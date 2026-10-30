La Capital | Ovación | Franco Colapinto

El fanatismo de Colapinto por Boca antes del clásico ante River: "Capaz pregunto por la radio"

La carrera en México largará apenas unos minutos después del final en La Bombonera y el piloto de Alpine bromeó sobre cómo seguirá el resultado

30 de octubre 2026 · 12:41hs
Google Seguir a La Capital en Google
Franco Colapinto es fanático de Boca y no podrá seguir el clásico por la coincidencia con el GP de México.

Franco Colapinto es fanático de Boca y no podrá seguir el clásico por la coincidencia con el GP de México.

Franco Colapinto correrá este fin de semana el Gran Premio de México de la Fórmula 1 con el objetivo de cortar la racha negativa y volver a sumar puntos, pero también tendrá una distracción por el club de sus amores. El mismo domingo, Boca, club de los amores del piloto argentino, disputará el clásico ante River en La Bombonera.

La pasión no puede esconderse y el propio Colapinto se refirió a cómo hará para conocer el resultado del Xeneize, que además pelea por el título de la tabla anual y la clasificación a la próxima Copa Libertadores.

“Capaz pregunto por la radio cómo viene el partido. A ver si me dicen, le dejo a Stuart -Barlow- el partido en el teléfono y que me vaya diciendo”, bromeó el argentino, durante una entrevista con Fox Sports, sobre la posibilidad de que su ingeniero de pista le comunique la información del clásico.

Más allá del chiste, el piloto aclaró que desde boxes no podrían transmitirle esa información. De igual manera, el partido en La Bombonera comenzará a las 15, mientras que la carrera será a las 17 (horario en Argentina), lo que deja una posibilidad a que conozca el resultado antes de la largada.

Franco Colapinto con la camiseta de Boca en Interlagos en 2025.

Franco Colapinto con la camiseta de Boca en Interlagos en 2025.

Esta no será la primera vez que Colapinto se pierda un clásico entre Boca y River por una carrera, ya que le sucedió en dos oportunidades desde su llegada a la Fórmula 1, y en ambas no dejó pasar la coincidencia. Por el momento, el pilarense no realizó ningún pronóstico del posible resultado del partido, aunque remarcó su apoyo al Xeneize desde la distancia.

El fanatismo de Franco Colapinto por Boca

Desde antes de llegar a la F1, Colapinto dejó en claro su amor por Boca y se mostró en diferentes oportunidades con los colores xeneizes, incluso con camisetas, gorras y banderas en los diferentes circuitos del calendario.

>> Leer más: Un escenario difícil para Alpine y Franco Colapinto, para un cierre de temporada que apuntaba para más

En sus inicios con Williams en 2024, durante el GP de Singapur, Franco finalizó la clasificación del sábado y se animó a lanzar una predicción del partido que se disputó al día siguiente: “Boquita va a ganar”. No obstante, River se llevó el triunfo por 1 a 0 con el gol de Manuel Lanzini.

Al año siguiente el clásico cayó en el fin de semana del GP de Brasil, con una multitud de argentinos en Interlagos, y Colapinto no temió a volver a lanzar un anticipo del encuentro: “Con un 2 a 0 estoy contento. Mientras gane Boca, estamos bien. Mientras sea Boquita el que gane”. Finalmente, el piloto acertó a el pronóstico y el Xeneize se llevó los tres puntos gracias a los goles de Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel.

Noticias relacionadas
Franco Colapinto, instantes antes de salir a pista en Austin. La carrera fue un fiasco para el argentino.

Franco Colapinto cerró un domingo para olvidar rápido en Austin donde no salió nada y volvió a abandonar

La penalización condicionó la clasificación de Franco Colapinto en Austin.

Franco Colapinto largará en la última fila el GP de Estados Unidos en Austin

Franco Colapinto y un Alpine que penalizará en Austin por cambio en la unidad de control electrónico.

Franco Colapinto se dedicó en la última práctica de Austin a ponerse a punto para la carrera

La mirada firme de Franco Colapinto para un viernes atípico en Austin. Debe penalizar con su Alpine diez posiciones.

