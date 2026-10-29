Los concentrados en Central: el regreso de un jugador de experiencia y dos juveniles

El plantel canalla viajó a Junín a la espera del partido ante Sarmiento, con Werner ya recuperado. Aparecieron Santiago Segovia y Lucas Ramos

Axel Werner en el único partido que atajó en el Gigante en este torneo Clausura, frente a Argentinos Juniors.

La penúltima fecha de la temporada llega con las necesidades de siempre en Central y en lo que hace a la convocatoria de jugadores por parte del técnico Jorge Almirón viene con algunos cambios respecto a la del último partido, básicamente por un par de bajas obligas.

Son tres la modificaciones entre los concentrados, en la que hay bajas importantes, como por ejemplo la de Franco Ibarra , quien llegó a las cinco amarillas y debe cumplir una fecha de suspensión.

Otro de los ausentes es Giovanni Cantizano , quien se queda afuera por una lesión ligamentaria en la rodilla derecha. En este caso el técnico pierde una pieza de recambio habitual.

Mientras, se produjo el regreso de Axel Werner . El arquero se repuso de la lesión ligamentaria en la rodilla que sufrió en la Supercopa Internacional contra Estudiantes y después de cuatro partidos es tenido en cuenta nuevamente por el entrenador.

>>Leer más: Malas noticias en Central, que informó sobre una lesión de Giovanni Cantizano

Santiago Segovia es uno de los tres que se metió en la lista de concentrados. El martes fue titular en la derrota de Central en reserva.

Además de Werner, los que se metieron entre los concentrados son los juveniles el volante central Lucas Ramos y el volante ofensivo Santiago Segovia.

>>Leer más: Central: el quedar entre la espada y la pared no lo amedrentó y se está bancando jugar bajo presión

Los concentrados en Central

Con estas variaciones que se dieron entre los convocados por el técnico Almirón la lista de concentrados en Central quedó conformada de la siguiente manera: Jeremías Ledesma, Axel Werner, Emanuel Coronel, Elías Verón, Ignacio Ovando, Facundo Mallo, Juan Cruz Komar, Juan Giménez, Gastón Ávila, Sebastián Zaracho, Agustín Sández, Alexis Soto, Alan Rodríguez, Vicente Pizarro, Lucas Ramos, Julián Fernández, Franco Cervi, Santiago Segovia, Ángel Di María, Jaminton Campaz, Enzo Copetti, Tomás Badaloni y Marco Ruben.