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Quién es la santafesina de 26 años con la que el Chato Prada está iniciando una relación

Agostina Navarrete vive en Carlos Pellegrini y es madre de dos hijos. Confirmó que se están conociendo desde hace un mes, tras un acercamiento por Instagram, aunque aclaró que todavía no son una pareja consolidada.

29 de octubre 2026 · 19:17hs
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Quién es la santafesina de 26 años con la que el Chato Prada está iniciando una relación

Agostina Navarrete tiene 26 años, vive en la localidad santafesina de Carlos Pellegrini y está conociendo a Pablo “Chato” Prada, de 59. La joven confirmó el acercamiento al Portal Pellegrinense después de que la periodista Fernanda Iglesias difundiera la información y el reconocido productor de TV negara públicamente el romance.

Según contó Navarrete al medio de su localidad, el vínculo comenzó hace aproximadamente un mes y todavía transita una etapa inicial. Por eso, prefirió no definirlo como una relación sentimental consolidada ni ponerle una etiqueta a lo que están viviendo.

La historia se conoció en medio de la separación de Prada y la bailarina y conductora Lourdes Sánchez, quienes estuvieron juntos durante 16 años, tienen un hijo y ahora comenzaron a transitar vínculos por separado.

Quién es Agostina Navarrete

Navarrete mantiene su cuenta de Instagram privada y, hasta que trascendió su acercamiento con el productor, su vida no había quedado en el centro de la atención de los programas de espectáculos.

Es madre de dos hijos, vive en Carlos Pellegrini y en la descripción de su perfil se presenta como “mamá de France y Fermín, amores de mi vida”. Entre las cuentas que la siguen aparece la del propio Prada.

Fue el Portal Pellegrinense el que se comunicó con ella para corroborar la información que circulaba desde Buenos Aires. En esa conversación, la joven reconoció que se están conociendo, pero tomó distancia de las versiones que presentaban el vínculo como un noviazgo formal.

De Instagram a los audios y las llamadas

El primer contacto se produjo a través de Instagram. De acuerdo con lo que relató Agostina, después de los intercambios iniciales se pasaron sus números de teléfono y comenzaron a hablar mediante audios y llamadas.

Iglesias aportó otro detalle sobre ese comienzo: sostuvo que el productor empezó a seguir a la joven y reaccionó a una de sus historias, lo que dio lugar a las conversaciones posteriores.

La periodista había adelantado la información el martes en Puro Show, por El Trece. Allí aseguró que Prada estaba saliendo con una mujer y describió el vínculo como “algo bastante formal”. También sostuvo que el productor la había llevado a su casa.

Sin embargo, esa caracterización difiere de la que hizo Navarrete, quien confirmó el acercamiento, pero aclaró que todavía era pronto para hablar de una pareja consolidada.

La desmentida del Chato Prada y la respuesta de Fernanda Iglesias

Después de que el productor negara la versión, Iglesias publicó en sus historias de Instagram fotos y audios que atribuyó a Prada, con mensajes dirigidos a Agostina.

“¿Qué hacés, hermosa? Te dejé un mensajito, estaba en el gimnasio… ¿todo bien?”, se escucha en uno de los mensajes difundidos por la periodista. En otro, el productor alude al momento personal que atraviesa: “Perdón, estoy en medio de un quilombo de la separación, Agos, después te hablo…”.

Más tarde, Iglesias compartió la entrevista del Portal Pellegrinense en la que Navarrete confirmó que se estaban conociendo. “Somos noticia en Santa Fe”, escribió. Y agregó una frase dirigida al productor: “Nunca más me desmientas”.

Prada tiene una extensa trayectoria en la televisión argentina, trabajó durante años junto a Marcelo Tinelli y se desempeña como productor en América TV.

Lourdes Sánchez también inició una nueva historia

La noticia sobre el acercamiento entre Prada y Navarrete se conoció después de que Lourdes Sánchez llegara a Buenos Aires acompañada por Fran Liotta, un empresario y rugbier correntino de 27 años, señalado como su nueva pareja.

En diálogo con Puro Show, Liotta contó que el ambiente televisivo le resultaba ajeno y que fue la propia Sánchez quien le advirtió que comenzaría a aparecer en los programas de espectáculos.

“Ella me avisó: ‘Che, estás por salir en LAM’. ¿Qué es LAM? Escuché LAM, pero no sabía ni qué era”, relató.

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