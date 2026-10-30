El parque Norte termina su primera etapa de renovación y se preparan para inaugurarla

La obra en el espacio verde de Illia y Rivadavia está concluida. El municipio ya proyecta un segundo tramo para transformar el antiguo espejo de agua en una fuente seca interactiva con juegos acuáticos

El parque Norte combina el uso cotidiano de los vecinos con la circulación de visitantes que se acercan especialmente los fines de semana, cuando funciona la feria.

El parque Norte , uno de los espacios verdes de referencia del distrito Centro, terminó la primera etapa de su renovación integral y se prepara para mostrar su nueva cara. La inauguración está prevista para el domingo 8 de noviembre , aunque dependerá de cómo acompañe el clima.

Ubicado entre avenida Arturo Illia y Rivadavia, en barrio Pichincha , el parque combina el uso cotidiano de los vecinos con la circulación de visitantes que se acercan especialmente los fines de semana, cuando funciona la feria. La intervención apunta a recuperar sectores deportivos, sumar propuestas recreativas y mejorar la accesibilidad y la iluminación de un predio que también integra el circuito del frente costero.

Los trabajos incluyeron la recuperación del playón polideportivo y mejoras en el patinódromo, dos sectores destinados a la actividad física. La renovación busca mejorar las condiciones para la práctica deportiva y recreativa , con instalaciones que utilizan personas de distintas edades.

También se incorporó una propuesta para las infancias, con un mangrullo integrador y pisos antigolpes, además de sectores diferenciados para juegos infantiles y de primera infancia. El equipamiento inclusivo apunta a ampliar las posibilidades de uso y facilitar que más chicos puedan compartir las actividades.

El parque suma, además, una nueva área deportiva con estaciones aeróbicas, pensada para quienes buscan entrenar al aire libre. La propuesta se integra a los espacios existentes y amplía las alternativas para quienes recorren el predio como parte de sus actividades cotidianas.

Otro eje de la intervención fue la circulación interna. Se ejecutaron nuevos senderos y rampas para facilitar los desplazamientos entre los distintos sectores, junto con la incorporación de bancos, mesas y bicicleteros.

La obra también contempló tareas de parquización y renovación de la iluminación LED, con el objetivo de mejorar las condiciones generales del espacio y favorecer su uso en distintos momentos del día.

>> Leer más: Rosario es la ciudad con más espacios verdes por habitante de Argentina

Segunda etapa

Mientras se prepara la inauguración de los trabajos, el municipio ya avanza en el proyecto para la segunda etapa de la renovación. La propuesta es reconvertir el antiguo espejo de agua en una fuente seca interactiva, con chorros de agua y juegos para chicos.

La iniciativa, que se encuentra en etapa de proyecto desde la Secretaría de Obras Públicas, contempla la reparación del perímetro, la nivelación del terreno y la colocación de pisos de adoquines antideslizantes. Sobre esa superficie se instalarían islas de chorros con efectos cambiantes y mangrullos acuáticos lúdicos, además de la infraestructura necesaria para su funcionamiento.

La nueva intervención busca sumar otra alternativa recreativa al parque, con una propuesta que permita jugar con el agua sin necesidad de mantener un espejo de agua tradicional. Por ahora, el municipio trabaja en el diseño de esta segunda etapa, que dará continuidad a la renovación iniciada en el predio.

>> Leer más: Qué es y cómo funciona 3-30-300, la fórmula de la felicidad

Obra de los vecinos

La renovación del parque Norte se enmarca en el Plan de Plazas de la Municipalidad, que contempla intervenciones en parques y espacios verdes de distintos barrios. En este caso, el proyecto fue elegido a través del Presupuesto Participativo, una herramienta que permite a los vecinos intervenir en las decisiones sobre mejoras para su entorno.

La iniciativa apunta a recuperar infraestructura, ampliar las opciones recreativas y fortalecer el uso de los espacios públicos como lugares de encuentro. Con la primera etapa terminada y una nueva propuesta en preparación, el parque Norte encara una renovación que todavía tiene un segundo capítulo por delante.