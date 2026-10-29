Rosario conmemora el Día de las Iglesias Evangélicas con música en vivo y un coro de más de 120 voces El Consejo de Pastores de Rosario organiza una celebración este viernes 30 de octubre, a las 19.30, en el Patio Cívico del Monumento Nacional a la Bandera 29 de octubre 2026 · 21:12hs

Se presentarán la banda de rock Rescate y el Coro Unido, con entrada libre y gratuita.

En el marco de la conmemoración del Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes, instituido mediante la ley nacional 27.741, el Consejo de Pastores de Rosario convoca a toda la comunidad a participar de un encuentro especial que se llevará a cabo este viernes 30 de octubre, a partir de las 19.30, en el Patio Cívico del Monumento Nacional a la Bandera.

La jornada contará con la participación especial de Rescate, referente del rock nacional, y del Coro Unido de las Iglesias Evangélicas de Rosario, una formación integrada por más de 120 voces que brindará un repertorio pensado para unificar música, fe y encuentro comunitario.

El encuentro se desarrollará en la víspera del 31 de octubre, fecha emblemática que a nivel nacional destaca la identidad de fe y el aporte solidario que las iglesias evangélicas brindan a la sociedad. Este marco legal nacional converge con la legislación de la provincia de Santa Fe a través de la Ley 13.650 y su ampliatoria, la Ley 14.136, que declararon esta jornada en el calendario oficial santafesino.

La iniciativa busca visibilizar el trabajo, la memoria y la presencia activa de las iglesias en los barrios rosarinos, convocando a la ciudadanía al corazón cívico de la ciudad, frente al río Paraná.

Con acceso libre y gratuito, la actividad invita a las familias rosarinas a compartir un espacio de reflexión, celebración y expresión cultural.