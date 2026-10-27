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Gutiérrez y Falistocco renunciaron a la Corte Suprema de Justicia Santa Fe

La salida de ambos magistrados se efectivizará el 30 de noviembre próximo y, de ese modo, quedará completa la actualización del máximo tribunal impulsada por el gobernador Pullaro

Javier Felcaro

Por Javier Felcaro

27 de octubre 2026 · 15:30hs
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Rafael Gutiérrez

Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Rafael Gutiérrez, actual presidente de la Corte Suprema de Santa Fe.
Roberto Falistocco también presentó su dimisión como integrante del alto tribunal.

Foto: Virginia Benedetto / La Capital

Roberto Falistocco también presentó su dimisión como integrante del alto tribunal.

La Corte Suprema de Santa Fe está lista para completar su nueva composición, una instancia que redefinirá el rumbo de la Justicia provincial. Rafael Gutiérrez, actual presidente del máximo tribunal, y Roberto Falistocco formalizaron sus respectivas renuncias para el 30 de noviembre próximo.

En el lugar de Falistocco y Gutiérrez asumirán Jorgelina Genghini y Aldo Alurralde, respectivamente, en el marco de un proceso impulsado por el gobierno de Maximiliano Pullaro para contar con una Corte Suprema renovada hacia fines de 2026.

Falistocco había adelantado a La Capital la decisión de materializar su alejamiento sobre el cierre de noviembre, una vez concluido el proceso administrativo para su jubilación y resuelto el caudal de trabajo pendiente.

>>Leer más: Recta final para el recambio histórico en la Corte Suprema de Santa Fe

Antes del adiós, el ministro de la Corte Suprema pretendía dejar afianzada la reforma del fuero Laboral, entre otros objetivos. Al efectivizar su salida, Falistocco cumplirá tres décadas y media en el alto tribunal y siete mandatos como presidente.

Gutiérrez, quien ingresó a la Corte Suprema en junio de 2000, también había adelantado meses atrás que dejaría el Poder Judicial a fin de año.

Paralelamente, la confirmación de su salida potencia las expectativas sobre una posible postulación a la Cámara de Diputados de la provincia de cara a los comicios locales de 2027.

En 2018, el magistrado ya había admitido ofrecimientos para competir por la Gobernación en representación del peronismo santafesino.

La nueva Corte Suprema

A principios de septiembre pasado, la Corte Suprema tomó juramento a Diego Maciel en reemplazo del jubilado Eduardo Spuler, en cumplimiento de los acuerdos institucionales previstos en los artículos 89 y 121 de la Constitución provincial.

En febrero de 2025, la Asamblea Legislativa había aprobado con amplia mayoría los pliegos de Jorge Baclini, Margarita Zabalza y Rubén Weder.

Los tres ingresaron para reemplazar a Mario Netri —quien se retiró en diciembre de 2024— y a María Angélica Gastaldi —saliente en abril de 2025—, además de ocupar el sillón creado por la reforma judicial que amplió de seis a siete los miembros del alto tribunal.

La flamante Constitución de Santa Fe, por su parte, introdujo modificaciones estructurales en el funcionamiento del Poder Judicial y en el régimen de permanencia de sus magistrados (estableció un límite de 75 años como edad máxima obligatoria).

Con las últimas juras y las salidas de Gutiérrez y Falistocco, el gobierno provincial completa la reconfiguración de la Corte Suprema con más de la mitad de sus integrantes renovados.

Reacción en la Casa Gris

A su vez, en los pasillos de la Casa Gris reaccionaron con tranquilidad, ya que ambos magistrados habían adelantado públicamente su decisión de dejar el Poder Judicial. “Solo faltaba la formalización de las renuncias”, deslizaron a este diario.

Tras la aceptación de ambas dimisiones por parte del gobernador, el Ejecutivo enviará los nombres de Genghini y Alurralde al máximo tribunal, que desde el 1º de diciembre les deberá tomar juramento.

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