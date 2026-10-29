En el día de la recuperación de la democracia: la política como servicio público

Bajo el título de “Una historia que interpela el presente”, este viernes se desarrollará una charla abierta en el Concejo Municipal para poner en valor la recuperación de la democracia y acercar generaciones

Contemporáneamente a la difusión en la Argentina de la obra del filósofo italiano Norberto Bobbio “El futuro de la democracia”, gracias al retorno de la democracia a partir del 30 de octubre de 1983, Emeterio Pastor asumía una banca en el Concejo Municipal de Rosario. Bobbio, en esa obra advertía que alejarse de la noción de servicio de la cosa pública implicaba la degradación de las costumbres públicas y dar lugar a aquellos que utilizaban los cargos o los derechos políticos para la búsqueda de ventajas y beneficios particulares. Al respecto citaba que ya en 1848 Alexis de Toqueville calificaba de “moral baja y vulgar” a “quien gozaba de los derechos políticos considerando que puede usarlos en beneficio personal siguiendo el interés propio”.

Precisamente la trayectoria de Emeterio Pastor, quién luego de desempeñarse como concejal y presidente del Concejo Municipal de Rosario, entre 1983 y 1987, volvió a la actividad profesional privada para luego en las últimas décadas dedicarse a la política no partidaria y participativa, adquiere un elevado significado por su forma de concebir el servicio público donde el otro nunca es un medio, sino un fin en sí mismo.

Su gestión estuvo marcada por hitos de profunda densidad institucional y social: desde la histórica Vigilia de la Democracia frente al acoso carapintada en Semana Santa de 1987 y la recepción del Papa Juan Pablo II, hasta la tarea de poner en marcha un nuevo Concejo tras siete años de receso dictatorial y dar respuesta a emergencias inéditas como la gran inundación de Empalme Graneros, de la que se cumplen 40 años.

Lejos del marketing político o la virtualidad, la trayectoria de Pastor encarna la autenticidad y la vocación de puente. A sus 88 años de edad, y rodeado en del respeto de los integrantes de asociaciones, gremios, y diversas entidades (entre ellas la Asociación de Empleados de Comercio y la Defensoría de la Tercera Edad) no vacila en afirmar: “Yo entiendo que cuando se asume un cargo público político se debe entender que fue electo por el voto del pueblo, por lo tanto se debe al servicio del que lo votó, o sea, el pueblo que depositó su confianza en él. En lo que respecta a mi, participé solo esos cuatro años porque entendí que se debía dar un recambio para que los nuevos dirigentes y ciudadanos llegaran con ideas y renovadas fuerzas. Entendía, y lo sigo sosteniendo, que uno no se puede perpetuar en un cargo y tiene que volver a sus fuentes naturales de vida”.

A partir de diálogos recientes sobre los vacíos documentales de nuestra historia local post-1983, compartimos con Emeterio una preocupación central: el peso de poderes fácticos que denostaban a la democracia y los discursos desconectados del sufrimiento real de la gente. Recuperando aquel presupuesto ético del constitucionalista Néstor Sagûes —que nos recuerda que todo ciudadano es un fin en sí mismo y que el adversario no es un enemigo a aniquilar—, surgió la motivación de efectuar un acto abierto en homenaje que pudiera revalidar los principios que en 1983 nos movilizaron desde la adolescencia a confiar en la democracia.

Cuando las instituciones parecen flaquear y los discursos buscan atraer a cualquier costo, mirar hacia atrás nos recuerda que la libertad se conquistó sufriendo en carne y hueso la arbitrariedad de una dictadura que podía decidir arbitrariamente sobre el destino de las personas.

Ante los embates autoritarios, fue la ciudadanía movilizada, las familias y los vecinos autoconvocados en las calles —como ocurrió en aquel Cabildo Abierto rosarino liderado desde el Concejo Municipal por Emeterio Pastor— los que contribuyeron a cerrar el paso a cualquier regresión. En tiempos de vértigo y pantallas, poner en valor su figura es reivindicar la política con congruencia, transparencia y un profundo sentido ético.

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Acto en el concejo

Bajo el título de “Una historia que interpela el presente”, este viernes 30 se desarrollará una charla abierta en el recinto de sesiones del Concejo Municipal, que tiene por objetivo poner en valor la recuperación de la democracia en nuestro país y acercar generaciones.

Bajo ese formato de charla, quien suscribe hará las veces de moderador y coordinador.

La actividad está prevista para las 17 y en su transcurso intervendrán Emeterio Pastor, ex presidente del Concejo Municipal y uno de los referentes políticos de la Unión Cívica Radical, ligado actualmente a la Asociación Mutual de Empleados de Comercio Rosario (Amecro).

También participarán el doctor Roberto Falistocco, ministro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe; el doctor Aníbal Reinaldo, quien fue candidato a gobernador por el radicalismo en 1983; el periodista Oscar Bertone y José Barraza, del gremio de bancarios.