Aleart y la legalización de Uber: "Ganamos una batalla por la libertad de los rosarinos"

El concejal de La Libertad Avanza afirmó que su bloque insistirá en que las aplicaciones también se puedan usar en motos

Juan Pedro Aleart, de La Libertad Avanza: "Cualquier rosarino va a poder pedir un auto por aplicación hasta en la puerta de la Municipalidad, sin esconderse"

La ordenanza aprobada por el Concejo, que habilitó las aplicaciones de movilidad, incorporó los principales planteos que el edil Juan Pedro Aleart y el bloque de La Libertad Avanza venían defendiendo desde febrero.

El proyecto que finalmente obtuvo la aprobación de los ediles contempló los principales puntos defendidos por La Libertad Avanza: sin tarifa mínima, sin nuevas tasas, sin licencia de conducir profesional (durante un año) y reconociendo que se trata de un servicio entre privados, no de un servicio público.

“Desde el primer día dijimos que había que habilitar, no prohibir ni sobre-regular. No claudicamos ante las presiones ni negociamos nuestros principios. Queremos que los rosarinos puedan elegir cómo viajar y trabajar, sin que el Estado les ponga trabas o busque recaudar”, afirmó Aleart.

El texto aprobado ayer también permite que taxis y remises utilicen aplicaciones y deja sin efecto las multas pendientes por trabajar con estas plataformas sin habilitación, tanto para taxistas, remiseros como para conductores particulares bajo las condiciones previstas en la norma.

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Además, contempla requisitos básicos de seguridad, seguros y registro de antecedentes penales a conductores. La incorporación de las motos sigue siendo el punto pendiente. “Vamos a seguir trabajando para que también puedan habilitarse. No renunciamos a ese objetivo”, aseguró el concejal.

Y cerró con una ironía: “Ahora cualquier rosarino va a poder pedir un auto por aplicación hasta en la puerta de la Municipalidad, sin esconderse ni mirar para los costados. Parece una obviedad, pero en Rosario tuvimos que dar toda esta discusión para conseguir algo tan simple como viajar libremente”.

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