Franco Colapinto y un viernes donde casi todo se puso para probar simulación de carrera en Austin

Las más leídas

Se podrá viajar atrás: el Concejo aprobó la legalización de Uber y DiDi para el transporte

Se podrá viajar atrás: el Concejo aprobó la legalización de Uber y DiDi para el transporte

Rescataron a un perro que quedó atrapado en una llanta de aleación

Rescataron a un perro que quedó atrapado en una llanta de aleación

El parque Norte termina su primera etapa de renovación y se preparan para inaugurarla

El parque Norte termina su primera etapa de renovación y se preparan para inaugurarla

Los concentrados en Central: el regreso de un jugador de experiencia y dos juveniles

Los concentrados en Central: el regreso de un jugador de experiencia y dos juveniles

Lo último

Susto por un incendio en un edificio de zona sur: vecinos evacuados y daños totales

Susto por un incendio en un edificio de zona sur: vecinos evacuados y daños totales

Modo Halloween: Las mejores películas de terror en cada plataforma

Modo Halloween: Las mejores películas de terror en cada plataforma

Cuidado de la ropa: errores comunes al lavar que acortan su vida

Cuidado de la ropa: errores comunes al lavar que acortan su vida

Susto por un incendio en un edificio de zona sur: vecinos evacuados y daños totales

Bomberos Zapadores y Voluntarios trabajaron en un edificio de Ovidio Lagos y Amenábar. Ante el avance del fuego, los vecinos escaparon por sus propios medios. El siniestro fue controlado

Susto por un incendio en un edificio de zona sur: vecinos evacuados y daños totales
Comenzó la ampliación de la Reserva Municipal Los Tres Cerros en el Legado Deliot
La Ciudad

Comenzó la ampliación de la Reserva Municipal Los Tres Cerros en el Legado Deliot

Presupuesto 2027: el gobierno de Santa Fe en el desafío de hacer más con los mismos recursos
ECONOMÍA

Presupuesto 2027: el gobierno de Santa Fe en el desafío de "hacer más con los mismos recursos"

Un chico de 14 años fue baleado en la cabeza y está en grave estado
Policiales

Un chico de 14 años fue baleado en la cabeza y está en grave estado

La Municipalidad pisa el acelerador con Uber y DiDi: Vamos a ir rápido
La Ciudad

La Municipalidad pisa el acelerador con Uber y DiDi: "Vamos a ir rápido"

Derribaron otro búnker de drogas y buscan identificar a sus responsables
Policiales

Derribaron otro búnker de drogas y buscan identificar a sus responsables

Las más leídas
Se podrá viajar atrás: el Concejo aprobó la legalización de Uber y DiDi para el transporte

Se podrá viajar atrás: el Concejo aprobó la legalización de Uber y DiDi para el transporte

Rescataron a un perro que quedó atrapado en una llanta de aleación

Rescataron a un perro que quedó atrapado en una llanta de aleación

El parque Norte termina su primera etapa de renovación y se preparan para inaugurarla

El parque Norte termina su primera etapa de renovación y se preparan para inaugurarla

Los concentrados en Central: el regreso de un jugador de experiencia y dos juveniles

Los concentrados en Central: el regreso de un jugador de experiencia y dos juveniles

Robo de celulares en Rosario: nueve detenidos y una trama de arrebatos, reventa y denuncias falsas

Robo de celulares en Rosario: nueve detenidos y una trama de arrebatos, reventa y denuncias falsas

Ovación
Diego Maradona cumpliría 66 años: el legado de un genio del fútbol mundial
Ovación

Diego Maradona cumpliría 66 años: el legado de un genio del fútbol mundial

Diego Maradona cumpliría 66 años: el legado de un genio del fútbol mundial

Diego Maradona cumpliría 66 años: el legado de un genio del fútbol mundial

Newells: el sueño de la clasificación a los playoffs se apoya en la defensa

Newell's: el sueño de la clasificación a los playoffs se apoya en la defensa

Central se calza los guantes y va por un nuevo round, sin nada de ganas de bajarse de la pelea

Central se calza los guantes y va por un nuevo round, sin nada de ganas de bajarse de la pelea

Policiales
Volvieron a detener a un acusado por el asesinato de un policía tras un partido de fútbol
Policiales

Volvieron a detener a un acusado por el asesinato de un policía tras un partido de fútbol

Derribaron otro búnker de drogas y buscan identificar a sus responsables

Derribaron otro búnker de drogas y buscan identificar a sus responsables

Un chico de 14 años fue baleado en la cabeza y está en grave estado

Un chico de 14 años fue baleado en la cabeza y está en grave estado

Crimen del taxista Eduardo Piris: diez años después, juzgan al acusado y piden 32 años de prisión

Crimen del taxista Eduardo Piris: diez años después, juzgan al acusado y piden 32 años de prisión

La Ciudad
Susto por un incendio en un edificio de zona sur: vecinos evacuados y daños totales
La ciudad

