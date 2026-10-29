Hallaron muerta a una madre de nueve hijos en Recreo: investigan un femicidio y hay tres detenidos

María Celeste Santillán tenía 42 años y fue encontrada en un descampado. Su familia denuncia que tenía una soga al cuello y reclama justicia. La Fiscalía aguarda el informe final de la autopsia para determinar cómo murió.

La muerte de una mujer que se investiga bajo la hipótesis de femicidio sacude a la localidad de Recreo , a 17 kilómetros de la capital provincial, donde María Celeste Santillán fue hallada sin vida en un descampado cercano a un cañaveral. Tenía 42 años y era madre de 9 hijos, algunos de los cuales relataron a medios locales que tendría una marca de ahorcamiento en el cuello y detallaron que vivía en una situación vulnerable. Por el caso hay tres detenidos a la espera de medidas de investigación que aclaren si se trató de una muerte violenta .

El cuerpo fue hallado el martes en inmediaciones de un trigal y un cañaveral en Juan Bautista Alberdi al 1800, al este de la localidad de Recreo. Hasta el momento no se pudo establecer con claridad la causa del fallecimiento, por lo que se aguardan los resultados finales de la autopsia para perfilar la causa, que está a cargo de la fiscal de la Unidad de Violencias de Género, Familiar y Sexual del Ministerio Público de la Acusación Natalia Giordano, quien deberá en función de esas conclusiones y otros elementos definir la situación de los tres sospechosos.

De comprobarse ese encuadre, el caso se sumaría a la lista de femicidios registrados en el año en la provincia hasta el 30 de septiembre pasado, datos que recopila a nivel nacional la organización feminista Mumalá. Con 43 casos en ese período, Santa Fe se posicionó desde octubre como la provincia con la tasa de femicidios más alta del país —1,9 muertes cada 100 mil mujeres— superando a Santiago del Estero, hasta entonces al frente de ese indicador. En la distribución territorial, el departamento Rosario es el que registra la mayor cantidad de casos con 16 víctimas, seguido por Santa Fe con 8 y Villa Gobernador Gálvez con 3.

En ese contexto, el martes pasado una hija de Santillán tomó conocimiento a través de una vecina del hallazgo del y se trasladó en moto hasta el lugar junto a su hermana, ante la sospecha de que podía tratarse de su madre. Contó a medios locales que, al llegar, vecinos del sector le contaron que habían escuchado pedidos de auxilio durante la madrugada.

Pedido de auxilio

“La gente que me avisó me dijo que a las 4 de la mañana se escuchaban sus gritos pidiendo ayuda”, expresó Verónica Álvarez, e indicó que el cuerpo fue hallado sin ropa y solo se encontraba en el lugar el documento de identidad de su mamá. “Yo quiero que se haga justicia porque yo sé que a mi mamá la mataron”, expresó.

>>Leer más: La víctima de un femicidio en barrio Tablada le había pedido plata prestada a un preso

El primer detenido en el marco de la investigación es un hombre cuyas iniciales son Walter S., quien halló el cuerpo. El segundo, Sebastián M., habría sido una de las últimas personas en ver con vida a la víctima junto a Jorge L., último apresado por la Policía de Investigaciones. La fiscal ordenó que permanecieran privados de la libertad, que fueran revisados en el área de Medicina Legal y puestos a resguardo bajo custodia. Tienen 36, 38 y 40 años. La pesquisa busca establecer qué relación tenía cada uno de ellos con la víctima.

La pesquisa incorporó además testimonios de los vecinos del barrio y de familiares de la mujer, así como imágenes de cámaras de vigilancia de la zona. Según publicó el diario Uno de Santa Fe, en las últimas horas se conoció el resultado preliminar de la autopsia. El estudio, cita el medio, no arrojó indicios de violencia sexual contra la mujer pero sí reveló el hallazgo de una cuerda envuelta y sujeta al cuello y consignó que el cuerpo se encontraba en estado de descomposición.

Una soga al cuello

Los hijos de la víctima, en ese marco, revelaron en una entrevista radial que su madre vivía en condiciones de vulnerabilidad y maltrato. Indicaron que, además de tener una marca en el cuello, el cuerpo estaba tapado con tierra y pasto. Su hija reveló que al llegar al descampado su mamá "estaba en el piso, en el medio del campo. Estaba completamente desnuda y tenía una soga al cuello".

La mujer era oriunda de la ciudad de Santa Fe pero desde hace unos meses se había radicado al este de Recreo junto con una pareja que había conocido recientemente. Sus allegados indicaron además que sufría malos tratos de personas de su entorno que se aprovechaban de ella cuando cobraba una pensión. "Eran cuatro, eran muy abusivos, la maltrataban para que les consiga el vicio de ellos. Desmintieron la posibilidad de un suicidio y reclamaron el esclarecimiento del caso: "En el lugar donde estaba era todo caña y pastos largos, no había algo de donde sujetarse. Le llevaron todo, lo único que le dejaron fue el DNI de ella".