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Volvieron a detener a un acusado por el asesinato de un policía tras un partido de fútbol

La Cámara de Apelaciones de Rosario revocó la resolución por la que habían liberado a Agustín A., imputado por la muerte del oficial Damián López

30 de octubre 2026 · 12:55hs
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El policía de 33 años falleció el último 29 de junio en el Heca. 

El policía de 33 años falleció el último 29 de junio en el Heca. 

La Justicia santafesina prorrogó este jueves la prisión preventiva de los dos imputados por el homicidio del policía Damián López en Carcarañá. Uno de ellos estuvo más de un mes y medio en libertad condicional, pero volvieron a detenerlo tras la revisión de la resolución sobre la causa penal.

Agustín A. deberá pasar seis meses privado de su libertad como parte del proceso que se inició después del partido de Cremería y Sportivo Las Parejas en la segunda final de la Liga Cañadense de Fútbol. Lo mismo ocurrirá con Julio Z., que permanece tras las rejas desde el inicio de la investigación.

El fiscal Juan Pablo Baños solicitó la prisión preventiva efectiva para ambos sospechosos como coautores de homicidio calificado por haber sido cometido contra un miembro de las fuerzas de seguridad en ejercicio de sus funciones. Además, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) aún busca al resto de los agresores y se fijó una recompensa de 25 millones de pesos para hallarlos.

¿Cómo fue el crimen del policía Damián López?

Eduardo Damián López fue atacado junto a otros cinco agentes el 28 de junio de 2026, cuando ya había terminado el partido en la cancha del Club Atlético Carcarañá. Un grupo de hinchas locales los apedrearon con gomeras y les tiraron objetos contundentes hasta que los rodearon en el sector de los parrilleros.

De acuerdo a la evidencia presentada el 3 de julio en los Tribunales Cañada de Gómez, Julio Z. le clavó una barra de hierro de casi metro de longitud en la cabeza a la víctima mientras estaba tirada en el piso. A continuación, Agustín A. —el segundo detenido— agarró el mismo objeto y lo empujó hacia el interior del cráneo.

>> Leer más: Suben la recompensa para esclarecer el crimen del policía Damián López en Carcarañá

El oficial que trabajaba en el Comando Radioeléctrico de Roldán sufrió un traumatismo craneoencefálico en el ventrículo izquierdo del cerebro. Según el registro oficial, la lesión tenía entre 10 y 11 centímetros de profundidad.

En primer lugar, la víctima fue atendida en el Hospital Carlos Goitia de Carcarañá. Después lo trasladaron hacia Rosario para atenderlo en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca), pero finalmente murió a las 13 del día siguiente.

¿Quiénes mataron al policía Damián López?

Según la teoría del MPA, los dos imputados formaban parte de un grupo mucho más numeroso que los policías involucrados en el operativo dentro de las instalaciones de Cremería. Uno de ellos fue liberado hace un mes y medio por orden del juez Guillermo Lanfranco Parí.

En aquella oportunidad, el magistrado de Cañada de Gómez revocó la prisión preventiva efectiva de Agustín A. y dispuso varias medidas alternativas. El sospechoso ofreció una fianza de 2 millones de pesos, fijó domicilio en la casa de su madre y se comprometió a presentarse periódicamente ante la Oficina de Gestión Judicial (OGJ). Además, tenía prohibido contactarse con testigos de la causa.

El fiscal de la causa no dio vueltas a la hora de analizar lo ocurrido en los Tribunales del departamento Iriondo. Baños sostuvo que la decisión fue "apresurada y contradictoria", con lo que el mismo juez había determinado dos meses antes.

El recurso de apelación tuvo un resultado favorable para el MPA. El camarista rosarino Miguel Moreno revirtió la resolución y esta semana ordenó la detención inmediata de uno de los imputados. Días después, Lanfranco Parí aceptó el nuevo pedido para prorrogar la prisión preventiva de ambos.

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