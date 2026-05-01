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El peronismo lanzó un nuevo espacio con foco en la producción y el federalismo

Más de 4 mil personas participaron del encuentro en Parque Norte organizado por Olmos, Tolosa Paz y Michel. Presencia de dirigentes de Santa Fe

1 de mayo 2026 · 20:18hs
Con Olmos

Con Olmos, Tolosa Paz y Michel como impulsores, un sector del peronismo arma un espacio propio con vistas a 2027.

En un concurrido acto en Parque Norte, se lanzó este viernes un nuevo espacio del peronismo que tiene como referentes al presidente de la Auditoría General de la Nación (AGN), Juan Manuel Olmos, y a los diputados Victoria Tolosa Paz (Buenos Aires) y Guillermo Michel (Entre Ríos). El objetivo es posicionar una alternativa de centro con impronta federal para confrontar con el modelo de Javier Milei.

“Primero las ideas”, fue la consigna de la convocatoria que tuvo una dinámica de congreso con comisiones de trabajo y paneles temáticos, que coronaron en un acto de cierre y un documento final.

Del armado también participan otras figuras de relieve como los intendentes de Pilar, Federico Achával, y de Ezeiza, Gastón Granados, quienes fueron de la partida en Parque Norte.

Los ejes del nuevo espacio del peronismo

Uno de los oradores centrales de la jornada fue Michel, quien destacó que el objetivo del encuentro fue “poner en discusión los valores que el peronismo debe representar: el federalismo, la producción, el trabajo y, sobre todo, la mejora concreta en la vida de la gente”.

Y advirtió: “Milei no está buscando poner en práctica un programa económico, está imponiendo un modelo social con una fuerte desigualdad, sin industria y sin clase media. Nosotros creemos en el superávit, pero no el trucho de Milei sino el de Néstor Kirchner, con la economía creciendo y generando puestos de trabajo”.

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Por su parte, Tolosa Paz afirmó que este 1° de mayo “debe ser una piedra fundacional para reconstruir una alternativa en la Argentina”. Y sostuvo que el peronismo debe volver a ser “la herramienta que ordene la vida cotidiana y recupere la dignidad del pueblo”.

Además, llamó a “construir un peronismo que convoque, debata y genere nuevos liderazgos”, con “un oído en el pueblo y otro en nuestras convicciones”, para luego plantear la necesidad de consolidar “un peronismo federal, abierto y con coraje, que vuelva a ser una esperanza concreta y una alternativa de gobierno”.

Olmos, por su parte, llamó a “discutir mucho de las ideas, poco de las cosas y nada de las personas”.

“Esto no es en contra de ningún compañero ni ninguna compañera, es un proceso colectivo de debate transversal y federal”, indicó.

Y agregó: “No nos molestan las formas de Milei, lo que nos duele es que la gente se esté quedando sin trabajo, que cierren las empresas y que los argentinos no lleguen a fin de mes”. Finalmente, afirmó: “El peronismo se tiene que transformar de oposición en alternativa para volver a gobernar la Argentina”.

Un acto concurrido con presencia de Santa Fe

También tomaron la palabra el senador nacional por Santa Fe Marcelo Lewandowski; el secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT), Jorge Sola; el diputado nacional por San Juan Ernesto Alí; su par por Tucumán Pablo Yedlin y, de modo virtual, Emir Félix, quien ocupa una banca por Mendoza en la Cámara baja.

El lanzamiento del espacio, para el cual se eligió el Día del Trabajador por su impacto simbólico, reunió a unos 4 mil dirigentes de 19 provincias, incluyendo más de 70 intendentes de todo el país y 20 legisladores nacionales.

Además de Lewandowski, participaron otros dirigentes santafesinos: Eduardo Toniolli, del Movimiento Evita, Pablo Corsalini y Gonzalo Goyechea, de los intendentes y jefes comunales de Vamos, y Leandro Busatto y Norma López, de Comunidad.

>> Leer más: Máximo Kirchner: "Un frente anti-Milei no me convence, hay que construir una opción diferente"

En la lista de asistentes no figuró ninguno de los referentes de los espacios que dominan la cartelera del peronismo, como el Movimiento Derecho al Futuro, de Axel Kicillof, La Cámpora y el Frente Renovador (FR).

Todos ellos fueron notificados sobre el lanzamiento de la nueva corriente política, y les avisaron que la intención no es ir contra nadie sino sumar ideas para confluir con el resto en una próxima etapa.

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