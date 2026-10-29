Pullaro le puso a la Nación la fiesta del Rigi y también un norte

El gobierno santafesino y el ministerio de Economía de Milei armaron la feria de mineras y proveedores. Escenario para señales políticas con la cúpula libertaria

La Expo Rigi fue un encuentro con mucha carga política que dejó algunas señales claras . Por un lado, demostró sintonía entre el Gobierno de Santa Fe y la Casa Rosada desde su concepción hace un mes y hasta este jueves, en el que se llevó a cabo en La Fluvial de Rosario. Pero también planteó que el modelo debe tener ajustes, al menos para Maximiliano Pullaro .

La presencia de la secretaria General de Presidencia, Karina Milei ; del ministro de Economía, Luis Caputo ; del jefe de Gabinete, Diego Santilli , y hasta del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem , indicó el interés del gobierno nacional.

No solo por la promoción del Rigi en sí ante gerentes, CEOs y cientos de proveedores pymes sino por la presencia de nueve gobernadores tan amistosos como resbaladizos a la hora de acompañarlos en la suspensión de las Paso. Santilli fue el encargado de endulzarles el oído en su discurso, al límite de un pico de glucemia.

En cambio, Pullaro optó por mostrarse equilibrado en un discurso compacto y sin salirse del libreto: un anfitrión cálido de los funcionarios nacionales, pero marcando la necesidad de un rumbo general desde el atril. La idea de mantener la relación a flote sin empaparse demasiado tiene en el fondo una búsqueda para 2027.

En primer lugar, repitió una premisa que hace unas semanas puso sobre la mesa de la Región Centro: “Tenemos que empezar a discutir qué vamos a hacer con las divisas de nuestro país”.

Para adentrarse en el tema, básicamente sugirió a la Nación que no debe repetir los errores de los gobiernos kirchneristas. “Tuvimos ya una oportunidad cuando los precios de los commodities del campo estaban por las nubes y tuvimos un superávit gemelo, en 2008, pero lamentablemente el populismo y la corrupción hicieron polvo ese superávit gemelo”, afirmó.

Recordó, sin nombrarlo, que el gobierno de Néstor Kirchner fue al Fondo Monetario Internacional (FMI) y le pagó “cash” las deudas. “Sin embargo, años después, eso no se vio en desarrollo del país”, añadió.

Tras destacar lo próspero de los sectores minería, agro y oil & gas, vinieron los pedidos: que ese gas que acomoda los números llegue a cada una de las industrias y a las obras básicas de infraestructura.

El gobernador santafesino pidió que los dólares se vuelquen en desarrollo e infraestructura. Foto: La Capital / Virginia Benedetto

“Necesitamos que los dólares que traerán estos dos nuevos motores puedan venir al desarrollo y a la infraestructura de toda nuestra región. Necesitamos rutas, desarrollo energético, conectividad, mejores puertos y aeropuertos”, dijo.

Vale recordar que la falta de mantenimiento vial llegó al punto que Santa Fe tomó la jurisdicción de la A012 para hacerse cargo. Caputo, en su discurso, destacó el paquete de privatización de rutas y el Belgrano Cargas -recién en proceso de licitación- como hitos de logística. Nada de Estado.

Algo más dijo Pullaro: que se federalice el negocio de la minería y la energía justamente con los proveedores. Es decir: que se reparta y no quede en las provincias extractivas.

“Sentimos que somos los socios estratégicos del sector energético y minero. Creemos que todas las exportaciones pueden salir por los puertos de Santa Fe, son los principales del mundo”, señaló en un mensaje a las mineras presentes.

El círculo que comenzó pidiendo que no cometan los errores de la década del 2000 cerró con el pedido de imitar a la provincia: “Si trabajamos juntos, la Argentina tendrá una oportunidad. Pero, para eso, el país se tiene que parecer más a Santa Fe y a la Región Centro”.

Por lo pronto, Caputo regaló: “Me gustó la frase de Maxi de la provincia 'invencible' de Santa Fe. Quiero que todos podamos decir también una Argentina invencible”. Por algo se empieza.