décadas después y en una ciudad cuyo crecimiento está estrechamente ligado al comercio agropecuario, el Palacio Minetti funciona como una declaración de identidad. Y permite conocer la historia de cómo una familia que comenzó cultivando trigo encontró en ese crecimiento la oportunidad de dejar su huella en pleno centro de la ciudad.