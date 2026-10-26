Belloso, ¿a la cancha?

El intendente de Funes, Roly Santacroce, lo postuló para disputar la Municipalidad de Rosario en 2027 por el peronismo, pero el presidente de Central tocó el freno. ¿Deseo o realidad?

Como suele ocurrir, las frases políticas del intendente de Funes, Roly Santacroce , generan ruido. La grandilocuencia habitual no siempre garantiza que terminen ocurriendo pero, esta vez, candidateando a intendente de Rosario a Gonzalo Belloso generó algo más que conversación durante el fin de semana pasado.

El sábado a la mañana, en una entrevista en Radio2, soltó como al pasar, pero claramente pensada de antemano: “Estamos conversando con alguien que hace muchísimo tiempo lleva en su gestión. El presidente de Rosario Central, Belloso, es una alternativa muy importante en esta ciudad”.

Una cosa es una elucubración política, otra que lo blanquee el alcalde de Funes, que está en la rosca de los intendentes peronistas. El vínculo y las conversaciones del tema con Belloso existen, no salió de un repollo la idea. Roly, quizás apresuradamente, le dio un empujón público al mensaje.

Otro tema es si, como quien dice, Roly se mandó "solo" para blanquearlo. Santacroce dice tenerlo conversado, algunos dirigentes peronistas descreen.

"Lo de Santacroce es más una expresión de deseo que realidad. (Belloso) No será candidato", dijo taxativo un dirigente de peso del PJ que mira de cerca el armado rosarino. Otro consultado por el tema también descartó que pueda ser una opción real.

Lo cierto es que fue un mensaje para nada inocuo, porque el eco en el peronismo local estaba asegurado. Si Belloso jugase en el PJ removería todos los planes hasta ahora.

¿BELLOSO A LA POLÍTICA?. Roly Santacroce, intendente de Funes, afirmó que el actual Presidente de Rosario Central será su candidato a intendente de la ciudad para el 2027 por el espacio de mandatarios periodistas de Santa Fe. pic.twitter.com/nrjtB64Ifw — Mundo Central (@MundoCentralOf) October 24, 2026

Sobre todo de Juan Monteverde, quien ya se anota como el candidato opositor por el peronismo y suma el respaldo de un sector importante que ve en él la única opción para ganarle al oficialismo en Rosario. "No sabemos si será en interna o no", azuzó el intendente funense. Hablar de un justicialista por afuera ya sería otra instancia política.

Santacroce la tiró para ver si prende y, en base a eso, posicionarse. Y lo cierto es que generó revuelo, algo interesante en política. Sábado y domingo hubo comentarios en los grupos de WhatsApp compartiendo el video de la declaración del funense y, obviamente, haciendo cálculos, mezclados con el folclore futbolístico.

Un dato menor es que en diciembre hay comicios en Rosario Central y esta semana en la Asamblea General Ordinaria del club Belloso evitó confirmar si jugará por su reelección, como gran parte de los hinchas canallas piden. Por ese lado también hubo reacciones.

¿Qué dijo Belloso?

De hecho, la palabra pública de Belloso trató de apaciguar los ánimos internos en Central más que referirse a su eventual futuro político.

"No quiero entrar en ninguna conversación sobre otra cosa que no sea Rosario Central, todo lo que hay en juego y la propuesta que definamos para los próximos años”, frenó.

Ahora bien, en la lectura política puede interpretarse que no le cerró del todo la puerta a la política. No hubo un tajante "no" en el mensaje que publicó en su cuenta de X un día y medio después de la declaración de Santacroce.

"En este momento, estoy concentrado en el día a día y la toma de decisiones que tienen que ver con el presente y el futuro de Central, institución a la que saben que le dedico todo mi tiempo y esfuerzo con mi equipo de trabajo", sostuvo el dirigente.

En términos futbolísticos, pateó la pelota lejos, no la sacó de la cancha.