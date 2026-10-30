El fanatismo de Colapinto por Boca antes del clásico ante River: "Capaz pregunto por la radio"

La carrera en México largará apenas unos minutos después del final en La Bombonera y el piloto de Alpine bromeó sobre cómo seguirá el resultado

Franco Colapinto es fanático de Boca y no podrá seguir el clásico por la coincidencia con el GP de México.

Franco Colapinto correrá este fin de semana el Gran Premio de México de la Fórmula 1 con el objetivo de cortar la racha negativa y volver a sumar puntos, pero también tendrá una distracción por el club de sus amores. El mismo domingo, Boca, club de los amores del piloto argentino, disputará el clásico ante River en La Bombonera .

La pasión no puede esconderse y el propio Colapinto se refirió a cómo hará para conocer el resultado del Xeneize, que además pelea por el título de la tabla anual y la clasificación a la próxima Copa Libertadores.

“Capaz pregunto por la radio cómo viene el partido. A ver si me dicen, le dejo a Stuart -Barlow- el partido en el teléfono y que me vaya diciendo” , bromeó el argentino, durante una entrevista con Fox Sports, sobre la posibilidad de que su ingeniero de pista le comunique la información del clásico.

Más allá del chiste, el piloto aclaró que desde boxes no podrían transmitirle esa información . De igual manera, el partido en La Bombonera comenzará a las 15, mientras que la carrera será a las 17 (horario en Argentina), lo que deja una posibilidad a que conozca el resultado antes de la largada.

Franco Colapinto con la camiseta de Boca en Interlagos en 2025. Foto: La Capital

Esta no será la primera vez que Colapinto se pierda un clásico entre Boca y River por una carrera, ya que le sucedió en dos oportunidades desde su llegada a la Fórmula 1, y en ambas no dejó pasar la coincidencia. Por el momento, el pilarense no realizó ningún pronóstico del posible resultado del partido, aunque remarcó su apoyo al Xeneize desde la distancia.

El fanatismo de Franco Colapinto por Boca

Desde antes de llegar a la F1, Colapinto dejó en claro su amor por Boca y se mostró en diferentes oportunidades con los colores xeneizes, incluso con camisetas, gorras y banderas en los diferentes circuitos del calendario.

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En sus inicios con Williams en 2024, durante el GP de Singapur, Franco finalizó la clasificación del sábado y se animó a lanzar una predicción del partido que se disputó al día siguiente: “Boquita va a ganar”. No obstante, River se llevó el triunfo por 1 a 0 con el gol de Manuel Lanzini.

Al año siguiente el clásico cayó en el fin de semana del GP de Brasil, con una multitud de argentinos en Interlagos, y Colapinto no temió a volver a lanzar un anticipo del encuentro: “Con un 2 a 0 estoy contento. Mientras gane Boca, estamos bien. Mientras sea Boquita el que gane”. Finalmente, el piloto acertó a el pronóstico y el Xeneize se llevó los tres puntos gracias a los goles de Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel.