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El tiempo en Rosario: rige un alerta amarillo por tormentas para la mañana del viernes

El aviso del Servicio Meteorológico advierte que la región podrá verse afectada por abundantes lluvias en cortos períodos, intensas ráfagas y caída de granizo

29 de octubre 2026 · 22:08hs
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Rige un alerta amarilla por tormentas para el sur provincial.

Celina Mutti Lovera / La Capital

Rige un alerta amarilla por tormentas para el sur provincial.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo por posibles tormentas de variada intensidad en el departamento Rosario y otros del sur provincial durante la mañana de este viernes 30 de octubre, ante lo cual la Municipalidad reiteró una serie de recomendaciones preventivas.

La advertencia por tormentas publicada por el SMN este jueves por la tarde abarca también a los departamentos Constitución, Iriondo y San Lorenzo, e indica que hacia la mañana del viernes “el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, ocasional granizo, ráfagas intensas y actividad eléctrica frecuente".

Y agrega que "se esperan valores de precipitación acumulada de entre 20 y 50 mm, pudiendo ser superados en forma puntual”.

Recomendaciones ante el alerta amarillo

Desde el municipio rosarino recordaron que durante las tormentas se solicita no circular por la calle salvo que sea necesario, tener especial precaución con los vehículos que quedan en la vía pública con árboles cercanos, mantener a los animales domésticos en lugares protegidos y evitar tocar columnas del alumbrado, cajas de luz o cualquier tipo de cables que hubiere en la vía pública.

Asimismo, sugiere informarse sobre pronósticos, estado del tiempo y recomendaciones de las autoridades y, ante cualquier evento, comunicarse con la línea gratuita 103 de Protección Civil. También se pueden realizar reclamos mediante MuniBot, el chatbot del municipio vía Whatsapp al 3415440147.

A su vez, se aconseja a la ciudadanía tener en cuenta las siguientes medidas preventivas:

  • Sacar la basura en los horarios de recolección.
  • No dejar residuos fuera de los contenedores o cestos para evitar anegamientos.
  • Colaborar con el barrido de veredas; retirar de balcones y terrazas todo elemento que pueda ser desplazado por el viento.
  • Tener limpias las terrazas, azoteas y patios, verificar canaletas y desagües domiciliarios.

Después de la lluvia

Como medida preventiva para evitar la reproducción del mosquito aedes aegyptis, transmisor del dengue, zika y chikungunya, el municipio recomendó vaciar y limpiar todos los recipientes o espacios donde puede juntarse agua. Y que es recomendable siempre que estos recipientes se mantengan boca abajo, aunque en el caso de que tengan agua, deben ser vaciados y cepillados.

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