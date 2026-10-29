Crimen del taxista Eduardo Piris: diez años después, juzgan al acusado y piden 32 años de prisión

Jonatan Vallejos fue capturado en 2023 y enfrenta un juicio por el homicidio cometido durante un intento de robo en Rosario. La Fiscalía lo acusa de dispararle en la cabeza al chofer, en un ataque junto a un adolescente que ya fue condenado

Los jueces Rafael Coria, Valeria Pedrana y Silvana Lamas González dieron comienzo al juicio contra Jonatan Vallejos por el homicidio del taxista Eduardo Daniel Piris, ocurrido el 26 de enero de 2016. En el hecho participaron al menos dos personas que intentaron robar al taxista y perpetraron el homicidio. Los Fiscales Rodrigo Urruticoechea y Marina Vigo, de la Unidad Fiscal Especial en Violencias Altamente Lesivas, pidieron una condena de 32 años de prisión como participante del homicidio. El enjuiciado fue capturado en 2023.

El delito imputado es homicidio en ocasión de robo, agravado por el uso de arma de fuego de guerra y por la participación de un menor de edad, en concurso real y con portación de arma de fuego de guerra, en carácter de coautor.

Los fiscales expresaron que el 26 de enero de 2016 a las 22:47 hs aproximadamente, Jonatan estaba acompañado de un menor de edad en calle Lavalle a la altura catastral del 2200 y tomó como pasajero el taxi de Piris, cuando el auto estaba en Gutenberg a la altura del 2000 tanto Jonatan y el menor descendieron del vehículo portando ambos armas de fuego, y tras colocarse el imputado junto a la ventanilla del conductor, y el menor sobre la ventanilla opuesta, le exigen a Piris la entrega de sus pertenencias, tras su negativa,el acusado le efectuó una detonación con el arma de fuego, impactando en su cabeza, matándolo al instante, y huyó sin ninguna pertenencias de Piris. El menor, que al momento del hecho tenía 16 años, ya fue condenado en el 2017 por la Justicia de Menores por homicidio en ocasión de rebalgo de tareas investigativas, el acusado fue aprehendido siete años después, el 11 de septiembre de 2023 en la CABA.

El primer detenido

En primera instancia y una semana después del homicidio, en enero de 2016, un joven de 25 años fue detenido como sospechoso e haber participado en el homicidio de e Ituzaingó. Sebastián G., alias titi, fue llevado a audiencia imputativaa por el entonces fiscal, ya fallecido, Ademar Bianchini. En febrero de 2016, un testigo directo del crimen participó de una rueda de reconocimiento y dio resultado negativo en el caso de que Sebastián G, quien no fue reconocido por un testigo como partícipe del homicidio y la investigación derivó en otras medidas.

Esa misma semana se imputó a Leonel F., el chico de 16 años detenido en la causa, a "robo seguido de muerte". El expediente pasó ayer a manos de la jueza de Menores María del Carmen Musa y del fiscal Donato Trotta.

Tras el suceso, el relato de los testigos llevó a la detención de Leonel F., el menor, en Cerrito y Gutenberg. El chico tenía pedido de captura por una tentativa de homicidio de agosto del año pasado; y pese a que se declaró inocente, quedó alojado en el Irar. Entre los elementos de prueba, un testigo señaló que el autor del disparo era el "más alto" de los sujetos que increparon al taxista; pero el menor -que hasta ayer era el único preso por el hecho- es de estatura baja. Así, surgió la sospecha sobre "Titi", quien al parecer tenía una relación de amistad con el menor.

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En el lejano 2016 el hecho llevó a un paro de taxistas, tanto de peones como de titulares. También choferes autoconvocados decidieron cortar los accesos a la Terminal de Omnibus Mariano Moreno. Ante ello, se pactó una reunión en la sede de Gobernación, el ministro de Seguridad era el actual gobernador Maximiliano Pullaro. Con el correr de los años y tras la investigación judicial fue finalmente Jonatan V., quien ahora afronta el juicio.