Susto por un incendio en un edificio de zona sur: vecinos evacuados y daños totales

Comenzó la ampliación de la Reserva Municipal Los Tres Cerros en el Legado Deliot

Comenzó la ampliación de la Reserva Municipal Los Tres Cerros en el Legado Deliot

Uber y DiDi en Rosario: qué cambia con la aprobación de las aplicaciones de transporte

Uber y DiDi en Rosario: qué cambia con la aprobación de las aplicaciones de transporte

La Municipalidad pisa el acelerador con Uber y DiDi: Vamos a ir rápido

La Municipalidad pisa el acelerador con Uber y DiDi: "Vamos a ir rápido"

Otro lesionado en Newells: Kudelka tiene un problema extra para armar la zaga
Ovación

Otro lesionado en Newell's: Kudelka tiene un problema extra para armar la zaga

El tiempo en Rosario: rige un alerta amarilla por tormentas para el viernes
La Ciudad

El tiempo en Rosario: rige un alerta amarilla por tormentas para el viernes

Mercado Pago está a un paso de convertirse en banco: qué cambiaría para los usuarios
Economía

Mercado Pago está a un paso de convertirse en banco: qué cambiaría para los usuarios

Tragedia en España: hallan el cuerpo del argentino que estaba desaparecido tras el choque de trenes
El Mundo

Tragedia en España: hallan el cuerpo del argentino que estaba desaparecido tras el choque de trenes

Rondas Rigi: la minería traccionó negocios y un debate federal

Por Alvaro Torriglia
Economía

Rondas Rigi: la minería traccionó negocios y un "debate federal"

La AFA cambia otra vez el torneo: adiós a las zonas, todos contra todos y rechazo de River
Ovación

La AFA cambia otra vez el torneo: adiós a las zonas, todos contra todos y rechazo de River

Robo de celulares en Rosario: nueve detenidos y una trama de arrebatos, reventa y denuncias falsas
Policiales

Robo de celulares en Rosario: nueve detenidos y una trama de arrebatos, reventa y denuncias falsas

Pullaro le puso a la Nación la fiesta del Rigi y también un norte

Por Facundo Borrego
Política

Pullaro le puso a la Nación la fiesta del Rigi y también un norte

Quién es la santafesina de 26 años con la que el Chato Prada está iniciando una relación
Zoom

Quién es la santafesina de 26 años con la que el Chato Prada está iniciando una relación

Lula le agradeció a Macri el saludo por el triunfo electoral con una indirecta a Milei
Política

Lula le agradeció a Macri el saludo por el triunfo electoral con una indirecta a Milei

Crimen del taxista Eduardo Piris: diez años después, juzgan al acusado y piden 32 años de prisión
Policiales

Crimen del taxista Eduardo Piris: diez años después, juzgan al acusado y piden 32 años de prisión

Tras su destitución, ordenaron la detención domiciliaria del exjuez federal Salmain
Política

Tras su destitución, ordenaron la detención domiciliaria del exjuez federal Salmain

Malvinas: murió uno de los pilotos que participó de uno de los ataques más recordados a la flota inglesa
Información General

Malvinas: murió uno de los pilotos que participó de uno de los ataques más recordados a la flota inglesa

Noche de Museos Abiertos en Rosario: 60 espacios gratis para descubrir otra cara de la ciudad
La Ciudad

Noche de Museos Abiertos en Rosario: 60 espacios gratis para descubrir otra cara de la ciudad

Por obras, el Heca cerrará sus quirófanos transitoriamente por 48 horas
La Ciudad

Por obras, el Heca cerrará sus quirófanos transitoriamente por 48 horas

Rescataron a un perro que quedó atrapado en una llanta de aleación
Información General

Rescataron a un perro que quedó atrapado en una llanta de aleación

Mascotismo y tráfico de fauna: la visita de Capi a MundoAparte busca mostrar la realidad de los carpinchos
La Ciudad

Mascotismo y tráfico de fauna: la visita de Capi a MundoAparte busca mostrar la realidad de los carpinchos

Gremios docentes de Rosario se suman a un paro nacional este jueves por un femicidio
La Ciudad

Gremios docentes de Rosario se suman a un paro nacional este jueves por un femicidio

Quiénes son y qué hacen los Jóvenes Destacados de Santa Fe 2026
La Región

Quiénes son y qué hacen los Jóvenes Destacados de Santa Fe 2026

Noche de Museos Abiertos: el Museo Diario La Capital se llena de arte, música e historias
Zoom

Noche de Museos Abiertos: el Museo Diario La Capital se llena de arte, música e historias