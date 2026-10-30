Dibu Martínez habló del sacrificio que hizo tras la fractura de un dedo antes del Mundial: "Lo haría de vuelta"

El arquero de la selección argentina reveló detalles de la lesión que casi lo marginó de la Copa del Mundo

Desde antes del inicio del Mundial 2026 se sabía que Dibu Martínez debió realizar un esfuerzo grande para superar la fractura de su dedo anular y estar en Estados Unidos , pero, más de tres meses después de la final ante España, el propio arquero reveló las consecuencias de no haber pasado por el quirófano en la previa .

“Se me zafa el dedo en la final de la Europa League. Terminó el partido, todo normal, pero me dolía mucho. Cuando llego a Birmingham, voy al hospital, me muestran las imágenes y me dicen que tengo el dedo a la mitad . Ahí dije ‘no, no llego al Mundial’ y me puse a llorar ”, confesó Dibuy durante una entrevista con Gastón y Esteban Edul en Youtube.

A su vez, el ahora arquero de Chelsea agregó: “Estaba afuera, me acuerdo que me manda un mensaje Scaloni y me dice: ‘Llegues o no llegues, yo te voy a bancar igual' . Vení igual. Me re bancó, mal. -Martín- Tocalli también. Con Dani, el doctor de la selección, y Martín decidimos no operarme ”.

La Copa del Mundo agotó los esfuerzos de cada uno de los jugadores de la selección argentina, que dejaron todo por la camiseta albiceleste y estuvieron a un paso de llegar a la gloria nuevamente. Por eso, Martínez estuvo presente desde el comienzo y no se perdió ningún partido de su segundo Mundial .

Dibu Martínez atajó los ocho partidos de la selección argentina en la Copa del Mundo.

El sacrificio de Dibu Martínez

Tras haber tomado la decisión de viajar a Estados Unidos, Dibu aseguró que jugó “con un yeso de plástico arriba” del dedo y “todo vendado”, por lo que la marca de indumentaria que lo auspicia debió hacerle un guante especial.

“A mí me ponen el dedo en su lugar y en los primeros días iba bien, porque los primeros dos partidos los jugaba con protección. A mí si se me zafaba de vuelta de lugar me perdía el Mundial, ya no podía y no había tiempo para volver a ponerlo. Yo sentía cuatro dedos, este (mueve el anular derecho) no lo sentía. ¿Ves que el hueso está acá arriba? Si yo me opero y estoy seis semanas parado, el dedo vuelve a la normalidad”, indicó el arquero argentino.

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Pero el sueño de levantar una vez más la Copa del Mundo lo podía todo. “Este queda así de por vida. Si yo le quiero pegar a alguien no puedo. No puedo meter una piña nunca, ja. Era un riesgo. Yo jugaba con pelota de vóley y hasta antes de Suiza no podía entrenar normal. Cuando casi perdemos con Egipto le digo a Tocalli: ‘Martín, entrenamiento normal para ir a Suiza porque casi quedamos afuera’”, reconoció.

Cambio de planes

Antes de viajar al Mundial, Dibu tenía negociaciones avanzadas para firmar con Juventus, pero su lesión en el dedo modificó los planes del conjunto italiano. Sobre este pase frustrado, el arquero señaló: “El dedo estaba en su lugar, pero me hago una placa porque me pide el doctor del Aston Villa y estaba partido de vuelta a la mitad y ahí se me cayó un pase a un club por el dedo así”.

“Se cayó exclusivamente por el dedo porque decían que era imposible que pueda jugar así, que necesitaba cirugía. Y al Chelsea no le importó y estoy normal. Algún día necesito una operación. No va a volver nunca así, pero al menos para sentir menos dolor”, sostuvo Martínez.

Su pase frustrado a la Serie A dejó un panorama incierto al principio, aunque poco tiempo después llegó la oferta del equipo inglés para continuar en la Premier League, donde tuvo destacadas actuaciones hasta su fractura de mandíbula hace algunos días.

Sin arrepentimientos para Dibu

“Yo hasta el día antes de Argelia me tiraba con un brazo, como un zombie. Era apoyar la mano y ver las estrellas. El dolor de esto (se agarra la mandíbula) es nada al lado de lo que pasé. Todas las noches me la pasaba llorando porque tenía el dedo como una morcilla. Mi hermano me dijo ‘no jugués con Argelia’, pero son los riesgos que tomás por la selección. Yo lo haría de vuelta”, afirmó el arquero albiceleste.

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En este punto, continuó: “Gracias a Dios estuvimos así, a 13 minutos de ser campeones del mundo. ¿No lo haría de vuelta? Lo haría por más que se me haya cortado el pase a donde sea. A mí si me pegaba en la punta me explotaba el dedo completo”.

“Cuando íbamos a la entrada en calor yo pedía por favor que no se me zafara el dedo. Si me pega la pelota un poquito mal, el hueso se me parte porque está agarrado con un hilito. El primer día, cuando quise poner el dedo en el guante, era gritar porque no podía. Decía ‘Mona, cortame el guante’. El primer día entrené con un guante todo cortado. Se reían todos. Yo me duchaba con una bolsa y decían ‘nuestro arquero no puede hacer eso’”, añadió Dibu sobre la dificultad del proceso.

“Yo solo me unía al grupo un día antes, cuando hacían pelota parada. Era lo único que hacía con el equipo. Todo era con Martín, con pelotas de vóley y de tenis. Los arqueros me re bancaron”, concluyó Martínez sobre su recuperación en pleno Mundial.