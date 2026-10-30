Una pareja, que estaba junto a su bebé, fue detenida por robo de cables en zona sur

Alrededor de la 17 del jueves efectivos de la Policía de Acción Táctica arribaron luego de una llamada anónima y tras una alerta de las cámaras de videovigilancia a Primera Junta y 27 de Febrero, un pasaje a la altura de Maipú al 2300.
Los demoraron mientras cavaban un pozo en el lugar donde había una estación de servicio, en Maipú y 27 de febrerro.
Alrededor de la 17 del jueves efectivos de la Policía de Acción Táctica arribaron luego de una llamada anónima y tras una alerta de las cámaras de videovigilancia a Primera Junta y 27 de Febrero, un pasaje a la altura de Maipú al 2300.
Al llegar encontraron a un hombre y una mujer que excavaban con una pala en un predio de una estación de servicio abandonada para así robar cables, lo llamativo es que ambos estaban con un niño pequeño que sería el hijo de la pareja.
Los agentes los interrogaron sobre la causa de la excavación y a la par secuestraron tres tramos de cable eléctrico subterráneo, de unos cinco metros cada uno, y una pala. Tanto Javier Darío V de 36 años, como Ivana Verónica Natali M de 31, fueron trasladados luego a la Comisaría 2º.
En el barrio aseguran que se reavivó una vieja disputa pero ahora atravesada por los colores. Un adolescente ajeno al conflicto resultó herido en una balacera y una mujer fue atacada en otro hecho en la misma zona